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Федеральная судебная палата

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Федеральная судебная палата".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

03.07.2018, Bayern, München: Die Angeklagte Beate Zschäpe sitzt im Gerichtssaal des Oberlandesgericht zwischen ihren Anwälten Hermann Borchert (l) und Mathias Grasel (r). Im Münchner NSU-Prozess werden Zschäpe und vier mitangeklagte mutmaßliche Helfer des «Nationalsozialistischen Untergrunds» für ihre Schlussworte aufgerufen. Der Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts München würde sich danach zur Beratung zurückziehen und voraussichtlich kommende Woche die Urteile verkünden. Die Hauptverhandlung dauert schon mehr als fünf Jahren. Foto: Peter Kneffel/dpa | Verwendung weltweit

Суд в Германии подтвердил приговор члену неонацистской группировки NSU 19.08.2021

Федеральная судебная палата Германии отклонила апелляцию Беаты Цшепе на приговор суда в Мюнхене, признавшего ее виновной в десяти убийствах и назначившего пожизненное заключение.
ARCHIV - Der Schriftzug S-Bahnhof Wehrhahn steht am 21.07.2015 auf einem Schild an der Haltestelle in Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen). Fast 17 Jahre nach dem Bombenanschlag am Düsseldorfer S-Bahnhof Wehrhahn mit überwiegend jüdischen Opfern hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. (Zu dpa «Verdächtiger nach Wehrhahn-Anschlag festgenommen» vom 01.02.2017) Foto: Martin Gerten/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Суд в ФРГ подтвердил оправдание обвиняемого в теракте 14.01.2021

54-летнего немца Ральфа С. обвиняли в теракте, от которого пострадали еврейские переселенцы. В 2018 году его оправдал Земельный суд в Дюссельдорфе за недостатком доказательств вины.

Das Logo des Videoportals YouTube wird auf einem Smartphone angezeigt. Berlin, 19.11.2018. Berlin Deutschland *** The logo of the video portal YouTube is displayed on a smartphone Berlin 19 11 2018 Berlin Germany PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xThomasxTrutschel/photothek.netx

YouTube будет предоставлять имя и адрес нарушителя авторских прав 10.12.2020

В вопросах нарушения авторских прав как действующие директивы ЕС, так и имплементация европейского законодательства в ФРГ ограничивается предоставлением имени и почтового адреса нарушителя.
google, homepage, Bildschirm, Lupe | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Когда право на забвение не действует? Суд в ФРГ впервые вынес решение 27.07.2020

Что важнее - право на получение информации или защита личных данных? Федеральная судебная палата в Карлсруэ вынесла на сей счет свой первый вердикт. Он оказался в пользу Google.
18.06.2020, Baden-Württemberg, Karlsruhe: Ein Hinweisschild mit Bundesadler und Schriftzug Bundesgerichtshof, aufgenommen beim Bundesgerichtshof (BGH). Der vierte Strafsenat verkündete das Urteil zur Verhandlung über das Mord-Urteil gegen Berliner Autoraser. Foto: Uli Deck/dpa | Verwendung weltweit

Facebook проиграла в суде спор с ведомством по картелям Германии 23.06.2020

Facebook не может без согласия пользователей сводить воедино их данные из WhatsApp и Instagram, решила Федеральная судебная палата Германии, встав на сторону антимонопольного ведомства ФРГ.
ARCHIV - Ein großes Logo von Volkswagen leuchtet am 04.02.2016 in der Morgendämmerung auf dem VW-Tower in Hannover (Niedersachsen) - fotografiert mit einer roten Ampel. Im Abgasskandal will Volkswagen die gerichtlich angeordnete Sonderprüfung Medienberichten zufolge in höchster Instanz verhindern. Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Cуд в Германии признал право автовладельцев потребовать у VW деньги назад 25.05.2020

Сумма компенсации, которую могут потребовать у концерна владельцы автомобилей VW, пострадавшие в рамках "дизельного скандала", должна учитывать пробег автомобиля, постановила Федеральная судебная палата Германии.
ARCHIV - 09.01.2020, Baden-Württemberg, Karlsruhe: Außenaufnahme des Bundesgerichtshof (BGH) mit einem Hinweisschild mit Bundesadler und dem Schriftzug Bundesgerichtshof. Der BGH verkündet am Donnerstag (20.02.2020)) ein Urteil zu Produktbewertungen von Kunden im Internet. Die Frage ist, ob ein Verkäufer auf der Handelsplattform Amazon für irreführende Kommentierungen seines Angebots haftet. Foto: Uli Deck/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Суд ФРГ подтвердил право СМИ сообщать о секретных докладах бундесвера 30.04.2020

Сообщая о содержании текущих отчетов бундесвера, средства массовой информации не нарушают авторских прав, подтвердила Федеральная судебная палата Германии.
April 28, 2015 Bildunterschrift:MUNICH, GERMANY - APRIL 28: The former CEO of German bank Deutsche Bank Rolf Breuer (R), co-CEO of Deutsche Bank Juergen Fitschen (4-R) and former CEO of Deutsche Bank Josef Ackermann (5-R) rise when judges enter the court for the first day of their trial in connection with the Kirch Gruppe bankruptcy on April 28, 2015 in Munich, Germany. Fitschen, along with former Deutsche Bank CEOs Rolf Breuer and Josef Ackermann, as well as two other former executives, face charges of giving misleading evidence in the Kirch civil suit that ended last year. Heirs to Leo Kirch, the late founder of the Kirch Gruppe media empire, had accused former Deutsche Bank CEO Rolf Breuer of having contributed to the Kirch bankruptcy though comments he made to journalists. (Photo by Joerg Koch/Getty Images)

Федеральная судебная палата подтвердила невиновность бывших шефов Deutsche Bank 31.10.2019

Ведущие топ-менеджерв Deutsche Bank Йозеф Аккерман, Юрген Фитшен и Рольф Бройер проходили по делу о банкротстве медиа-концерна Лео Кирха.
Tacho

Как в Германии наказывают виновников смертельных ДТП 06.10.2019

Автомобиль может быть не только средством передвижения, но и орудием убийства. DW - о том, в каких случаях виновников гибели людей в ДТП стали судить в Германии по статье "убийство".
ARCHIV - 25.03.2018, Großbritannien, ---: ILLUSTRATION - Das Facebook-Logo wird auf einem Smartphone gespiegelt, das auf einer Tastatur liegt. Das Kartellamt wirft Facebook Missbrauch seiner marktbeherrschenden Stellung vor. Die Behörde kritisiert, dass Facebook die Nutzung des sozialen Netzwerks davon abhängig macht, unbegrenzt jegliche Art von Nutzerdaten aus Drittquellen sammeln und mit dem Facebook-Konto zusammenführen zu dürfen. (zu dpa Pk Bundeskartellamt zum Facebook-Verfahren vom 07.02.2019) Foto: Dominic Lipinski/PA Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Суд в Германии решил в пользу Facebook спор с антимонопольным ведомством 26.08.2019

Федеральное ведомство по картелям сочло, что Facebook злоупотребляет доминирующим положением в ФРГ. Соцсеть подала жалобу в Высший земельный суд в Дюссельдорфе. Тот усомнился в доводах регулятора.
Endstation Pflegeheim - Alter Mensch nach Schlaganfall im Pflegefall mit künstlicher Ernährung durch Magensonde | Verwendung weltweit

Врач в ФРГ освобожден от выплаты компенсации за поддержание жизни пациента 02.04.2019

За поддержание жизни пациента его врач не должен выплачивать компенсацию сыну больного. Человеческая жизнь является высшей ценностью, говорится в решении Федеральной судебной палаты Германии.
ARCHIV - 09.05.2018, Baden-Württemberg, Karlsruhe: Eine Hinweistafel mit Bundesadler und Schriftzug steht vor dem Bundesgerichtshof (BGH). (Zu dpa «BGH verhandelt über Klage der Lufthansa gegen die Bundesrepublik wegen der Millionen-Kosten für «Sky Marshals» der Bundespolizei an Bord» vom 12.07.2018) Foto: Uli Deck/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Россиянина обвинили в подготовке взрыва в Берлине 05.03.2019

Делом 31-летнего Магомеда-Али Ц. занимается генпрокурор при Федеральной судебной палате Германии. При обыске у подозреваемого было найдено большое количество горючей перекиси ацетона.

HANDOUT - Aufnahmedatum unbekannt, Niedersachsen, Wolfsburg: Mehrere Volkswagen werden mit einem mobilen Testgerät für einen WLTP-Abgastest vorbereitet. Mit dem WLTP-Testverfahren werden die Abgasemissionen und der Verbrauch von Personenkraftfahrzeugen und leichten Nutzfahrzeugen ermittelt. (zu dpa «VW: Längere Abgastest-Probleme - FDP will Hardware-Fonds für Diesel» vom 08.07.2018) Foto: Volkswagen AG/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit einer Berichterstattung über den WLTP-Abgastest und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Суд в ФРГ признал право потребителей на компенсации в рамках "дизельгейта" 22.02.2019

Федеральная судебная палата Германии поддержала позицию немецких покупателей автомобилей VW, требующих компенсации в рамках дизельного скандала.
ARCHIV - 14.02.2019, Niedersachsen, Hannover: ILLUSTRATION - Ein Upload-Fenster der Video-Plattform Youtube ist auf einem Smartphone vor einem YouTube-Logo auf einem Bildschirm zu sehen. (zu dpa «Was muss YouTube über Raubkopierer preisgeben? - BGH verkündet Urteil») Foto: Raphael Knipping/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Суд ЕС прояснит вопрос о выдаче данных пользователей YouTube 21.02.2019

Немецкая кинопрокатчица требует от YouTube предоставить не только электронные адреса, но также телефоны и IP-адреса тех, кто незаконно загрузил на видеосервис два фильма.
A380 airbus in JFK airport | Verwendung weltweit

Авиакомпании не будут платить компенсации в случае сбоев работы аэропортов 15.01.2019

Авиаперевозчики не несут ответственности за выход из строя компьютерных систем для обслуживания пассажиров в аэропортах, решила Федеральная судебная палат Германии.
Eine Frau betrachtet am 10.09.2015 in Mannheim (Baden-Württemberg) in den Reiss-Engelhorn-Museen in der Ausstellung Duckomenta ein Gemälde mit dem Titel Vincent van Dugh - Selbstporträt mit Schnabel. Die Berliner Künstlergruppe interDuck verpasst berühmten Gemälden einen Entenschnabel. Die Sonderausstellung ist ab 13. September im Museum Weltkulturen zu sehen. Foto: Uwe Anspach/dpa

В ФРГ запретили выставлять в интернете сделанные в музеях фото 20.12.2018

Фотографирование музейных экспонатов вопреки запрету и выставление сделанных фото в интернет недопустимо. Такие действия нарушают авторские права и право на публикацию, постановила Федеральная судебная палата.
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