Любовь, смерть и холод в фильмах легендарного Фассбиндера (фотогалерея)

От "Любви холоднее смерти" до "Тоски Вероники Фосс"

"Камикадзе"

Удача сопутствует Фассбиндеру не только как кинорежиссеру и сценаристу. Его тяга к драматургии находит проявление в театре и на телевидении. Легендарна его нашумевшая интерпретация пьесы "Мусор, город и смерть". Нередко и сам он играет в фильмах своих коллег. На снимке: Фассбиндер в фильме Вольфа Гремма (Wolf Gremm) "Камикадзе".