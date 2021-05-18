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ФАТХ (Движение за национальное освобождение Палестины)

Palestinian Hamas militants pray during an anti-Israel military show in the southern Gaza Strip November 11, 2019. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa TPX IMAGES OF THE DAY

ХАМАС продолжает обстрелы Израиля. Что это за группировка, и кто ее поддерживает? 18.05.2021

В большинстве европейских стран ХАМАС признан террористической организацией. С 2007 года группировка контролирует сектор Газа, откуда ведет атаки по Израилю - при финансовой и материальной поддержке некоторых стран.
(COMBO) This combination of pictures created on September 11, 2020 shows (L) Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu chairing the weekly cabinet meeting in Jerusalem on June 28, 2020, and (R) King Hamad bin Isa Al Khalifa of Bahrain, speaking with another delegate during the 40th Gulf Cooperation Council (GCC) summit held at the Saudi capital Riyadh on December 10, 2019. - US President Donald Trump announced on September 11, 2020 a peace deal between Israel and Bahrain, which becomes the second Arab country to settle with its former foe in just the last few weeks. (Photos by RONEN ZVULUN and Fayez Nureldine / various sources / AFP) (Photo by RONEN ZVULUN,FAYEZ NURELDINE/AFP via Getty Images)

Бахрейн и Израиль устанавливают дипломатические отношения 11.09.2020

Сближение Израиля и Бахрейна поспособствует притоку инвестиций в экономику, считает израильский премьер Биньямин Нетаньяху. А президент США Трамп заявил о росте стабильности на Ближнем Востоке.
13.04.2019 Palestinian Prime Minister Mohammad Ishtayeh, right, talks with Palestinian President Mahmoud Abbas during a swearing in of the new government in the West Bank city of Ramallah, Saturday, April 13, 2019.(AP Photo/Majdi Mohammed)

Новое правительство Палестинской автономии приведено к присяге 14.04.2019

На Западном берегу реки Иордан начал работу кабинет министров под руководством Мухаммеда Штайе, близкого сподвижника Махмуда Аббаса. В секторе Газа власть сохраняет движение ХАМАС.
15.05.2018+++ Palestinian demonstrators are seen as smoke rises from burning tires during a protest marking the 70th anniversary of Nakba, at the Israel-Gaza border in the southern Gaza Strip May 15, 2018. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa TPX IMAGES OF THE DAY

FAZ: Кто главный проигравший в ближневосточном конфликте? 16.05.2018

Недавние кровавые столкновения в секторе Газа были тщательно спланированы. Но именно палестинцы останутся главными проигравшими в затянувшемся конфликте, полагает обозреватель FAZ.
07.12.2017 +++ dpatopbilder - Fatah-Mitglieder tragen am 07.12.2017 in Gaza einen Sarg, auf dem das Konterfei von US-Präsident Trump zu sehen ist. Trumps Entscheidung, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen führte zu gewaltsamen Unruhen in den Palästinensergebieten. Foto: Wissam Nassar/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Интифада: что о ней надо знать 08.12.2017

Признание Иерусалима столицей Израиля со стороны США вполне может вызвать третью интифаду. Что это значит? DW объясняет.
28.10.2015+++ Palestinian president Mahmud Abbas addresses the UN Human Rights Council on October 28, 2015 during a special meeting requested by the Palestinians amid a surge in Israeli-Palestinian violence. Abbas calls for 'international protection regime' for Palestinians as UN High Commissioner for Human Rights warned that a wave of deadly Israeli-Palestinian violence was 'dangerous in the extreme' and could lead to a 'catastrophe.' AFP PHOTO / FABRICE COFFRINI (Photo credit should read FABRICE COFFRINI/AFP/Getty Images) +++ Copyright: Getty Images/AFP/F. Coffrini

Главу Палестинской автономии изберут до конца 2018 года 22.11.2017

ФАТХ и ХАМАС договорились в Каире о сроках выборов парламента и главы ПНА.
A picture taken from the Israeli settlement of Qedar shows the West Bank Israeli settlement of Maale Adumim on October 26, 2017. Senior Palestinian official Hanan Ashrawi says Israeli plans to incorporate West Bank settlement blocs around Jerusalem into the city could kill hopes for an independent Palestinian state. A member of Prime Minister Benjamin Netanyahu's right-wing Likud party has said that draft legislation to form a Greater Jerusalem municipality would go to a ministerial committee soon for adoption as a government bill. / AFP PHOTO / THOMAS COEX (Photo credit should read THOMAS COEX/AFP/Getty Images)

Команда Трампа работает над новым планом достижения мира на Ближнем Востоке 12.11.2017

Новый проект мирного урегулирования израильско-палестинского конфликта, над которым работают советники Дональда Трампа, будет существенно отличаться от прежних планов администрации США.
18.08.2017 +++ Young Palestinians march during a military graduation ceremony at a Hamas summer camp in Khan Younis in the southern Gaza Strip, August 18, 2017. REUTERS/Mohammed Salem

США потребовали от ХАМАС разоружиться и признать Израиль 19.10.2017

ХАМАС может участвовать в будущем палестинском правительстве, если откажется от насилия и признает право Израиля на существование, считают США. В ХАМАС назвали позицию США "вопиющим вмешательством".
12.10.2017 +++ Fatah's Azam al-Ahmad (R)and Saleh al-Aruri (L) of Hamas shake hands after signing a reconciliation deal in Cairo on October 12, 2017, as the two rival Palestinian movements ended their decade-long split following negotiations overseen by Egypt. The new Hamas deputy leader and the head of Fatah's delegation struck the deal which was described by Palestinian Authority president Mahmud Abbas as a final agreement to end their crippling division, which has at times erupted into deadly conflict over the past ten years. / AFP PHOTO / KHALED DESOUKI (Photo credit should read KHALED DESOUKI/AFP/Getty Images)

Палестинское правительство восстановит контроль над сектором Газа с 1 декабря 12.10.2017

Палестинские движения ФАТХ и ХАМАС подписали договор о примирении. В результате палестинское правительство национального единства установит контроль над сектором Газа уже с 1 декабря.
Palestinians wave flags during a support rally for Palestinian reconciliation in Gaza city, Gaza Strip on October 10, 2017 as Palestinian leaders of Fatah and leaders of Hamas meet in Cairo with Egyptian delegation to work out a Palestinian reconciliation. (Photo by Momen Faiz/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Аббас приветствовал перемирие между ХАМАС и ФАТХ 12.10.2017

На переговорах при посредничестве Египта достигнуто "окончательное соглашение" по прекращению многолетней борьбы, сообщил палестинский лидер.
Palestinians gather by a large national flag during a demonstration against the construction of Jewish settlements and the confiscation of Palestinian land in village of al-Mughayyir, near the West Bank city of Ramallah, on March 31, 2017. / AFP PHOTO / ABBAS MOMANI (Photo credit should read ABBAS MOMANI/AFP/Getty Images)

Немецкий эксперт: Палестинцы хотят примирения ФАТХ и ХАМАС 19.09.2017

Радикальное палестинское движение ХАМАС объявило о намерении возобновить диалог с противниками из ФАТХ. Приведет ли это к примирению, DW объяснила эксперт по Ближнему Востоку Беттина Маркс.
21.07.2017 *** Lebanese army soldiers patrol a street in Labwe, at the entrance of the border town of Arsal, in eastern Bekaa Valley, Lebanon July 21, 2017. REUTERS/Ali Hashisho

Ливанская армия подключилась к наступлению против исламистов в Сирии 21.07.2017

Армия Ливана и движение "Хезболлах" подключились к операции против радикальных исламистов в Сирии. Операция проводится по обе стороны сирийско-ливанской границы при поддержке авиации Сирии.
30.9.2014 *** Sept. 30, 2014 - (FILE PHOTO) - The U.S. military and its allies have used airstrikes to hit ISIS targets in Syria. ISIS has become one of the main jihadist groups fighting government forces in Syria and Iraq. During the chaos of the Syrian civil, ISIS was able to grow and flourish. PICTURED: Oct 17, 2013 - Aleppo, Syria - ISIS rebel militant soldiers on the frontline. Islamic State of Iraq and the Levant aka ISIS. The group An-Nusra Front announced its creation January 2012 during the Syrian Civil War. Since then it has been the most aggressive and most effective rebel force in Syria. The group has been designated as a terrorist organization by the United Nations. April 2013, the leader of the ISIS released an audio statement announcing that Jabhat al-Nusra is its branch in Syria. (Credit Image: © Medyan Dairieh/ZUMA Wire/ZUMAPRESS.com) picture alliance/ZUMA Press/M. Dairieh

В серии терактов в сирийском Хомсе погибли более 40 человек 25.02.2017

Не менее шести смертников подорвали себя возле военных учреждений в сирийском Хомсе. Среди погибших много военных и сотрудников спецслужб.

Убийство посла РФ Андрея Карлова - месть за Алеппо? 21.12.2016

Сирийская коалиция "Джейш аль-Фатх" взяла на себя ответственность за убийство посла РФ в Турции. В среду Андрею Карлову присвоили звание Героя России.
28.10.2016 +++ Rebel fighters from the Jaish al-Fatah (or Army of Conquest) brigades prepare to fire a home-made mortar launcher during a major assault on Syrian government forces West of Aleppo city on October 28, 2016. Syrian opposition fighters launched a major assault on government forces to break a months-long siege of rebel-held neighbourhoods of the battered city of Aleppo. Rebel groups including the powerful Ahrar al-Sham faction and former Al-Qaeda affiliate Fateh al-Sham Front fired waves of rockets into government-held western Aleppo, killing at least 15 civilians, a monitor said. The rebels also targeted government positions east of Aleppo city and in the coastal province of Latakia. / AFP / Omar haj kadour (Photo credit should read OMAR HAJ KADOUR/AFP/Getty Images)

Ответственность за убийство посла РФ взяла на себя коалиция "Джейш аль-Фатх" 21.12.2016

Сирийская антиасадовская коалиция "Джейш аль-Фатх" объявила убийство посла РФ в Турции местью за Алеппо. В коалицию входит также радикальная группировка "Джебхат Фатх аш-Шам".
A view shows burning buses while en route to evacuate ill and injured people from the besieged Syrian villages of al-Foua and Kefraya, after they were attacked and burned, in Idlib province, Syria, in this handout picture provided by SANA on December 18, 2016. SANA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE. TPX IMAGES OF THE DAY

Боевики подожгли эвакуационные автобусы в Сирии 18.12.2016

Автобусы, прибывшие для вывоза людей из деревни аль-Фуа, по сведениям Сирийского наблюдательного совета по правам человека, подожгли боевики из "Джебхат Фатх аш-Шам". Эвакуация из восточного Алеппо возобновлена.
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