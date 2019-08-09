 ФБК сообщил об элитной квартире малолетнего внука члена ЦИК Эбзеева | Новости из Германии о России | DW | 12.08.2019

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Россия

ФБК сообщил об элитной квартире малолетнего внука члена ЦИК Эбзеева

В четырехлетнем возрасте внук члена ЦИК Бориса Эбзеева приобрел в Москве квартиру стоимостью 500 миллионов рублей, сообщает ФБК. По данным команды Навального, Эбзеев ответственен за фальсификации на выборах Мосгордумы.

Экс-президент Карачаево-Черкесской республики, член ЦИК РФ Борис Эбзеев (фото из архива)

Экс-президент Карачаево-Черкесской республики, член ЦИК РФ Борис Эбзеев (фото из архива)

В четырехлетнем возрасте внук члена Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Бориса Эбзеева Артур стал собственником двухэтажной квартиры площадью 274 квадратных метра в элитном клубном доме в районе Остоженки в Москве. Это следует из расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), обнародованного в понедельник, 12 августа.

По словам незарегистрированного кандидата на выборах в Мосгордуму Любови Соболь, представившей результаты расследования на сайте Навального, рыночная стоимость подобной квартиры составляет 500 миллионов рублей.

Многомиллионная недвижимость семьи Эбзеевых

По данным ФБК, ни у Бориса Эбзеева-старшего, возглавлявшего в 2009 году, на момент приобретения квартиры, Карачаево-Черкесскую республику, ни у его сына Бориса, являвшегося тогда заместителем исполнительного директора Пенсионного фонда РФ, средств на покупку столь дорогостоящей недвижимости законным путем быть не могло. 

При этом приобретение квартиры в районе Остоженки стало не единственной операцией на рынке недвижимости, совершенной рожденным в 2005 году Артуром Эбзеевым. Согласно документам, оказавшимся в распоряжении ФБК, в семилетнем возрасте мальчик продал вышеупомянутую квартиру компании, зарегистрированной на британских Виргинских островах. А за неделю до этого он инвестирован несколько сотен миллионов рублей в дом на Рублевке, в поселке Горки 8.

Ответственность Эбзеева за недопуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

По данным ФБК, именно Борис Эбзеев, "являвшийся мозговым центром ЦИК и при Чурове, и при Памфиловой", несет ответственность за отклонение жалобы оппозиционного политика Любови Соболь и других независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму относительно признания недействительными сотен подписей в их поддержку, а также "бесконечные президентские сроки Путина".

Контекст

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"Эбзеев старший несет ответственность за выборы. И формально, и лично за результаты перед Путиным, Собяниным и администрацией президента", - заявила Любовь Соболь.

Деятельность Бориса Эбзеева

С 1991 по 2008 годы Борис Эбзеев являлся членом Конституционного суда РФ. В течение трех последующих лет он занимал должность президента Карачаево-Черкесской республики. В это время его официальным помощником был Рауф Арашуков - член Совета Федерации, арестованный в январе 2019 года, и сын Рауля Арашукова, обвиняемого в хищении газа на 31 млрд рублей.

3 марта 2016 года Эбзеев стал членом Центральной избирательной комиссии. В декабре 2017 года он представил проект ЦИК по отказу в регистрации инициативной группы по выдвижению Алексея Навального в президенты РФ.

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  • Евгений Пригожин

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  • Скриншот заставки фильма Он вам не Димон с сайта Навального

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    "Он вам не Димон"

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  • Скриншот заставки фильма Чайка Фонда борьбы с коррупцией

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    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 18:41

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