 Фальшивые зайцы и запрет вечеринок: что нужно знать о Пасхе в Германии | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 20.04.2019

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Культура и стиль жизни

Фальшивые зайцы и запрет вечеринок: что нужно знать о Пасхе в Германии

С празднованием Пасхи в Германии связаны традиции и правила. Что делают немцы в этот день?

Пасха в Германии

Пасха по-немецки - "Ostern". Это слово произошло от имени древнегерманской богини Остары, которая символизирует весну и начало новой жизни. Но как связаны зайцы с этим праздником? Зайцы - символы плодородия. Наряду с Рождеством Пасха считается важнейшим религиозным праздником в Германии. Несмотря на это, каждый пятый немец не знает, что именно отмечают в этот день, сообщает газета Die Welt. 

Шоколадные зайцы и яйца

На Пасху немцы съедают вдвое больше шоколада, чем обычно: в эти дни в среднем на одну семью приходится чуть больше одного килограмма конфет и шоколадок. Сладкие пасхальные товары начинают продавать еще за несколько месяцев до праздника. В этом году только немецкие производители изготовили 220 миллионов шоколадных зайцев. В Германии их покупают чаще, чем шоколадных Рождественских дедов (немецких аналогов Деда Мороза). Половина этих сладостей пошла на экспорт. Кстати, история о том, что несъеденных зайцев ближе к Рождеству переплавят в Дедов Морозов, - шутка.

Пасха в Германии

Так в Германии украшают деревья на Пасху

Поиск подарков

Дети в Германии с нетерпением ждут наступления Пасхи: накануне родители прячут подарки в доме и саду, которые якобы приносит заяц. Первое письменное упоминание об этой традиции датировано 1662 годом.

Пасхальная почта

О своих желаниях дети могут рассказать в письме пасхальному зайцу. В Нижней Саксонии работает крупнейший пасхальный почтамт в Германии. Здесь принимают письма на немецком и английском языках. Город, куда приходит корреспонденция от детей, называется Остерайштедт (можно перевести как "Город пасхального яйца" или "Пасхальнояйцеград"). Со всего мира зайцу Ханни каждый год в среднем приходит 35 тысяч писем из разных стран.

Крашеные яйца

Немцы тоже красят яйца на Пасху. Тот, кто не хочет тратить на это время, покупает их в магазине. Удивительно, но крашеные куриные яйца продаются в Германии круглый год, а не только перед праздником. Традиционные узоры можно встретить на работах лужицких сербов.

Традиции лужицких сербов

Лужицкие сербы расписывают яйца по национальным традициям

Этот западнославянский народ, проживающий на территории Германии и Польши, сохранил пасхальные обычаи: они раскрашивают яйца всей семьей в Страстную пятницу, жгут костры, устраивают конные процессии и одеваются в народные костюмы. При украшении яиц, которые дарят не только на Пасху, но и на свадьбу, лужичане используют старинные техники и традиционную символику.

Фальшивый заяц

Жаркое из зайчатины или крольчатины - одно из традиционных блюд пасхального обеда. Но есть и более бюджетный вариант под названием "фальшивый заяц" (Falscher Hase), придуманный в Германии в XIX веке.

Контекст

Немцы едят яйца на завтрак, обед и ужин, а крашенки в местных супермаркетах продаются круглый год.

Хотите написать письмо немецкому пасхальному зайцу? Можете сделать это по одному из трех адресов. (25.03.2019)

История этого народа насчитывает более 1400 лет. На Пасху, которую лужицкие сербы отмечают по западному календарю, они раскрашивают яйца, жгут костры и устраивают конные процессии. (26.03.2018)

Прятать в безобидную оболочку из теста или крупы находчивые монастырские повара былых столетий научились не только мясной фарш, но и яйца. (06.03.2018)

Европа празднует Пасху. В каждой стране делают это по-своему. Пасхальные обычаи европейцев очень разнообразны: одни разжигают костры, другие обливаются водой, третьи примыкают к молчаливому шествию... (29.03.2018)

Впереди в Германии длинные выходные, однако не все развлечения разрешены в эти дни. DW выяснила, чем нельзя заниматься на Пасху. (30.03.2018)

"Травка зеленеет, солнышко блестит, ласточка с весною..." Нет, ласточка здесь ни при чем. В Германии Пасха и весна чаще ассоциируются с зайцем. Почему именно с ним? (31.03.2018)

Это рулет из мясного фарша и хлеба, в который добавляют вареные яйца и морковь. На десерт подают сладкую выпечку в форме ягненка. 

Пасхальные деревья

Еще одна пасхальная традиция - украшать деревья перед праздником. На ветки привязывают яйца из бумаги, дерева или пластмассы. В 2015 году даже установили рекорд: семья из городка Зальфельд развесила 10 тысяч яиц в своем саду. 

Пасхальные вечеринки под запретом

Начиная с вечера Страстной пятницы во многих регионах Германии нельзя устраивать вечеринки и дискотеки. Гессен и Бавария - федеральные земли с самыми строгими правилами. Здесь запрет на массовые мероприятия действует три дня: в четверг, пятницу и субботу. Устраивать фестивали, марафоны, блошиные рынки нежелательно - нарушителям спокойствия могут выписать штраф до тысячи евро. 

Кино не для Пасхи

На пасхальных выходных в Германии по телевизору точно не покажут "Охотников за приведениями", "Житие Брайана по Монти Пайтону" и "Приключения Калле Блюмквиста". Всего немецкая ассоциация FSK, которая присваивает кинокартинам возрастные ограничения, не рекомендует к показу на религиозные праздники около 700 фильмов

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  • Остерайштедт

    Пасхальный почтамт

    "Дорогой пасхальный заяц, желаю тебе..." Такие письма каждый год перед Пасхой поступают в этот специальный почтамт в немецкой земле Нижняя Саксония.

  • Остерайштедт

    Пасхальный почтамт

    Он находится в городе Остерайштедт, где обитает один из немецких пасхальных зайцев, отвечающих на такие послания.

  • Остерайштедт

    Пасхальный почтамт

    Сюда приходят не только письма и рисунки. Такие вот аппетитные морковки пасхальному зайцу прислали родители по поручению и от имени Николь Александры, которой еще не исполнилось два года.

  • Остерайштедт

    Пасхальный почтамт

    В предпасхальные недели на въезде в Остерайштедт даже установлен специальный указатель с изображением этого здешнего обитателя.

  • Остерайштедт

    Пасхальный почтамт

    Для ответов на письма используются конверты со специальным штемпелем и почтовой маркой.

  • Остерайштедт

    Пасхальный почтамт

    Каждый год в течение нескольких недель перед Пасхой сюда приходит около 35 тысяч писем со всего мира.

  • Остерайштедт

    Пасхальный почтамт

    Одному пасхальному зайцу с таким количеством писем, открыток и посылок не справится, поэтому часть работы выполняют добровольные помощники.

  • Остерайштедт

    Пасхальный почтамт

    Кстати, живет пасхальный заяц "На опушке леса" (Am Waldrand) в доме номер 12. Впрочем, местные почтальоны хорошо знают, где искать зайца Ханни.

  • Остерайштедт

    Пасхальный почтамт

    Иногда зайцу присылают самодельные подарки и даже детские соски, когда приходит время от них торжественно отказаться.

  • Остерайштедте

    Пасхальный почтамт

    Писать сюда просят на немецком или английском. Адрес: Hanni Hase / Am Waldrand 12 / 27404 Ostereistedt / Germany.

    Автор: Максим Нелюбин


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Контекст

Пасхальный почтамт

Этот пасхальный почтамт находится в нижнесаксонском городе Остерайштедт.  

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