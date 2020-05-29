Любовь, смерть и холод в фильмах легендарного Фассбиндера (фотогалерея)

44 фильма за 16 лет: побить этот рекорд пока не удалось никому. Он прожил короткую, но невероятно яркую жизнь. 31 мая 2020 года Райнеру Вернеру Фассбиндеру исполнилось бы 75 лет.
Фильм "Крушители системы" режиссера Норы Фингшайдт завоевал восемь наград. (25.04.2020)
Как Пелевин вернул массового читателя современной русской литературе, так и Том Тыквер своими фильмами вернул зрительский интерес к немецкому кино. (06.02.2002)
"Голливудский баварец" рассказал DW о том, почему не нужны киношколы, и о работе с голливудскими звездами первой величины. (26.01.2020)
23 сентября исполнилось 80 лет со дня рождения Роми Шнайдер - выдающейся немецко-французской актрисы. На ее счету - более 60 фильмов, среди которых - ленты лучших европейских и американских режиссеров. (23.09.2018)