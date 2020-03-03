 ФБК оштрафовали на 500 тысяч рублей по закону об ″иноагентах″ | Новости из Германии о России | DW | 05.03.2020

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Россия

ФБК оштрафовали на 500 тысяч рублей по закону об "иноагентах"

Суд признал Фонд борьбы с коррупцией виновным в нарушении порядка деятельности организации - "иностранного агента". ФБК не пометил соответствующим образом публикации в Instagram.

Основатель ФБК Алексей Навальный

Алексей Навальный

Симоновский районный суд Москвы оштрафовал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) на 500 тысяч рублей за нарушение закона об "иностранных агентах". В четверг, 5 марта, суд признал организацию Алексея Навального виновной в отсутствии пометки об "иноагенте" в публикациях в Instagram.

При этом суд рассмотрел один из четырех административных протоколов, составленных в конце января Симоновским судом в отношении ФБК и его директора Ивана Жданова за предполагаемое несоблюдение порядка деятельности организации, признанной "иностранным агентом".

ФБК обжалует решение суда

Иван Жданов заявил "Интерфаксу", что в фонде не согласны с решением суда и обжалуют его. "Все доказательства были получены вне контрольных процедур "Роскомнадзора", - пояснил он.

В начале января Жданов опубликовал фотографии пришедших ему уведомлений из министерства юстиции РФ. Оппозиционера предупредили о составлении протокола на ФБК как нарушителя этой же статьи, но по другой части - "осуществление деятельности НКО, выполняющей функции иностранного агента, не включенной в реестр НКО-"иноагентов.

Минюст РФ включил ФБК в реестр "иноагентов" 9 октября 2019 года, после того как было установлено получение фондом нескольких траншей из Испании и США на общую сумму около 140 тысяч рублей. ФБК отрицает факт иностранного финансирования и безуспешно пытается провести процедуру исключения из списка "иноагентов".

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    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. Профиль включенных в список НКО дает понять: спектр их деятельности - самый широкий, фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

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    Львиную долю "иноагентов" власти России включили в реестр в 2015 году. Темпы в 2016 году несколько снизились. В 2017 году по аналогии с НКО "иноагентами" в РФ решили признавать и СМИ.

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    Автор: Михаил Бушуев


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"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО

С 2012 года в России действует закон об "иностранных агентах". За это время в реестр "иноагентов" попали десятки НКО. Сколько, откуда они и что с ними стало - в инфографике DW. (23.11.2016)  

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