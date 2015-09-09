Федеральное объединение союзов немецких работодателей (BDA)

Евросоюз критикует немецких работодателей

За ту же самую работу мужчины в Германии получают в среднем на 22 процента больше денег, чем женщины. Это один из самых плохих показателей по Европе. ЕС призвал работодателей уравнять оплату мужского и женского труда.