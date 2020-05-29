 Любовь, смерть и холод в фильмах легендарного Фассбиндера (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 31.05.2020

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Культура и стиль жизни

Любовь, смерть и холод в фильмах легендарного Фассбиндера (фотогалерея)

44 фильма за 16 лет: побить этот рекорд пока не удалось никому. Он прожил короткую, но невероятно яркую жизнь. 31 мая 2020 года Райнеру Вернеру Фассбиндеру исполнилось бы 75 лет.

  • Фассбиндер: Любовь холоднее смерти

    От "Любви холоднее смерти" до "Тоски Вероники Фосс"

    "Любовь холоднее смерти"

    Любовь, смерть и холод - три центральных темы творчества Райнера Вернера Фассбиндера (Rainer Werner Fassbinder). Уроженцу курортного баварского городка Бад-Вёрисхофена едва исполнилось 23 года, когда на экраны вышел его первый полнометражный фильм "Любовь холоднее смерти". Дебют сделал молодого режиссера звездой. 31 мая 2020 года Фассбиндеру исполнилось бы 75 лет.

  • Фассбиндер и Ханна Шигулла

    От "Любви холоднее смерти" до "Тоски Вероники Фосс"

    "Катцельмахер"

    Второй фильм удвоил успех. "Катцельмахер"(1970) был удостоен сразу нескольких премий. В это время складывается актерский коллектив режиссера, с которым ему предстоит работать многие годы. В фильме, центральной темой которого стала проблематика человеческих взаимоотношений, играет одна из муз Фассбиндера - Ханна Шигулла (Hanna Schygulla ). На снимке: режиссер и его муза.

  • Съемки кинофильма Торговец четырех времен года

    От "Любви холоднее смерти" до "Тоски Вероники Фосс"

    "Торговец четырех времен года"

    Фортуна, как известно, капризна. После головокружительного старта Фассбиндера постигли неудачи и разочарования: не все фильмы срывали кассовые сборы. Молодой режиссер работает в театре, снимает телефильмы. Этому периоду его творчества посвящена актуальная выставка в Берлине "Фассбиндер. Сейчас". На одном из уникальных снимков экспозиции - съемки кинофильма "Торговец четырех времен года ".

  • Страх съедает душу

    От "Любви холоднее смерти" до "Тоски Вероники Фосс"

    "Страх съедает душу"

    Глубоко трогателен фильм Фассбиндера "Страх съедает душу" (1973). Он повествует о любви пожилой немки - ее сыграла Бригитта Мира (Brigitte Mira) и молодого марокканца (Эль Хеди бен Салем). Тема, нисколько не утерявшая своей актуальности и сегодня.

  • Эффи Брист

    От "Любви холоднее смерти" до "Тоски Вероники Фосс"

    "Эффи Брист"

    Сразу после выхода на экраны фильма "Страх съедает душу" известный режиссер удивил всех в очередной раз. Фассбиндер, снискавший себе имидж дотошного хрониста современности, вдруг обратился к экранизации классики. Ханна Шигулла сыграла главную роль в киноленте, снятой по роману Теодора Фонтане "Эффи Брист".

  • Китайская рулетка

    От "Любви холоднее смерти" до "Тоски Вероники Фосс"

    "Китайская рулетка"

    В фильме "Китайская рулетка", вышедшем в 1976 году, киноманы и коллеги снова узнают прежнего Фассбиндера. Герои ленты, очутившись в замке, вынуждены сосуществовать на этом "ограниченном пространстве". Эмоции, страсти, опасная "игра в правду" приобретают небывалую глубину, лица и тела призрачно отражаются в стеклах, гладких стенах и зеркалах...

  • Больвизер

    От "Любви холоднее смерти" до "Тоски Вероники Фосс"

    "Больвизер"

    События драмы "Больвизер" разворачиваются в баварском провинциальном городке в 20-е годы. Экранизацию одноименного романа Оскара Марии Графа (Oskar Maria Graf) Фассбиндер снимают сразу в двух версиях: полнометражной для кинотеатров и двухсерийной для телевидения.

  • Путешествие в свет - Отчаяние

    От "Любви холоднее смерти" до "Тоски Вероники Фосс"

    "Отчаяние"

    Тридцатый по счету фильм Фассбиндера "Путешествие в свет - Отчаяние" (1977) был снят по роману Владимира Набокова. Он стал первым крупным международным проектом режиссера, теперь уже - с мировой славой. В фильме снялись такие известные актеры как Дерк Богард и Андреа Ферреоль. Вот только сборы кинокасс не оправдали внушительных затрат и "Отчаяние" ожидаемого успеха не принесло.

  • Берлин Александерплатц

    От "Любви холоднее смерти" до "Тоски Вероники Фосс"

    "Берлин-Александерплатц"

    Многосерийный телевизионный фильм "Берлин-Александерплатц", снятый по роману Альфреда Дёблина (Alfred Döblin) в 1979-80 годах, стал самым крупным и амбициозным проектом режиссера, сумевшего задолго до всеобщего бума на бесконечные сериалы совершить революцию телевизионного формата.

  • Лили Марлен

    От "Любви холоднее смерти" до "Тоски Вероники Фосс"

    "Лили Марлен"

    После успешной киноленты "Замужество Марии Браун", где интерес Фассбиндера к историческому прошлому Германии проявляется все ярче, он снимает фильм "Лили Марлен"(1980). Это, пожалуй, самая "голливудская" работа культового немецкого режиссера: большое кино, известные актеры, яркие декорации, эффектная драматургия.

  • Лола

    От "Любви холоднее смерти" до "Тоски Вероники Фосс"

    "Лола"

    В 1981 году темой следующего фильма знаменитого режиссера, "Лола", становится феномен "экономического чуда" в Западной Германии. С Фассбиндером работают такие звезды кинематографа, как Барбара Зукова, Марио Адорф, Армин Мюллер-Шталь (справа). Фильмы пользуются огромным успехом. Теневая сторона успеха: алкоголь, наркотики и перенапряжение основательно подорвали здоровье Фассбиндера.

  • Фассбиндер в фильме Гремма Камикадзе

    От "Любви холоднее смерти" до "Тоски Вероники Фосс"

    "Камикадзе"

    Удача сопутствует Фассбиндеру не только как кинорежиссеру и сценаристу. Его тяга к драматургии находит проявление в театре и на телевидении. Легендарна его нашумевшая интерпретация пьесы "Мусор, город и смерть". Нередко и сам он играет в фильмах своих коллег. На снимке: Фассбиндер в фильме Вольфа Гремма (Wolf Gremm) "Камикадзе".

  • Тоска Вероники Фосс

    От "Любви холоднее смерти" до "Тоски Вероники Фосс"

    "Тоска Вероники Фосс"

    В 1982 году, за несколько месяцев до смерти, Фассбиндера ждет настоящий триумф. На кинофестивале Берлинале его кинолента "Тоска Вероники Фосс" получает главный приз, "Золотого медведя". Впервые за много лет высокая награда присуждается немецкому фильму. Даже критики единодушны в своем вердикте: Фассбиндер умеет заглядывать в самые отдаленные закоулки человеческой души.

  • Надгробный камень на могиле Фассбиндера

    От "Любви холоднее смерти" до "Тоски Вероники Фосс"

    Смерть

    Премьеру своего последнего фильма, "Керель", Фассбиндеру не суждено было увидеть. 10 июня 1982 года 37-летний режиссер скончался в Мюнхене. Официальная версия - остановка сердца, реальная - злоупотребление алкоголем, наркотиками и снотворным. Работая, как одержимый, Райнер Вернер Фассбиндер снял почти полсотни фильмов, известных сегодня во всем мире.

    Автор: Йохен Кюртен, Инга Ваннер


  • Фассбиндер: Любовь холоднее смерти

    От "Любви холоднее смерти" до "Тоски Вероники Фосс"

    "Любовь холоднее смерти"

    Любовь, смерть и холод - три центральных темы творчества Райнера Вернера Фассбиндера (Rainer Werner Fassbinder). Уроженцу курортного баварского городка Бад-Вёрисхофена едва исполнилось 23 года, когда на экраны вышел его первый полнометражный фильм "Любовь холоднее смерти". Дебют сделал молодого режиссера звездой. 31 мая 2020 года Фассбиндеру исполнилось бы 75 лет.

  • Фассбиндер и Ханна Шигулла

    От "Любви холоднее смерти" до "Тоски Вероники Фосс"

    "Катцельмахер"

    Второй фильм удвоил успех. "Катцельмахер"(1970) был удостоен сразу нескольких премий. В это время складывается актерский коллектив режиссера, с которым ему предстоит работать многие годы. В фильме, центральной темой которого стала проблематика человеческих взаимоотношений, играет одна из муз Фассбиндера - Ханна Шигулла (Hanna Schygulla ). На снимке: режиссер и его муза.

  • Съемки кинофильма Торговец четырех времен года

    От "Любви холоднее смерти" до "Тоски Вероники Фосс"

    "Торговец четырех времен года"

    Фортуна, как известно, капризна. После головокружительного старта Фассбиндера постигли неудачи и разочарования: не все фильмы срывали кассовые сборы. Молодой режиссер работает в театре, снимает телефильмы. Этому периоду его творчества посвящена актуальная выставка в Берлине "Фассбиндер. Сейчас". На одном из уникальных снимков экспозиции - съемки кинофильма "Торговец четырех времен года ".

  • Страх съедает душу

    От "Любви холоднее смерти" до "Тоски Вероники Фосс"

    "Страх съедает душу"

    Глубоко трогателен фильм Фассбиндера "Страх съедает душу" (1973). Он повествует о любви пожилой немки - ее сыграла Бригитта Мира (Brigitte Mira) и молодого марокканца (Эль Хеди бен Салем). Тема, нисколько не утерявшая своей актуальности и сегодня.

  • Эффи Брист

    От "Любви холоднее смерти" до "Тоски Вероники Фосс"

    "Эффи Брист"

    Сразу после выхода на экраны фильма "Страх съедает душу" известный режиссер удивил всех в очередной раз. Фассбиндер, снискавший себе имидж дотошного хрониста современности, вдруг обратился к экранизации классики. Ханна Шигулла сыграла главную роль в киноленте, снятой по роману Теодора Фонтане "Эффи Брист".

  • Китайская рулетка

    От "Любви холоднее смерти" до "Тоски Вероники Фосс"

    "Китайская рулетка"

    В фильме "Китайская рулетка", вышедшем в 1976 году, киноманы и коллеги снова узнают прежнего Фассбиндера. Герои ленты, очутившись в замке, вынуждены сосуществовать на этом "ограниченном пространстве". Эмоции, страсти, опасная "игра в правду" приобретают небывалую глубину, лица и тела призрачно отражаются в стеклах, гладких стенах и зеркалах...

  • Больвизер

    От "Любви холоднее смерти" до "Тоски Вероники Фосс"

    "Больвизер"

    События драмы "Больвизер" разворачиваются в баварском провинциальном городке в 20-е годы. Экранизацию одноименного романа Оскара Марии Графа (Oskar Maria Graf) Фассбиндер снимают сразу в двух версиях: полнометражной для кинотеатров и двухсерийной для телевидения.

  • Путешествие в свет - Отчаяние

    От "Любви холоднее смерти" до "Тоски Вероники Фосс"

    "Отчаяние"

    Тридцатый по счету фильм Фассбиндера "Путешествие в свет - Отчаяние" (1977) был снят по роману Владимира Набокова. Он стал первым крупным международным проектом режиссера, теперь уже - с мировой славой. В фильме снялись такие известные актеры как Дерк Богард и Андреа Ферреоль. Вот только сборы кинокасс не оправдали внушительных затрат и "Отчаяние" ожидаемого успеха не принесло.

  • Берлин Александерплатц

    От "Любви холоднее смерти" до "Тоски Вероники Фосс"

    "Берлин-Александерплатц"

    Многосерийный телевизионный фильм "Берлин-Александерплатц", снятый по роману Альфреда Дёблина (Alfred Döblin) в 1979-80 годах, стал самым крупным и амбициозным проектом режиссера, сумевшего задолго до всеобщего бума на бесконечные сериалы совершить революцию телевизионного формата.

  • Лили Марлен

    От "Любви холоднее смерти" до "Тоски Вероники Фосс"

    "Лили Марлен"

    После успешной киноленты "Замужество Марии Браун", где интерес Фассбиндера к историческому прошлому Германии проявляется все ярче, он снимает фильм "Лили Марлен"(1980). Это, пожалуй, самая "голливудская" работа культового немецкого режиссера: большое кино, известные актеры, яркие декорации, эффектная драматургия.

  • Лола

    От "Любви холоднее смерти" до "Тоски Вероники Фосс"

    "Лола"

    В 1981 году темой следующего фильма знаменитого режиссера, "Лола", становится феномен "экономического чуда" в Западной Германии. С Фассбиндером работают такие звезды кинематографа, как Барбара Зукова, Марио Адорф, Армин Мюллер-Шталь (справа). Фильмы пользуются огромным успехом. Теневая сторона успеха: алкоголь, наркотики и перенапряжение основательно подорвали здоровье Фассбиндера.

  • Фассбиндер в фильме Гремма Камикадзе

    От "Любви холоднее смерти" до "Тоски Вероники Фосс"

    "Камикадзе"

    Удача сопутствует Фассбиндеру не только как кинорежиссеру и сценаристу. Его тяга к драматургии находит проявление в театре и на телевидении. Легендарна его нашумевшая интерпретация пьесы "Мусор, город и смерть". Нередко и сам он играет в фильмах своих коллег. На снимке: Фассбиндер в фильме Вольфа Гремма (Wolf Gremm) "Камикадзе".

  • Тоска Вероники Фосс

    От "Любви холоднее смерти" до "Тоски Вероники Фосс"

    "Тоска Вероники Фосс"

    В 1982 году, за несколько месяцев до смерти, Фассбиндера ждет настоящий триумф. На кинофестивале Берлинале его кинолента "Тоска Вероники Фосс" получает главный приз, "Золотого медведя". Впервые за много лет высокая награда присуждается немецкому фильму. Даже критики единодушны в своем вердикте: Фассбиндер умеет заглядывать в самые отдаленные закоулки человеческой души.

  • Надгробный камень на могиле Фассбиндера

    От "Любви холоднее смерти" до "Тоски Вероники Фосс"

    Смерть

    Премьеру своего последнего фильма, "Керель", Фассбиндеру не суждено было увидеть. 10 июня 1982 года 37-летний режиссер скончался в Мюнхене. Официальная версия - остановка сердца, реальная - злоупотребление алкоголем, наркотиками и снотворным. Работая, как одержимый, Райнер Вернер Фассбиндер снял почти полсотни фильмов, известных сегодня во всем мире.

    Автор: Йохен Кюртен, Инга Ваннер


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