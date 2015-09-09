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Федеральное объединение союзов немецких работодателей (BDA)

08.09.2015+++ Ein Schild mit der Aufschrift Kein Eingang ist am 08.09.2015 auf dem Flughafen in München (Bayern) vor einem Schalter der Lufthansa zu sehen. Die Vereinigung Cockpit hat zum mittlerweile 13. Streik im anhaltenden Tarifkonflikt aufgerufen. Am 08.09. werden zahlreiche Langstrecken- und Frachtflüge aus Deutschland bestreikt. Foto: Matthias Balk/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Lufthansa аннулировала тысячу рейсов из-за забастовки 09.09.2015

Из-за забастовки пилотов Lufthansa в среду отменила 1000 рейсов. Представители экономики резко раскритиковали действия профсоюза Cockpit.
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Выбираем лучшего: рейтинги немецких работодателей 07.02.2014

Ищете работу? Расставить акценты в собственных приоритетах помогут рейтинги фирм-работодателей. В Германии их несколько. Представляем самые крупные из них.
Немецкие эксперты: Наемные работники мало выиграют от экономического бума

Немецкие эксперты: Наемные работники мало выиграют от экономического бума 21.05.2011

Германию ожидает длительный период экономического роста, считает глава Федерального объединения союзов немецких работодателей Дитер Хундт. Однако для наемных работников это вовсе не означает повышения доходов.
Themenpaket Bildungsgipfel - Facharbeiter ARCHIV - Ein Schweißer-Lehrling arbeitet an einer Werkbank im Ausbildungszentrum der Firma ABB in Berlin an einem Werkstück (Archivfoto vom 23.09.2008). Der Fachkräftemangel in Deutschland gilt als Ergebnis einer verfehlten Bildungspolitik und wird seit Jahren in allen Arbeitsmarkt- wie Wirtschaftsprognosen vorhergesagt. McKinsey-Experte Nelson Killius erwartet, dass bis 2020 in Deutschland rund 2,4 Millionen Fachkräfte fehlen werden, was auf Dauer einen volkswirtschaftlichen Schaden von 1,2 Billionen Euro verursachen werde. Als Ursache sieht der Experte fehlende Bildungsinvestitionen, falsche Weichenstellungen und Reformstau in Schulen, Hochschulen und Weiterbildung. Am nächsten Mittwoch (22.10.2008) trifft sich Bundeskanzlerin Merkel mit den Ministerpräsidenten zum Bildungsgipfel in Dresden. Foto: Tim Brakemeier (zu dpa-Themenpaket Bildungsgipfel vom 17.10.2008) +++(c) dpa - Bildfunk+++

СМИ: В Германии - около миллиона вакантных рабочих мест 29.04.2011

По оценкам главы Федерального объединения союзов немецких работодателей Дитера Хундта, в Германии в настоящее время насчитывается до миллиона вакантных рабочих мест. Это вызвано нехваткой квалифицированных кадров.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein Handwerker steckt sich am 21.09.2005 in Frankfurt am Main Bargeld in die Tasche seines Blaumanns. Korruption blüht gut getarnt mitten in der Gesellschaft und richtet ihren Schaden leise an. 164 Ermittlungsverfahren gab es allein in Hamburg im vergangenen Jahr. Um in das oft geschickt abgeschottete Dunkelfeld der Korruption besser einzudringen, haben die Hansestadt und Schleswig-Holstein vor einigen Jahren begonnen, intensiver zusammenzuarbeiten. Foto: Heiko Wolfraum dpa/lno (zu dpa/lno Korr: Offensive gegen Korruption im Norden zeigt Wirkung vom 06.11.2009) +++(c) dpa - Bildfunk+++null

Страховые взносы немецких работодателей не должны превышать 20 процентов 17.01.2011

В Германии в фонды социального страхования платят и предприятия, и наемные работники, причем на паритетных началах. При этом суммарной ставке следует оставаться ниже 40 процентов, убеждены деловые круги ФРГ.
Bestellungen für Musicalkarten oder andere Großveranstaltungen nehmen am Donnerstag (20.10.2005) Mitarbeiter in der Buchungsagentur TopTicketLine in Parchim unweit von Schwerin entgegen. Das Zentrum mit zunächst 250 Arbeitsplätzen wird am Freitag (21.10.2005) offiziell eröffnet. Das 2.400 Quadratmeter große Gebäude entstand für rund 1,5 Millionen Euro. Das Unternehmen betreut nach eigenen Angaben jährlich 20.000 Veranstaltungen und nimmt dafür zwei Millionen Anrufe von Karteninteressenten entgegen. TopTicketLine ist eine hundertprozentige Tochter der Firma Stage Entertainment und vertreibt unter anderem Karten für den Magier David Copperfield, verschiedene Musicaltheater, Eisrevuen und Dinnershows. Foto: Jens Büttner/lmv +++(c) dpa - Report+++

Евросоюз критикует немецких работодателей 09.06.2008

За ту же самую работу мужчины в Германии получают в среднем на 22 процента больше денег, чем женщины. Это один из самых плохих показателей по Европе. ЕС призвал работодателей уравнять оплату мужского и женского труда.
Die Pariser Zeitung Liberation veroeffentlichte am 8. Oktober 1977 dieses Foto des am 5. September 1977 in Koeln entfuehrten Arbeitgeber-Praesidenten Hanns-Martin Schleyer. Mit der Entfuehrung des 62jaehrigen Schleyer begann ein 44 Tage waehrendes Drama, das die Republik veraenderte. Von einer in Berlin geplanten Ausstellung 'Mythos RAF' hat sich der Hamburger Kunstmaezen Jan Philipp Reemtsma distanziert, wie die 'Rheinische Post' am Mittwoch, 23. Juli 2003, berichtet. (AP Photo/HO)***Zu Schmidt, 10 Jahre Selbstauflösung der RAF - Aufarbeitung der Terror-Zeit noch nicht abgeschlossen***

Немецкая осень 10.09.2007

08.09.2007
Пятого сентября тысяча девятьсот семьдесят седьмого года диктор первого канала телевидения ФРГ сообщила о похищении террористами в Кёльне председателя союза немецких работодателей Ханса-Мартина Шляйера
Marc Thier, rechts, Meister und Ausbilder bei DaimlerChrysler fuer die Fachrichtung IT-Systemelektroniker und Industrieelektroniker, erklaert seinen Auszubildenden Kevin Thienst, links, und Marco Schott am 2.Juni 2003 im DaimlerChrysler Ausbildungszentrum in Stuttgart einen Schaltkasten. Nach Angaben von Bundesbildungsministerin Edelgard Bulmahn ist der Lehrstellenmangel in 2003 noch kritischer als in den Vorjahren. Bei einer etwa gleich hohen Zahl von Schulabgaengern seien derzeit 51.000 betriebliche Ausbildungstellen weniger als in 2002 gemeldet, sagte die SPD-Politikerin der Neuen Presse von Dienstag, 29. Juli 2003. (AP Photo/Thomas Kienzle) ** zu APD4657 **

В Германии меньше ученических мест, чем выпускников школ 29.07.2003

Президент Союза немецких работодателей Дитер Хундт предлагает сократить зарплату ученикам на предприятиях, чтобы фирмам было более выгодно предоставлять ученические места. Предприниматели – за, профсоюзы – против.