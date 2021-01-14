Суд в ФРГ подтвердил оправдание обвиняемого в теракте

Федеральная судебная палата Германии в четверг, 14 января, подтвердила оправдательный договор в отношении 54-летнего мужчины, который вынес в 2018 году Земельный суд в Дюссельдорфе. Ральф С. подозревался в совершении теракта в 2000 году, от которого пострадали еврейские переселенцы из республик бывшего СССР.

В июле 2018 года Земельный суд в Дюсельдорфе посчитал собранные улики недостаточными для доказательства его вины. Прокуратура настаивала тогда на совершении преступления из ксенофобских побуждений и требовала пожизненного заключения. Адвокаты С. указывали, что следствие не предоставило однозначного доказательства, а обвинение основывается на показаниях сомнительных свидетелей.

Взрыв на станции "Верхан" в Дюссельдорфе

27 июля 2000 года на станции "Верхан" в столице федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия произошел взрыв. Была приведена в действие самодельная бомба, начиненная металлической стружкой, которая в результате взрыва разлетелась на сто метров в округе. Большинство из 10 пострадавших - некоторые из них получили тяжелые ранения - были еврейскими переселенцами из России, Украины и Азербайджана, которые возвращались с уроков немецкого языка в расположенной неподалеку языковой школе. Кроме того, погиб не родившийся ребенок одной из женщин, в живот которой попал металлический осколок.

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