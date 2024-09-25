Суд ФРГ оправдал обвиняемую в отрицании Холокоста

Федеральная судебная палата подтвердила решение мюнхенского суда, оправдавшего отрицательницу Холокоста, поскольку ее противоправные высказывания прочитали лишь несколько человек.

Федеральная судебная палата Германии в Карлсруэ подтвердила решение нижестоящей инстанции по делу об отрицании Холокоста. Оправдательный приговор земельного суда в Мюнхене по делу женщины, которая отрицала массовое уничтожение евреев нацистской Германией в письме в налоговую инспекцию, не был пересмотрен, сообщила высшая судебная инстанция ФРГ по уголовным делам в среду, 25 сентября.

Письмо с отрицанием Холокоста имело ограниченный круг получателей, поэтому для вынесения обвинительного приговора по статье о разжигании национальной вражды отсутствует масштаб распространения, указывается в решении. Тем самым вынесенный в Мюнхене приговор вступил в силу.

Жительница Баварии отправила 339-страничный факс чиновникам

Обвиняемой по делу проходила жительница баварского Эберсберга Сильвия Штольц (Sylvia Stolz), которая в 2021 году отправила 339-страничный факс финансовому ведомству в Мюнхене. В некоторых пассажах этого письма отрицался Холокост, после чего на нее было заведено дело о разжигании национальной вражды.

Женщина была оправдана земельным судом в Мюнхене. При этом судьи сослались, что полученный от Штольц факс прочитали лишь несколько человек, на которых распространяется обязательство о неразглашении конфиденциальных документов финансового ведомства. На это решение прокуратура подала апелляцию.