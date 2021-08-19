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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Федеральная судебная палата".
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Федеральная судебная палата Германии отклонила апелляцию Беаты Цшепе на приговор суда в Мюнхене, признавшего ее виновной в десяти убийствах и назначившего пожизненное заключение.
54-летнего немца Ральфа С. обвиняли в теракте, от которого пострадали еврейские переселенцы. В 2018 году его оправдал Земельный суд в Дюссельдорфе за недостатком доказательств вины.
В вопросах нарушения авторских прав как действующие директивы ЕС, так и имплементация европейского законодательства в ФРГ ограничивается предоставлением имени и почтового адреса нарушителя.
Что важнее - право на получение информации или защита личных данных? Федеральная судебная палата в Карлсруэ вынесла на сей счет свой первый вердикт. Он оказался в пользу Google.
Facebook не может без согласия пользователей сводить воедино их данные из WhatsApp и Instagram, решила Федеральная судебная палата Германии, встав на сторону антимонопольного ведомства ФРГ.
Сумма компенсации, которую могут потребовать у концерна владельцы автомобилей VW, пострадавшие в рамках "дизельного скандала", должна учитывать пробег автомобиля, постановила Федеральная судебная палата Германии.
Сообщая о содержании текущих отчетов бундесвера, средства массовой информации не нарушают авторских прав, подтвердила Федеральная судебная палата Германии.
Ведущие топ-менеджерв Deutsche Bank Йозеф Аккерман, Юрген Фитшен и Рольф Бройер проходили по делу о банкротстве медиа-концерна Лео Кирха.
Автомобиль может быть не только средством передвижения, но и орудием убийства. DW - о том, в каких случаях виновников гибели людей в ДТП стали судить в Германии по статье "убийство".
Федеральное ведомство по картелям сочло, что Facebook злоупотребляет доминирующим положением в ФРГ. Соцсеть подала жалобу в Высший земельный суд в Дюссельдорфе. Тот усомнился в доводах регулятора.
За поддержание жизни пациента его врач не должен выплачивать компенсацию сыну больного. Человеческая жизнь является высшей ценностью, говорится в решении Федеральной судебной палаты Германии.
Делом 31-летнего Магомеда-Али Ц. занимается генпрокурор при Федеральной судебной палате Германии. При обыске у подозреваемого было найдено большое количество горючей перекиси ацетона.
Федеральная судебная палата Германии поддержала позицию немецких покупателей автомобилей VW, требующих компенсации в рамках дизельного скандала.
Немецкая кинопрокатчица требует от YouTube предоставить не только электронные адреса, но также телефоны и IP-адреса тех, кто незаконно загрузил на видеосервис два фильма.
Авиаперевозчики не несут ответственности за выход из строя компьютерных систем для обслуживания пассажиров в аэропортах, решила Федеральная судебная палат Германии.
Фотографирование музейных экспонатов вопреки запрету и выставление сделанных фото в интернет недопустимо. Такие действия нарушают авторские права и право на публикацию, постановила Федеральная судебная палата.
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