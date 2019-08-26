 Федеральная прокуратура ФРГ следит за расследованием убийства гражданина Грузии | Новости из Германии о Германии | DW | 26.08.2019

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Германия

Федеральная прокуратура ФРГ следит за расследованием убийства гражданина Грузии

Дело об убийстве в берлинском районе Моабит могут передать Федеральной прокуратуре в Карлсруэ при веских подозрениях в причастности зарубежных спецслужб. Следствие считает преступление заказным.

Полиция оцепила место преступления в районе Моабит

Полиция оцепила место преступления в районе Моабит

Федеральная прокуратура Германии в Карлсруэ тщательно следит за ходом расследования убийства гражданина Грузии Зелимхана Х. в центре Берлина. "Мы находимся в тесном контакте с берлинскими органами правосудия", - заявил представитель ведомства в понедельник, 26 августа.

Дело могут передать в Карлсруэ, если возникнут веские подозрения, что к преступлению может быть причастна спецслужба иностранного государства, поскольку деятельность агентов зарубежных спецслужб изучает отделение Федеральной прокуратуры, занимающееся делами о шпионаже.

Днем ранее стало известно, что следствие считает наиболее вероятной версией заказное преступление. Спецслужбы нескольких государств НАТО видят политическую подоплеку этого убийства наиболее правдоподобной, подчеркивает немецкий еженедельник Der Spiegel. По его сведениям, предполагаемый исполнитель въехал в Германию незадолго до преступления и уже принял меры для того, чтобы вновь быстро покинуть ФРГ.

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Обвиняемый в убийстве - гражданин России

40-летний этнический чеченец Зелимхан Х. был убит днем 23 августа в одном из берлинских парков в районе Моабит. Преступник подъехал к нему на велосипеде, выстрелил в голову и попытался скрыться, однако вскоре был задержан. Водолазы обнаружили в реке Шпрее орудие преступления, которое выбросил стрелок. В настоящий момент подозреваемый - 49-летний россиянин - находится в камере предварительного заключения, против него выдвинуто обвинение в убийстве, совершенном особенно жестоким способом.

Ранее Зелимхан Х. был сотрудником антитеррористического отдела МВД Грузии, пишет Der Spiegel. По данным издания, после попытки убить его Х. уехал в Украину, где сотрудничал с местными спецслужбами и продолжал бороться против влияния Москвы. После второго покушения на него он приехал в Германию, жил в Бранденбурге и затем в Берлине.

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    Автор: Максим Нелюбин


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