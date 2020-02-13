 Факты и мифы о бомбардировках Дрездена | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 13.02.2020

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Культура и стиль жизни

Факты и мифы о бомбардировках Дрездена

75 лет тому назад авиация Великобритании и США нанесла разрушительный удар по Дрездену. Его последствия ощущаются и поныне.

Бомбардировки Дрездена

Токио, Роттердам, Ливерпуль, Хельсинки, Лондон, Гамбург… Гражданская инфраструктура за пределами зоны боевых действий подвергалась целенаправленным ударам авиации и раньше. Но именно во время Второй мировой войны стратегические бомбардировки городов приобрели невиданный до того размах. Массированные удары с воздуха наносились не только с целью разрушить военную индустрию противника и арсеналы в городской черте. Бомбардировки были также попыткой деморализовать гражданское население и сломить его волю к сопротивлению. За три месяца до окончания Второй мировой очередь дошла до Дрездена, который до тех пор практически не подвергался воздушным ударам и мнил себя счастливчиком, которого пощадила война.

Дрезден: четыре воздушные атаки и огневой смерч

13 февраля 1945 года в 21:45 сигнал воздушной тревоги оповестил Дрезден о приближении смертельной угрозы. Ночную атаку проводили Королевские военно-воздушные силы Великобритании. Бомбардировщики проходили через помеченную самолетами наведения точку над стадионом, расходились веером по заданным траекториям и через заданные интервалы времени сбрасывали на город бомбы. Сначала фугасы, которые разрушали крыши, оголяя деревянные конструкции зданий. Затем зажигательные бомбы. И снова фугасы. Через 15 минут атака с воздуха закончилась. Город пылал. Но это было только начало. Через три часа в небе снова появились британские бомбардировщики. Исторический центр Дрездена с его плотной жилой застройкой и знаменитой барочной архитектурой поглотил огневой смерч.

Бомбардировки Дрездена

"Особенно вероломной" считает вторую атаку Королевских ВВС немецкий военный историк Рольф-Дитер Мюллер (Rolf-Dieter Müller). Он возглавлял комиссию, созванную в 2004 году по инициативе городских властей Дрездена с целью провести научное расследование бомбардировок города. "На момент второй атаки пожарные и жители уже пытались тушить горящие дома. И тут их неожиданно настигает новый удар с воздуха", - поясняет историк в еженедельнике Focus.

Детонирующие бомбы, рушащиеся здания и пламя коврового пожара с температурами до 1000 градусов не оставляли шансов на спасение. Люди сгорали заживо на улицах, задыхались в подвалах и подземных туннелях, ведущих от одного дома к другому для перехода из горящего здания в безопасное место. В ночь с 13 на 14 февраля горели все дома. Подземные коридоры, задуманные как спасение от пожара, для многих тысяч стали смертельной ловушкой. 

Бомбардировки Дрездена

14 и 15 февраля Дрезден уже в дневное время бомбили самолеты ВВС США. Удары наносились в основном по промышленным целям и транспортным объектам. Но бомбы падали и на то немногое, что еще осталось от жилых кварталов в черте города.

В общей сложности в ходе четырех февральских налетов на Дрезден, в которых были задействованы около 1300 британских и американских самолетов, на город был сброшен бомбовый груз весом 4000 тонн. В результате бомбардировок в городе, согласно отчету полиции Дрездена, составленному вскоре после налетов, погибли 25000 человек и сгорели 12000 зданий. В документах американских ВВС говорится, что 80 процентов городских зданий подверглись разрушениям различной степени и 50 процентов жилых зданий были уничтожены или серьезно повреждены.

Символический Дрезден

По масштабам разрушений и числу жертв Дрезден далеко не лидер среди городов, ставших целью стратегических бомбардировок во время Второй мировой войны. В Токио за один день бомбежек американской авиацией погибли 100 тысяч человек. Кёльн союзники бомбили 262 раза. Пфорцхайм всего за 22 минуты потерял пятую часть своего населения и 98 процентов городской инфраструктуры. Но именно Дрезден ассоциируется в коллективном сознании, кстати, не только немцев, со страданиями гражданского населения во время войны. Именно Дрезден приводится в качестве примера, когда о немцах говорят не как о преступниках, а как о жертвах.

Бомбардировки Дрездена

"Дрезден сегодня во всем мире воспринимается как символ разрушительной мощи современной воздушной войны, аналогично Хиросиме", - указывает в Foсus Горх Пикен (Gorch Pieken), ведущий научный сотрудник Военно-исторического музея бундесвера в Дрездене. Почему это так? Тут сыграли свою роль несколько факторов, по поводу которых спорили и спорят историки, политики, публицисты и демагоги всех мастей: количество жертв, целесообразность бомбардировки и ее оправданность.

Манипуляция данных о жертвах бомбардировок

Все началось с нацистской пропаганды. Сразу после налетов на Дрезден в ведомстве Геббельса к числу жертв бомбардировок приписали нолик. Так родилась легенда о сотнях тысячах погибших, которая позволит будущим правым и левым демагогам ставить Дрезден в один ряд с Освенцимом и Хиросимой. Кроме того, в пропаганде нацистов Дрезден предстал как "невинный город культуры", "Флоренция на Эльбе", которую союзники разрушили, несмотря на почти уже выигранную войну. Геббельс лично ввел в обиход термин "англо-американские воздушные гангстеры".

Впоследствии риторику нацистов чуть ли не дословно повторяла коммунистическая пропаганда для мобилизации масс против "западных империалистов". Британский отрицатель Холокоста Дэвид Ирвинг, в свою очередь, популяризовал цифру в 135 тысяч погибших. Другие оценки доходили даже до 500 тысяч. Точку в этом мифотворчестве поставила в 2010 году комиссия из 13 немецких историков, работавших по заказу города Дрезден. Комиссия проверила все имеющиеся документы и факты, могущие пролить свет на количество погибших в Дрездене, и выдала заключение: максимум 25 тысяч человек. Это та же самая цифра, что  стояла в полицейском отчете, переданном из Дрездена в Берлин сразу же после налетов.

Стилизация Дрездена под "невинный город культуры"

Британский историк Фредерик Тейлор отмечает в интервью Spiegel Online: "Разрушение Дрездена имеет эпически трагическое качество. Это был удивительно красивый город, символ барочного гуманизма и всего того лучшего, что было в Германии. Но в нем было также все худшее из Германии нацистского периода. В этом смысле это абсолютно образцовая трагедия, показывающая ужасы войны 20-го века и символ разрушения".

Бомбардировки Дрездена

На самом деле вряд ли можно говорить о "невинности" Дрездена времен "третьего рейха". Помимо того, что он был одним из главных бастионов НСДАП, он был одним из ключевых перевалочных пунктов в Германии, через который шли эшелоны с солдатами и техникой. Дрезден был также одним из ведущих военно-промышленных центров и гарнизонным городом. Немецкий историк Мориц Хоффман (Moritz Hoffmann) в этой связи напоминает: "Дрезден был важным военным пунктом со значимыми административными структурами. В городе были размещены, о чем часто забывают, 12000 военнослужащих".

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В списке подлежащих разрушению немецких городов британского военного командования Дрезден занимал 22-е место из 140. Англичане не бомбили город раньше в силу его труднодоступности для самолетов, как и прочие восточногерманские города. Нацисты также с самого начала войны понимали привлекательность Дрездена как военной цели и его уязвимость. Тем не менее, подчеркивает историк Горх Пикен, "многие жители Дрездена полагали, что с каждым новым днем войны они были ближе к миру, чем к боевым действиям. На самом деле все было наоборот".

Страх союзников перед "немецким Сталинградом"

Можно ли говорить о стратегической необходимости бомбардировки Дрездена в начале 1945 года, когда исход войны был уже предрешен? По мнению Морица Хоффмана, историки сегодня имеют все основания утверждать, что гитлеровская Германия проиграла войну уже за три года до Дрездена, когда немецкое наступление остановилось под Москвой. Но в начале 1945 года союзники не могли знать, какое еще "чудо-оружие" могут явить на свет нацисты. Слухи о "вундерфаффе", как отмечает Мориц Хоффман, были громкими словами для поддержки морального духа немцев, но к ним прислушивались и за рубежом. Кроме того, напоминает историк в Spiegel Online, за четыре недели до бомбардировок Дрездена немцы начали наступление в Арденнах, которого никто не ожидал: "Если бы союзники действительно знали, что у Германии нет шансов, - тогда они могли бы сложить оружие и просто ждать".

А тогда ситуация выглядела несколько иначе. Вермахт в начале 1945 года отвоевал себе передышку и был в состоянии отправить подкрепление на Восточный фронт, что могло бы затянуть войну еще на многие месяцы. А союзникам совсем не нужен был "немецкий Сталинград". Поэтому решение бомбить Дрезден было также продиктовано желанием помочь Красной армии. Черчилль и Сталин обменивались и ранее информацией о бомбардировках немецких городов. На Ялтинской конференции с участием лидеров трех стран антигитлеровской коалиции - СССР, США и Великобритании - Дрезден был назван британцами как возможная цель предстоящего налета. И он вполне оправдал себя, считает немецкий военный историк Рольф-Дитер Мюллер. Не только потому, что был парализован важный транспортный и административный центр. Оправдала себя и стратегия на подавление морального духа, которую англичане называли "moral bombing". После Дрездена, по словам Рольфа-Дитера Мюллера, немецкие города уже не оказывали продвигающимся союзническим войскам сопротивления.

Трагичная, но не уникальная участь Дрездена

Дрезден был не первым городом, который был подвержен разрушительным бомбардировкам в ходе Второй мировой войны, и не последним. Бомбардировка Дрездена была трагедией. Но не исключительной. А одной из многих. "Разумеется, авиация союзников не совершила там подвига. Но это был, как ужасно это не звучит, нормальный военный акт - насколько вообще можно говорить о нормальности по отношению к этой кошмарной войне", - резюмирует немецкий историк Мориц Хоффман. Это мнение разделяют сегодня многие историки.

Можно ли считать бомбардировки Дрездена "военным преступлением"? Куратор Военно-исторического музея бундесвера в Дрездене Йенс Венер (Jens Wehner) в интервью информационному агентству dpa, в частности, говорит: "Дрезден надо рассматривать в контексте всей войны. Если Дрезден был военным преступлением, тогда военным преступлением были и многие другие воздушные бомбардировки Второй мировой войны - как со стороны немцев, так и союзников".

Уникальность Дрездена заключается в том, что его жители действительно верили, что их спасет культура, и что трагедию Дрездена впоследствии использовали в своих целях все кому не лень, от нацистов и коммунистов до нынешних левых и правых радикалов. "Обращение с бомбардировками Дрездена служит особо наглядным примером тому, насколько сложным по сей день остается преодоление немецкого прошлого", - указывает в издании Focus социолог из университета Зигена Йоханнес Кисc (Johannes Kiess) .

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  • Дрезден

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    Автор: Элла Володина


Контекст

Дрезден под бомбами

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74 года минуло с тех пор, как в результате авианалетов, совершенных союзниками по антигитлеровской коалиции, один из красивейших городов Германии был превращен в руины. (12.02.2019)  

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