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Фанат

Любитель, болельщик (чаще о футболе).

Как политзаключенного музыканта Игоря Банцера поддерживают в Германии 11.10.2021

Условия содержания под стражей музыканта и активиста Игоря Банцера ужесточили. Суд заменил ему "химию" на колонию общего режима, рассказала жена гродненского панка в интервью DW. Белорусский музыкант известен и в Германии. Солидарность с ним выражают не только немецкие правозащитники, но и музыканты, футбольные фанаты и все, кто знаком с ним лично.
England players comfort teammate Bukayo Saka after he failed to score a penalty during a penalty shootout after extra time during of the Euro 2020 soccer championship final match between England and Italy at Wembley stadium in London, Sunday, July 11, 2021. (Carl Recine/Pool Photo via AP)

Лондон потребует от технологических гигантов передачи данных фанатов-расистов 13.07.2021

Британское правительство намерено добиться, чтобы люди, разместившие в соцсетях расистские высказывания в адрес темнокожих футболистов, ощутили последствия в реальной жизни, пишет The Times.
Soccer Football - Euro 2020 - Final - Italy v England - Wembley Stadium, London, Britain - July 11, 2021 England's Marcus Rashford looks dejected after the match Pool via REUTERS/John Sibley

Полиция расследует расистские оскорбления в адрес трех игроков сборной Англии 12.07.2021

Социальные сети удаляют посты и блокируют аккаунты фанатов, оскорбляющих трех чернокожих футболистов, которые в финале чемпионата Европы против Италии не реализовали пенальти.
Soccer Football - Euro 2020 - Fans gather in London ahead of Ukraine v England - London, Britain - July 3, 2021 Police officers stand guard as England fans celebrate after the match REUTERS/Henry Nicholls

Финал Евро-2020: британская полиция произвела 49 задержаний 12.07.2021

Почти 20 правоохранителей получили травмы в результате попыток успокоить фанатов у стадиона "Уэмбли" в Лондоне, задержаны до 50 человек.
EURO 2021, Die Highlights Englische Fans im Fanblock, jubeln, Feature, Symbolfoto, Randmotiv, Fans mit Fahne, Halbfinale, Spiel M50, England ENG - Daenemark DEN 2:1 n.V. am 07.07.2021 in London / Wembley Stadion. Fussball EM 2020 vom 11.06.2021-11.07.2021. *** English fans in the fan block, cheer, feature, symbol photo, border motif, fans with flag, semi-final, match M50, England ENG Denmark DEN 2 1 n V on 07 07 2021 in London Wembley Stadium Football EM 2020 of 11 06 2021 11 07 2021

УЕФА оштрафовал Футбольную ассоциацию Англии из-за нарушений фанатов 11.07.2021

Футбольной ассоциации Англии предстоит выплатить штраф в 30 тыс. евро из-за нарушений болельщиков во время полуфинального матча Евро-2020 против сборной Дании.
Supporters of Italy's national football team celebrate during the UEFA EURO 2020 semi-final football match between Italy and Spain, as the match is displayed on a giant screen, at the Piazza del Popolo, in Rome, on July 6, 2021. (Photo by Andreas SOLARO / AFP) (Photo by ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images)

Эксперты сообщают о росте заражений коронавирусом в связи с Евро-2020 07.07.2021

В Европе выявлено более 2500 случаев ковидной инфекции в связи с матчами ЧЕ по футболу. При подготовке турнира не было учтено возможное распространение новых заразных вариантов коронавируса, отмечают эксперты.
CR Alena Mironava und Vasili Nestserau. Bildbeschreibung: Musiker aus Hrodno in Weißrussland, die Rock-Gruppe ohne Name am Konzert für Rammstein via Daniela Posdnjakova

Линдеман одобряет. Как в Гродно играют Rammstein и помогают котикам 30.05.2021

Бармен, инженер, два айтишника и работник железной дороги из Гродно, играющие музыку немецкой группы Rammstein, получили одобрение Тиля Линдемана. Как им это удалось?

Joseph Beuys / Foto 1982 Beuys, Joseph Kuenstler, 1921-1986. - 'Documenta 7', Kassel, 19. Juni - 28. September 1982: Beuys vor den Basaltsteinen fuer seine Aktion '7000 Eichen'. - Foto, Juni 1982.

Йозеф Бойс: идеи, которые потрясли мир 12.05.2021

12 мая - 100 лет со дня рождения Йозефа Бойса. Его цели были столь же благородными, сколь и утопическими, но он стремился к их достижению с фанатической целеустремленностью.
2987461 12/04/2016 Documentary filmmaker Vitaly Mansky at the premiere of the documentary Rudolf Nureyev. Island Of His Dreams at the Oktyabr movie theater. Evgeny Biyatov/Sputnik |

Комментарий: В атаках на культуру в РФ за мракобесами прячутся политики 09.04.2021

Фанатики громят выставки, срывают кинопоказы и преследуют писателей, потому что власть РФ делится с ними монополией на насилие, в частности, в сфере культуры, считает Татьяна Фельгенгауэр.
UA Helsinki Group - https://helsinki.org.ua/

Эмблемы ряда украинских организаций признали символом ненависти 18.03.2021

Украинский Хельсинкский союз по правам человека внес в свою базу символов ненависти эмблемы дивизии СС "Галичина", фанатского движения футбольного клуба "Динамо" и общественной организации "Национальные дружины".
26.03.2016 *** Deutschland, Berlin, 26.03.2016, Fussball, FIFA, Länderspiel, Deutschland DFB - England (2:3): EM Spielball Beau Jeu von adidas. Foto: Robin Rudel Copyright: picture alliance/Pressefoto/R. Rudel

Футбольные фанаты ряда белорусских клубов объявили бойкот матчей 28.02.2021

Болельщики футбольных клубов из Минска, Витебска, Гродно и еще нескольких городов Беларуси не хотят возвращаться на трибуны из-за политической ситуации в стране.
20.10.2020, Frankreich, Paris: Ein Porträt des getöteten Lehrers Samuel Paty steht auf einer Staffelei vor dem Palais Bourbon, dem Sitz des Unterhauses des Parlaments. Mit einer Schweigeminute haben die Abgeordneten der Pariser Nationalversammlung des ermordeten Lehrers Paty gedacht. Sie versammelten sich auf den Treppen des Palais Bourbon. Foto: Lewis Joly/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Почему во Франции не назовут школу в честь убитого исламистом учителя 10.02.2021

Из-за страха оказаться мишенью религиозных фанатиков представители французской школы, которую хотели назвать в честь погибшего от рук исламиста учителя, отказались от этой идеи.
Weißrussische OMON kontrolliert den Eingang zum Stadion via Daniela Posdnjakova

Протесты в Беларуси: футбольные фанаты против Лукашенко 30.01.2021

Фанаты футбольного клуба "Динамо-Брест" бойкотировали матчи во время пандемии и поддержали протесты против Лукашенко. Что за этим последовало и в какой ситуации болельщики сейчас?

Приезд Навального: жесткие задержания, запрет на съемку и фанаты Бузовой (18.01.2021) 18.01.2021

В аэропорт "Внуково", по данным "Белого счетчика", встречать Алексея Навального прибыли порядка двух тысяч человек. В итоге были задержаны около 60 активистов. Журналистам официально запретили работать в терминале.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Auf der Richterbank im Schwurgerichtssaal im Schwurgerichtssaal im Landgericht Karlsruhe (Baden-Württemberg) liegt am 02.09.2014 ein Richterhammer aus Holz. Im Prozess wegen Totschlags gegen einen 55-Jährigen wird am 19.09.2017 voraussichtlich das Urteil verkündet. Der Mann soll im Dezember 2016 seinen Mitbewohner in Hamburg-Schnelsen mit Messerstichen getötet haben. Der Tote wurde erst nach fast 14 Tagen gefunden. Foto: Uli Deck/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Два футбольных фаната из РФ приговорены во Франции к тюремным срокам 14.12.2020

За избиение английского футбольного болельщика в Марселе двое граждан России приговорены к трем и десяти годам тюрьмы соответственно.

ARCHIV - ILLUSTRATION - Auf der Richterbank im Schwurgerichtssaal im Schwurgerichtssaal im Landgericht Karlsruhe (Baden-Württemberg) liegt am 02.09.2014 ein Richterhammer aus Holz. Gerichte in Niedersachsen werden mit Asylverfahren immer mehr beschäftigt. Foto: Uli Deck/dpa (zu lni vom 20.02.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ (c) picture-alliance/dpa/U. Deck

Во Франции судят двух футбольных фанатов из России за драку на Евро-2016 08.12.2020

Футбольным фанатам из РФ грозит до 15 лет тюрьмы за избиение англичанина в Марселе. Пострадавший в ходе драки перед матчем Евро-2016 теперь передвигается в инвалидной коляске.
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