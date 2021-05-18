ФАТХ (Движение за национальное освобождение Палестины)

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
В большинстве европейских стран ХАМАС признан террористической организацией. С 2007 года группировка контролирует сектор Газа, откуда ведет атаки по Израилю - при финансовой и материальной поддержке некоторых стран.
Сближение Израиля и Бахрейна поспособствует притоку инвестиций в экономику, считает израильский премьер Биньямин Нетаньяху. А президент США Трамп заявил о росте стабильности на Ближнем Востоке.
На Западном берегу реки Иордан начал работу кабинет министров под руководством Мухаммеда Штайе, близкого сподвижника Махмуда Аббаса. В секторе Газа власть сохраняет движение ХАМАС.
Недавние кровавые столкновения в секторе Газа были тщательно спланированы. Но именно палестинцы останутся главными проигравшими в затянувшемся конфликте, полагает обозреватель FAZ.
Признание Иерусалима столицей Израиля со стороны США вполне может вызвать третью интифаду. Что это значит? DW объясняет.
ФАТХ и ХАМАС договорились в Каире о сроках выборов парламента и главы ПНА.
Новый проект мирного урегулирования израильско-палестинского конфликта, над которым работают советники Дональда Трампа, будет существенно отличаться от прежних планов администрации США.
ХАМАС может участвовать в будущем палестинском правительстве, если откажется от насилия и признает право Израиля на существование, считают США. В ХАМАС назвали позицию США "вопиющим вмешательством".
Палестинские движения ФАТХ и ХАМАС подписали договор о примирении. В результате палестинское правительство национального единства установит контроль над сектором Газа уже с 1 декабря.
На переговорах при посредничестве Египта достигнуто "окончательное соглашение" по прекращению многолетней борьбы, сообщил палестинский лидер.
Радикальное палестинское движение ХАМАС объявило о намерении возобновить диалог с противниками из ФАТХ. Приведет ли это к примирению, DW объяснила эксперт по Ближнему Востоку Беттина Маркс.
Армия Ливана и движение "Хезболлах" подключились к операции против радикальных исламистов в Сирии. Операция проводится по обе стороны сирийско-ливанской границы при поддержке авиации Сирии.
Не менее шести смертников подорвали себя возле военных учреждений в сирийском Хомсе. Среди погибших много военных и сотрудников спецслужб.
Сирийская коалиция "Джейш аль-Фатх" взяла на себя ответственность за убийство посла РФ в Турции. В среду Андрею Карлову присвоили звание Героя России.
Сирийская антиасадовская коалиция "Джейш аль-Фатх" объявила убийство посла РФ в Турции местью за Алеппо. В коалицию входит также радикальная группировка "Джебхат Фатх аш-Шам".
Автобусы, прибывшие для вывоза людей из деревни аль-Фуа, по сведениям Сирийского наблюдательного совета по правам человека, подожгли боевики из "Джебхат Фатх аш-Шам". Эвакуация из восточного Алеппо возобновлена.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact