Фальшивые зайцы и запрет вечеринок: что нужно знать о Пасхе в Германии

С празднованием Пасхи в Германии связаны традиции и правила. Что делают немцы в этот день?
Пасха по-немецки - "Ostern". Это слово произошло от имени древнегерманской богини Остары, которая символизирует весну и начало новой жизни. Но как связаны зайцы с этим праздником? Зайцы - символы плодородия. Наряду с Рождеством Пасха считается важнейшим религиозным праздником в Германии. Несмотря на это, каждый пятый немец не знает, что именно отмечают в этот день, сообщает газета Die Welt.
Шоколадные зайцы и яйца
На Пасху немцы съедают вдвое больше шоколада, чем обычно: в эти дни в среднем на одну семью приходится чуть больше одного килограмма конфет и шоколадок. Сладкие пасхальные товары начинают продавать еще за несколько месяцев до праздника. В этом году только немецкие производители изготовили 220 миллионов шоколадных зайцев. В Германии их покупают чаще, чем шоколадных Рождественских дедов (немецких аналогов Деда Мороза). Половина этих сладостей пошла на экспорт. Кстати, история о том, что несъеденных зайцев ближе к Рождеству переплавят в Дедов Морозов, - шутка.
Поиск подарков
Дети в Германии с нетерпением ждут наступления Пасхи: накануне родители прячут подарки в доме и саду, которые якобы приносит заяц. Первое письменное упоминание об этой традиции датировано 1662 годом.
Пасхальная почта
О своих желаниях дети могут рассказать в письме пасхальному зайцу. В Нижней Саксонии работает крупнейший пасхальный почтамт в Германии. Здесь принимают письма на немецком и английском языках. Город, куда приходит корреспонденция от детей, называется Остерайштедт (можно перевести как "Город пасхального яйца" или "Пасхальнояйцеград"). Со всего мира зайцу Ханни каждый год в среднем приходит 35 тысяч писем из разных стран.
Крашеные яйца
Немцы тоже красят яйца на Пасху. Тот, кто не хочет тратить на это время, покупает их в магазине. Удивительно, но крашеные куриные яйца продаются в Германии круглый год, а не только перед праздником. Традиционные узоры можно встретить на работах лужицких сербов.
Этот западнославянский народ, проживающий на территории Германии и Польши, сохранил пасхальные обычаи: они раскрашивают яйца всей семьей в Страстную пятницу, жгут костры, устраивают конные процессии и одеваются в народные костюмы. При украшении яиц, которые дарят не только на Пасху, но и на свадьбу, лужичане используют старинные техники и традиционную символику.
Фальшивый заяц
Жаркое из зайчатины или крольчатины - одно из традиционных блюд пасхального обеда. Но есть и более бюджетный вариант под названием "фальшивый заяц" (Falscher Hase), придуманный в Германии в XIX веке.
Это рулет из мясного фарша и хлеба, в который добавляют вареные яйца и морковь. На десерт подают сладкую выпечку в форме ягненка.
Пасхальные деревья
Еще одна пасхальная традиция - украшать деревья перед праздником. На ветки привязывают яйца из бумаги, дерева или пластмассы. В 2015 году даже установили рекорд: семья из городка Зальфельд развесила 10 тысяч яиц в своем саду.
Пасхальные вечеринки под запретом
Начиная с вечера Страстной пятницы во многих регионах Германии нельзя устраивать вечеринки и дискотеки. Гессен и Бавария - федеральные земли с самыми строгими правилами. Здесь запрет на массовые мероприятия действует три дня: в четверг, пятницу и субботу. Устраивать фестивали, марафоны, блошиные рынки нежелательно - нарушителям спокойствия могут выписать штраф до тысячи евро.
Кино не для Пасхи
На пасхальных выходных в Германии по телевизору точно не покажут "Охотников за приведениями", "Житие Брайана по Монти Пайтону" и "Приключения Калле Блюмквиста". Всего немецкая ассоциация FSK, которая присваивает кинокартинам возрастные ограничения, не рекомендует к показу на религиозные праздники около 700 фильмов.
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