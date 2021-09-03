Что немецким работодателям можно знать о здоровье сотрудников?

Во время пандемии многие в Германии продолжают работать на удаленке, но офисные помещения и производственные цеха не пустуют. А с кампанией по вакцинации от коронавируса у фирм появляется надежда на более или менее нормальные трудовые будни. Для этого работодателям надо знать, сколько привитых насчитывается в их коллективе. И здесь - загвоздка.

Состояние здоровья - скрытая информация

Вопросы, касающиеся здоровья, относятся к личной сфере, и у работодателя в Германии доступ к ней существенно ограничен. К защите персональных данных немцы относятся серьезно. Поэтому работодатели вправе получать, обрабатывать и хранить такие сведения о сотрудниках, только если это необходимо для осуществления трудовых отношений. При трудоустройстве работник обязан сообщить адрес проживания, контактные данные, банковские реквизиты, название страховой компании. Разумеется, нанимателю важно знать о его образовании и профессиональном опыте.

Для работодателя в больничном отводится отдельный лист

На собеседовании у соискателя также могут спросить о конкретных проблемах со здоровьем, но только если с ними невозможно осуществлять деятельность, связанную с должностью. Грубо говоря, у работника химической лаборатории могут спросить про аллергию на те или иные вещества. То же касается и людей с особенностями физического или психического здоровья. Вопросы общего характера, не имеющие к вакансии прямого отношения, можно проигнорировать. И после трудоустройства в случае заболевания сотрудник не обязан сообщать своему начальнику о его причинах - в больничном листе на отдельной странице для работодателя эта информация отсутствует. Впрочем, для улучшения условий труда у сотрудника есть возможность на доверительной основе обсудить свои диагнозы с производственным врачом, чтобы тот сформулировал свои рекомендации, например, по обустройству рабочего места - в нейтральной форме, без уточнения причин.

Лишь при наличии инфекции, которая может быть опасна для других в трудовом коллективе, шеф должен быть оповещен - как в случае с коронавирусом. Если сотрудник не может сам уведомить начальника и коллектив, за него это сделает эпидемическая служба.

Данные о прививке - спорный вопрос

Информация о прививках для немецкого работадателя раньше также была под запретом. Лишь для больниц и частных врачебных практик действовали особые правила: там начальство и раньше имело право запросить у персонала информацию о наличии антител к тому или иному возбудителю. Но на фоне распространения "дельта" - варианта коронавируса в начале сентября правительственная коалиция в ФРГ договорилась расширить список предоставляемых работодателю сведений. В будущем сотрудники должны будут уведомлять работодателей о своем статусе вакцинации или наличии естественного иммунитета после ковида, если они заняты в учреждениях, где одновременно находятся много человек, подверженных риску заболевания, - в домах престарелых, детских садах, школах. Соответствующие изменения уже одобрил бундестаг и вскоре они должны быть внесены в закон об эпидемиологической защите. Новые правила останутся в силе, пока в Германии действует режим эпидемии национального значения, введенный в марте 2020 года.

Прививаться или нет - в Германии личное дело

Вопрос об информировании работодателя о статусе вакцинации перерос в политическую дискуссию. Министр здравоохранения Йенс Шпан (Jens Spahn) уверен, что новые правила сделают рабочие процессы более безопасными. Он даже был бы не против более широкого применения нововведений без привязки к определенным сферам и ввел бы обязанность информировать о прививке, например, в коллективных офисах. На стороне Шпана - организации, отстаивающие интересы пациентов, и немецкие бизнес-объединения. Но вот министр труда ФРГ и профсоюзы выступают против. Их аргумент: если один раз такое допустить, то это может перейти и в другие сферы. "И вот вдруг от вас захотят узнать не только о прививке, но и о других заболеваниях, а также ходите ли вы регулярно на профилактические обследования", - делится своими опасениями в интервью медиакомпании ARD Майке Финнерн (Maike Finnern), глава профсоюза работников образования и науки GEW.

В Германии нет всеобщей обязательной вакцинации, прививка - дело добровольное. Заставить ее сделать работодатель не может, но он обязан обеспечить защиту от инфекции в своей организации. И он свободен решать, как поступать с теми, кто наотрез отказывается вакцинироваться. Например, непривитого специалиста могут не подпускать к тяжелобольному, его могут перевести в отдел, где меньше контактов с сотрудниками и клиентами, или ему предпишут чаще делать тесты на антитела. В этой связи работники опасаются социального давления.

В других странах: нет прививки - нет работы?

А как другие страны решают эту проблему? В соседней Дании работадателю непросто получить данные о том, есть ли у сотрудника прививка или иммунитет. Соответствующий закон допускает редкие исключения. Во Франции сотрудников медицинской сферы, не привившихся полностью, с 15 сентября будут отправлять в неоплачиваемый отпуск. А в сферах гастрономии, гостиничного бизнеса, развлекательных услуг и общественного транспорта уже сейчас работодатель должен контролировать у сотрудников специальный QR-код, который выдается в случае прививки, негативного результата теста на SARS-CoV-2 или при наличии антител после болезни.

Вакцинация медицинского персонала становится обязательной и во Франции

В Испании и Великобритании фирмы имеют право спросить у сотрудников об их статусе вакцинации. Кроме того, в Великобритании с ноября в домах престарелых можно будет работать только с прививкой. Обязательная вакцинация от коронавируса для всех медицинских работников введена и в Италии. В США работодатель может предписать сотрудникам вакцинацию, чем воcпользовались гиганты Google, Facebook, McDonald's. В некоторых штатах дейcтвует обязательная вакцинация для определенных групп профессий, например, в Калифорнии - для учителей.

Актуальные меры по защите сотрудников

Хотя в Германии некоторые и выступают за всеобщую обязательную вакцинацию, вводить ее пока не собираются. Для защиты сотрудников, работающих в офисах и на предприятиях, работодатели помимо гигиенических мер обязаны предоставить возможность бесплатного экспресс-тестирования как минимум два раза в неделю. Полагаются и бесплатные медицинские маски. В постановлении о безопасности труда (Arbeitsschutzverordnung), обновленном в связи с пандемией, также предписано сокращение контактов в коллективе.

Кроме того, фирмы обязаны информировать персонал о возможностях сделать прививку и освобождать их от работы для вакцинирования. Это - требования к работодателям по всей Германии. А в некоторых федеральных землях действуют дополнительные правила. Так, в Северном Рейне - Вестфалии и Саксонии сотрудники, возвращающиеся на работу из отпуска как минимум после пяти дней паузы, обязаны предъявить негативный результат теста на коронавирус или информацию о прививке.

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