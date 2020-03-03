ФБК оштрафовали на 500 тысяч рублей по закону об "иноагентах"

Суд признал Фонд борьбы с коррупцией виновным в нарушении порядка деятельности организации - "иностранного агента". ФБК не пометил соответствующим образом публикации в Instagram.
Симоновский районный суд Москвы оштрафовал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) на 500 тысяч рублей за нарушение закона об "иностранных агентах". В четверг, 5 марта, суд признал организацию Алексея Навального виновной в отсутствии пометки об "иноагенте" в публикациях в Instagram.
При этом суд рассмотрел один из четырех административных протоколов, составленных в конце января Симоновским судом в отношении ФБК и его директора Ивана Жданова за предполагаемое несоблюдение порядка деятельности организации, признанной "иностранным агентом".
ФБК обжалует решение суда
Иван Жданов заявил "Интерфаксу", что в фонде не согласны с решением суда и обжалуют его. "Все доказательства были получены вне контрольных процедур "Роскомнадзора", - пояснил он.
В начале января Жданов опубликовал фотографии пришедших ему уведомлений из министерства юстиции РФ. Оппозиционера предупредили о составлении протокола на ФБК как нарушителя этой же статьи, но по другой части - "осуществление деятельности НКО, выполняющей функции иностранного агента, не включенной в реестр НКО-"иноагентов.
Минюст РФ включил ФБК в реестр "иноагентов" 9 октября 2019 года, после того как было установлено получение фондом нескольких траншей из Испании и США на общую сумму около 140 тысяч рублей. ФБК отрицает факт иностранного финансирования и безуспешно пытается провести процедуру исключения из списка "иноагентов".
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