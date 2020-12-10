YouTube будет предоставлять имя и адрес нарушителя авторских прав

YouTube в случае очевидного нарушения авторских прав на его платформе должен по решению суда предоставить правообладателю имя и адрес нарушителя, но не его электронную почту или IP-адрес. Как решила в четверг, 10 декабря, Федеральная судебная палата Германии (BGH), электронная почта или IP-адреса пользователя не подпадают под действие обязанности по предоставлению информации.

Таким образом, суд в последней инстанции отказал в удовлетворении иска кинокомпании Constantin к YouTube и материнскому концерну Google. Суд обосновал свое решение основными положениями действующего законодательства. Как действующие на данный момент директивы ЕС, так и имплементация европейского законодательства в Германии ограничиваются предоставлением имени и почтового адреса, которые в подобных случаях чаще всего оказываются поддельными.

Повод для разбирательства в суде

Именно это стало основанием конкретного юридического разбирательства. В 2013 и 2014 годы на YouTube были незаконно размещены два фильма кинокомпании Constantin, защищенные авторским правом. В последующие годы их просмотрели тысячи пользователей. Производитель попросил платформу предоставить все регистрационные данные на нарушителей, но получил только имена и адреса, которые оказались ложными. Мотивируя свое решение представители YouTube пояснили, что закон не обязывает их передавать дополнительную информацию о пользователях.

В июле 2020 года Европейский суд в Люксембурге также решил, что под термином адрес может пониматься только почтовый адрес, а не адрес электронной почты или IP-адрес. Номер телефона нарушителя также не подпадает под право на информацию. Эта интерпретация Европейского суда является обязательной для BGH, заявил председательствующий судья Томас Кох (Thomas Koch) в обосновании принятого решения. "Это дело законодателя, возможно, создать еще одно положение по предоставлению информации", - сказал он.

Расширение ответственности интернет-платформ за нарушение авторских прав уже рассматривается в Евросоюзе. Оно содержится в принятой в ЕС в 2019 году спорной реформе законодательства о защите авторских прав. Страны ЕС получили два года на имплементацию его положений в национальные законодательства.

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