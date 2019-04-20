Фальшивые зайцы и запрет вечеринок: что нужно знать о Пасхе в Германии

Пасха по-немецки - "Ostern". Это слово произошло от имени древнегерманской богини Остары, которая символизирует весну и начало новой жизни. Но как связаны зайцы с этим праздником? Зайцы - символы плодородия. Наряду с Рождеством Пасха считается важнейшим религиозным праздником в Германии. Несмотря на это, каждый пятый немец не знает, что именно отмечают в этот день, сообщает газета Die Welt.

Шоколадные зайцы и яйца

На Пасху немцы съедают вдвое больше шоколада, чем обычно: в эти дни в среднем на одну семью приходится чуть больше одного килограмма конфет и шоколадок. Сладкие пасхальные товары начинают продавать еще за несколько месяцев до праздника. В этом году только немецкие производители изготовили 220 миллионов шоколадных зайцев. В Германии их покупают чаще, чем шоколадных Рождественских дедов (немецких аналогов Деда Мороза). Половина этих сладостей пошла на экспорт. Кстати, история о том, что несъеденных зайцев ближе к Рождеству переплавят в Дедов Морозов, - шутка.

Так в Германии украшают деревья на Пасху

Поиск подарков

Дети в Германии с нетерпением ждут наступления Пасхи: накануне родители прячут подарки в доме и саду, которые якобы приносит заяц. Первое письменное упоминание об этой традиции датировано 1662 годом.

Пасхальная почта

О своих желаниях дети могут рассказать в письме пасхальному зайцу. В Нижней Саксонии работает крупнейший пасхальный почтамт в Германии. Здесь принимают письма на немецком и английском языках. Город, куда приходит корреспонденция от детей, называется Остерайштедт (можно перевести как "Город пасхального яйца" или "Пасхальнояйцеград"). Со всего мира зайцу Ханни каждый год в среднем приходит 35 тысяч писем из разных стран.

Крашеные яйца

Немцы тоже красят яйца на Пасху. Тот, кто не хочет тратить на это время, покупает их в магазине. Удивительно, но крашеные куриные яйца продаются в Германии круглый год, а не только перед праздником. Традиционные узоры можно встретить на работах лужицких сербов.

Лужицкие сербы расписывают яйца по национальным традициям

Этот западнославянский народ, проживающий на территории Германии и Польши, сохранил пасхальные обычаи: они раскрашивают яйца всей семьей в Страстную пятницу, жгут костры, устраивают конные процессии и одеваются в народные костюмы. При украшении яиц, которые дарят не только на Пасху, но и на свадьбу, лужичане используют старинные техники и традиционную символику.

Фальшивый заяц

Жаркое из зайчатины или крольчатины - одно из традиционных блюд пасхального обеда. Но есть и более бюджетный вариант под названием "фальшивый заяц" (Falscher Hase), придуманный в Германии в XIX веке.

Это рулет из мясного фарша и хлеба, в который добавляют вареные яйца и морковь. На десерт подают сладкую выпечку в форме ягненка.

Пасхальные деревья

Еще одна пасхальная традиция - украшать деревья перед праздником. На ветки привязывают яйца из бумаги, дерева или пластмассы. В 2015 году даже установили рекорд: семья из городка Зальфельд развесила 10 тысяч яиц в своем саду.

Пасхальные вечеринки под запретом

Начиная с вечера Страстной пятницы во многих регионах Германии нельзя устраивать вечеринки и дискотеки. Гессен и Бавария - федеральные земли с самыми строгими правилами. Здесь запрет на массовые мероприятия действует три дня: в четверг, пятницу и субботу. Устраивать фестивали, марафоны, блошиные рынки нежелательно - нарушителям спокойствия могут выписать штраф до тысячи евро.

Кино не для Пасхи

На пасхальных выходных в Германии по телевизору точно не покажут "Охотников за приведениями", "Житие Брайана по Монти Пайтону" и "Приключения Калле Блюмквиста". Всего немецкая ассоциация FSK, которая присваивает кинокартинам возрастные ограничения, не рекомендует к показу на религиозные праздники около 700 фильмов.

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Пасхальный почтамт "Дорогой пасхальный заяц, желаю тебе..." Такие письма каждый год перед Пасхой поступают в этот специальный почтамт в немецкой земле Нижняя Саксония.

Пасхальный почтамт Он находится в городе Остерайштедт, где обитает один из немецких пасхальных зайцев, отвечающих на такие послания.

Пасхальный почтамт Сюда приходят не только письма и рисунки. Такие вот аппетитные морковки пасхальному зайцу прислали родители по поручению и от имени Николь Александры, которой еще не исполнилось два года.

Пасхальный почтамт В предпасхальные недели на въезде в Остерайштедт даже установлен специальный указатель с изображением этого здешнего обитателя.

Пасхальный почтамт Для ответов на письма используются конверты со специальным штемпелем и почтовой маркой.

Пасхальный почтамт Каждый год в течение нескольких недель перед Пасхой сюда приходит около 35 тысяч писем со всего мира.

Пасхальный почтамт Одному пасхальному зайцу с таким количеством писем, открыток и посылок не справится, поэтому часть работы выполняют добровольные помощники.

Пасхальный почтамт Кстати, живет пасхальный заяц "На опушке леса" (Am Waldrand) в доме номер 12. Впрочем, местные почтальоны хорошо знают, где искать зайца Ханни.

Пасхальный почтамт Иногда зайцу присылают самодельные подарки и даже детские соски, когда приходит время от них торжественно отказаться.

Пасхальный почтамт Писать сюда просят на немецком или английском. Адрес: Hanni Hase / Am Waldrand 12 / 27404 Ostereistedt / Germany. Автор: Максим Нелюбин



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