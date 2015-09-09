Федеральное объединение союзов немецких работодателей (BDA)

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
Из-за забастовки пилотов Lufthansa в среду отменила 1000 рейсов. Представители экономики резко раскритиковали действия профсоюза Cockpit.
Ищете работу? Расставить акценты в собственных приоритетах помогут рейтинги фирм-работодателей. В Германии их несколько. Представляем самые крупные из них.
Германию ожидает длительный период экономического роста, считает глава Федерального объединения союзов немецких работодателей Дитер Хундт. Однако для наемных работников это вовсе не означает повышения доходов.
По оценкам главы Федерального объединения союзов немецких работодателей Дитера Хундта, в Германии в настоящее время насчитывается до миллиона вакантных рабочих мест. Это вызвано нехваткой квалифицированных кадров.
В Германии в фонды социального страхования платят и предприятия, и наемные работники, причем на паритетных началах. При этом суммарной ставке следует оставаться ниже 40 процентов, убеждены деловые круги ФРГ.
За ту же самую работу мужчины в Германии получают в среднем на 22 процента больше денег, чем женщины. Это один из самых плохих показателей по Европе. ЕС призвал работодателей уравнять оплату мужского и женского труда.
08.09.2007Пятого сентября тысяча девятьсот семьдесят седьмого года диктор первого канала телевидения ФРГ сообщила о похищении террористами в Кёльне председателя союза немецких работодателей Ханса-Мартина Шляйера
Президент Союза немецких работодателей Дитер Хундт предлагает сократить зарплату ученикам на предприятиях, чтобы фирмам было более выгодно предоставлять ученические места. Предприниматели – за, профсоюзы – против.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact