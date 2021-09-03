 Что немецким работодателям можно знать о здоровье сотрудников? | Учеба и работа в Германии | DW | 07.09.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Учеба и карьера

Что немецким работодателям можно знать о здоровье сотрудников?

В отдельных сферах работодателям в Германии разрешили спрашивать у сотрудников об их статусе вакцинации. Нововведение вызвало дискуссию в обществе, поскольку затронут вопрос здоровья.

Профсоюзы в ФРГ говорят о большой готовности учителей прививаться от коронавируса

Во время пандемии многие в Германии продолжают работать на удаленке, но офисные помещения и производственные цеха не пустуют. А с кампанией по вакцинации от коронавируса у фирм появляется надежда на более или менее нормальные трудовые будни. Для этого работодателям надо знать, сколько привитых насчитывается в их коллективе. И здесь - загвоздка.

Состояние здоровья - скрытая информация

Вопросы, касающиеся здоровья, относятся к личной сфере, и у работодателя в Германии доступ к ней существенно ограничен. К защите персональных данных немцы относятся серьезно. Поэтому работодатели вправе получать, обрабатывать и хранить такие сведения о сотрудниках, только если это необходимо для осуществления трудовых отношений. При трудоустройстве работник обязан сообщить адрес проживания, контактные данные, банковские реквизиты, название страховой компании. Разумеется, нанимателю важно знать о его образовании и профессиональном опыте.

Для работодателя в больничном отводится отдельный лист

Для работодателя в больничном отводится отдельный лист

На собеседовании у соискателя также могут спросить о конкретных проблемах со здоровьем, но только если с ними невозможно осуществлять деятельность, связанную с должностью. Грубо говоря, у работника химической лаборатории могут спросить про аллергию на те или иные вещества. То же касается и людей с особенностями физического или психического здоровья. Вопросы общего характера, не имеющие к вакансии прямого отношения, можно проигнорировать. И после трудоустройства в случае заболевания сотрудник не обязан сообщать своему начальнику о его причинах - в больничном листе на отдельной странице для работодателя эта информация отсутствует. Впрочем, для улучшения условий труда у сотрудника есть возможность на доверительной основе обсудить свои диагнозы с производственным врачом, чтобы тот сформулировал свои рекомендации, например, по обустройству рабочего места - в нейтральной форме, без уточнения причин.

Лишь при наличии инфекции, которая может быть опасна для других в трудовом коллективе, шеф должен быть оповещен - как в случае с коронавирусом. Если сотрудник не может сам уведомить начальника и коллектив, за него это сделает эпидемическая служба.

Данные о прививке - спорный вопрос

Информация о прививках для немецкого работадателя раньше также была под запретом. Лишь для больниц и частных врачебных практик действовали особые правила: там начальство и раньше имело право запросить у персонала информацию о наличии антител к тому или иному возбудителю. Но на фоне распространения "дельта" - варианта коронавируса в начале сентября правительственная коалиция в ФРГ договорилась расширить список предоставляемых работодателю сведений. В будущем сотрудники должны будут уведомлять работодателей о своем статусе вакцинации или наличии естественного иммунитета после ковида, если они заняты в учреждениях, где одновременно находятся много человек, подверженных риску заболевания, - в домах престарелых, детских садах, школах. Соответствующие изменения уже одобрил бундестаг и вскоре они должны быть внесены в закон об эпидемиологической защите. Новые правила останутся в силе, пока в Германии действует режим эпидемии национального значения, введенный в марте 2020 года.

Прививаться или нет - в Германии личное дело

Прививаться или нет - в Германии личное дело

Вопрос об информировании работодателя о статусе вакцинации перерос в политическую дискуссию. Министр здравоохранения Йенс Шпан (Jens Spahn) уверен, что новые правила сделают рабочие процессы более безопасными. Он даже был бы не против более широкого применения нововведений без привязки к определенным сферам и ввел бы обязанность информировать о прививке, например, в коллективных офисах. На стороне Шпана - организации, отстаивающие интересы пациентов, и немецкие бизнес-объединения. Но вот министр труда ФРГ и профсоюзы выступают против. Их аргумент: если один раз такое допустить, то это может перейти и в другие сферы. "И вот вдруг от вас захотят узнать не только о прививке, но и о других заболеваниях, а также ходите ли вы регулярно на профилактические обследования", - делится своими опасениями в интервью медиакомпании ARD Майке Финнерн (Maike Finnern), глава профсоюза работников образования и науки GEW.

В Германии нет всеобщей обязательной вакцинации, прививка - дело добровольное. Заставить ее сделать работодатель не может, но он обязан обеспечить защиту от инфекции в своей организации. И он свободен решать, как поступать с теми, кто наотрез отказывается вакцинироваться. Например, непривитого специалиста могут не подпускать к тяжелобольному, его могут перевести в отдел, где меньше контактов с сотрудниками и клиентами, или ему предпишут чаще делать тесты на антитела. В этой связи работники опасаются социального давления.

В других странах: нет прививки - нет работы?

А как другие страны решают эту проблему? В соседней Дании работадателю непросто получить данные о том, есть ли у сотрудника прививка или иммунитет. Соответствующий закон допускает редкие исключения. Во Франции сотрудников медицинской сферы, не привившихся полностью, с 15 сентября будут отправлять в неоплачиваемый отпуск. А в сферах гастрономии, гостиничного бизнеса, развлекательных услуг и общественного транспорта уже сейчас работодатель должен контролировать у сотрудников специальный QR-код, который выдается в случае прививки, негативного результата теста на SARS-CoV-2 или при наличии антител после болезни.

Вакцинация медицинского персонала становится обязательной и во Франции

Вакцинация медицинского персонала становится обязательной и во Франции

В Испании и Великобритании фирмы имеют право спросить у сотрудников об их статусе вакцинации. Кроме того, в Великобритании с ноября в домах престарелых можно будет работать только с прививкой. Обязательная вакцинация от коронавируса для всех медицинских работников введена и в Италии. В США работодатель может предписать сотрудникам вакцинацию, чем воcпользовались гиганты Google, Facebook, McDonald's. В некоторых штатах дейcтвует обязательная вакцинация для определенных групп профессий, например, в Калифорнии - для учителей.

Актуальные меры по защите сотрудников

Хотя в Германии некоторые и выступают за всеобщую обязательную вакцинацию, вводить ее пока не собираются. Для защиты сотрудников, работающих в офисах и на предприятиях, работодатели помимо гигиенических мер обязаны предоставить возможность бесплатного экспресс-тестирования как минимум два раза в неделю. Полагаются и бесплатные медицинские маски. В постановлении о безопасности труда (Arbeitsschutzverordnung), обновленном в связи с пандемией, также предписано сокращение контактов в коллективе.

Кроме того, фирмы обязаны информировать персонал о возможностях сделать прививку и освобождать их от работы для вакцинирования. Это - требования к работодателям по всей Германии. А в некоторых федеральных землях действуют дополнительные правила. Так, в Северном Рейне - Вестфалии и Саксонии сотрудники, возвращающиеся на работу из отпуска как минимум после пяти дней паузы, обязаны предъявить негативный результат теста на коронавирус или информацию о прививке.

Смотрите также:

  • Обложки журналов Time Magazine и Spiegel с портретами создателей фирмы Biontech

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    BioNTech/Pfizer: начало мРНК-революции

    Первой вакциной от COVID-19, разрешенной к применению в США и ЕС, стала разработка немецких ученых с турецкими корнями Угура Шахина и его жены Озлем Тюречи. Их фирма BioNTech из Майнца заключила альянс с американским гигантом Pfizer, и вакцину стали называть "пфайзеровской". В 2021 году будут выпущены 2 млрд доз. СМИ заговорили о "революции" в фармацевтике, поскольку впервые создана мРНК-вакцина.

  • Штаб-квартира компании Moderna

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Moderna: родом из университета Гарварда

    На РНК-технологиях, считающихся новым словом в медицине, специализируется и американская биотехнологическая компания Moderna. Ее штаб-квартира находится в Кембридже, штат Массачусетс, вблизи Гарвардского университета, ученые которого и учредили эту фирму в 2010 году. Вакцина Moderna, созданная при финансовой поддержке властей, стала второй, зарегистрированной в США и ЕС на рубеже 2020-21 годов.

  • Индийский врач показывает ампулу с вакциной AstraZeneca

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    У AstraZeneca - "оксфордская вакцина"

    Ученые Оксфордского университета заключили для клинических испытаний и производства своей вакцины альянс с британо-шведской компанией AstraZeneca. Она в значительной мере обеспечивает вакцинацию жителей Великобритании, выполняет крупный заказ ЕС и активно работает с развивающимися странами, ведь у "оксфордской вакцины" - очень низкая цена. Так, в Индии ее выпускают для местного рынка и на экспорт.

  • Прибытие первой партии вакцины Спутник V в Боливию.

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    "Спутник V": самая первая регистрация

    В августе 2020 года Россия объявила, что первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, названную "Спутник V". Массовая вакцинация российского населения официально началась в январе 2021 года. На зарубежные рынки эту векторную вакцину, разработанную учеными московского Центра Гамалеи, продвигает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). На снимке: прибытие первой партии в Боливию.

  • Президент Индонезии Джоко Видодо прививается вакциной Sinovac Biotech

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Sinovac: тихий конкурент из Китая

    Без лишнего шума и подробных отчетов о результатах клинических испытаний Китай разработал как минимум три вакцины. Одну из них, созданную на основе инактивированного (убитого) коронавируса, компания Sinovac Biotech тестировала в нескольких странах Азии, в том числе в Индонезии, которая ее затем закупила. Чтобы подать пример соотечественникам, президент страны Джоко Видодо привился первым.

  • Илон Маск демонстрирует депутатам бундестага принтер для вакцин Curevac

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    CureVac: принтер для вакцин от Tesla

    Регистрация второй немецкой мРНК-вакцины пока откладывается: она недостаточно эффективная, сообщила в июне 2021 компания CureVac, заключившая альянс с концерном Bayer. Это срывает план изготавливать ее прямо в клиниках повсюду в мире. Образец мобильного принтера, созданного своей немецкой дочерней фирмой Tesla Grohmann, Илон Маск (в центре) демонстрировал летом 2020 года депутатам бундестага.

  • Завод компании Sanofi во Франкфурте-на-Майне

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Sanofi: две неудачи и помощь Евросоюзу

    Французская фармацевтическая компания Sanofi - один из крупнейших в мире производителей вакцин. Но на сей раз она дважды потерпела неудачу: ни совместная разработка с британской GlaxoSmithKline, ни попытка создать мРНК-вакцину пока не дали желаемого результата. Чтобы помочь обеспечить страны ЕС, ее завод во Франкфурте-на-Майне (на снимке) выпустит летом 125 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer.

  • Ампулы с вакциной фирмы Janssen, принадлежащей Johnson&Johnson

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Johnson&Johnson: достаточно одной дозы

    Одним из шести производителей вакцин от коронавируса, с которыми ЕС заключил предварительные договоры о поставках, стала американская корпорация Johnson&Johnson. Ее векторная вакцина предполагает только одну прививку, а не две, и хранится в обычных холодильниках. Для ЕС вакцину, зарегистрированную 11 марта 2021 года, выпускать будет бельгийская дочерняя фирма корпорации - Janssen.

    Автор: Андрей Гурков


Контекст

Найти работу во время пандемии: истории из Германии

Стоит ли менять работу в разгар пандемии? Ответить на этот вопрос однозначно трудно. Вот три истории для тех, кто задумывается над этим.  

Штайнмайер и Меркель призывают немцев прививаться от коронавируса

В Германии замедляется кампания по вакцинации несмотря на то, что вакцины достаточно для всех желающих. Политики призывают немцев делать прививки, чтобы избежать новых ограничений.  

Как в Германии борются с "усталостью от вакцинации"

Более половины немцев получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19, однако растет число тех, кто не приходит за второй. В ФРГ спорят - нужно штрафовать за неявку или же поощрять за готовность прививаться.  

Как в Германии проходят медосмотр

По закону немецкий работодатель должен создать безопасные и здоровые условия труда. Но обязан ли он отправлять, например, офисных работников на медосмотры?  

От чего немцев страхуют на работе

Даже рутинная офисная работа не лишена опасности. Какие угрозы подстерегают в немецких офисах? Какие правила следует соблюдать, чтобы не лишиться выплат по страховке?  

Аудио- и видеофайлы по теме

Хотят ли немцы прививаться от ковида и что будет с теми, кто откажется. DW Новости (10.08.2021)  

Как Испания стала лидером ЕС по вакцинации от коронавируса? (13.08.2021)  

Каким будет второй учебный год в Германии в условиях пандемии (02.08.2021)  

Что делать тем, кто живет в ЕС и привит "Спутником V"? (11.08.2021)  