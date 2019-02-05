У участников акции Навального требуют миллионы за газон

Во вторник во Фрунзенском районном суде Санкт-Петербурга состоялось рассмотрение иска городской прокуратуры к двум гражданским активистам - федеральному координатору молодежного движения "Весна" Богдану Литвину и координатору штаба Алексея Навального в городе Денису Михайлову. По мнению прокуратуры, Литвин и Михайлов были организаторами несанкционированной акции протеста "Он нам не царь!", прошедшей 5 мая прошлого года. И как организаторы они ответственны за то, что участники акции уничтожили зеленые насаждения на сумму 10 миллионов 953 тысячи рублей. Соответствующие расчеты были предоставлены комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга.

"Экстремистские лозунги" в зале суда

Пять с половиной часов без перерыва понадобилось судье Наталье Подольской, чтобы рассмотреть дело по существу: выслушать аргументы представителей прокуратуры, сотрудницу комитета, юристов, представляющих интересы ответчиков и допросить одну из участниц акции "Он нам не царь!". Перед тем, как Подольская удалилась в помещение для совещаний, присутствовавшие в зале заседания вместе с представителями сторон посмотрели видеоролики митинга в Александровском саду и шествия по Невскому проспекту.

Предоставившие видеоматериалы сотрудники прокуратуры были уверены, что съемки докажут вину ответчиков. На самом же деле видеокамера запечатлела, как по газонам расхаживают полицейские и как они тащат по земле гражданских активистов, выкрикивающих "Путин - вор!", "Россия будет свободной" и "Царь не настоящий". При этом ответчики не могли скрыть улыбки, а из ряда, где сидели журналисты, был слышен шепот: "Экстремизм прямо в зале суда".

Богдан Литвин

Ущерб от антипутинской акции - "0 рублей 0 копеек"

Юристы ответчиков выражали удивление несоразмерной, по их мнению, суммой вчиняемого их подзащитным иска и упирали на то, что Литвин и Михайлов были всего лишь участниками многотысячной акции, и, следовательно, не могут нести ответственность за нарушения правопорядка другими митингующими. Кроме того, отмечалось, что координатор "Весны" был задержан 5 мая на Дворцовой площади, где никаких зеленых насаждений нет. Октябрьский районный суд тогда же присудил ему несколько суток административного ареста, причем в определении суда ясно написано, что Богдан Литвин был участников акции, но не ее организатором.

Что же касается Михайлова, то в качестве доказательства истцами был показан фрагмент видеомоста, который проводил штаб Алексея Навального в Москве с разными российскими регионами. И из этого материала ясно видно, что координатор петербургского штаба идет по Невскому проспекту в толпе других протестующих и просто рассказывает о том, что происходит вокруг. Как указали юристы, представляющие интересы ответчиков, не было никаких указаний на то, что Денис Михайлов руководил шествием и попустительствовал "уничтожению зеленых насаждений".

Денис Михайлов

Заканчивая прения сторон, представлявший интересы Литвина Виктор Воробьев отметил, что это дело имеет большой общественный резонанс, поскольку речь идет о соблюдении прав российских граждан на свободу собраний. "Мы не признаем ни размер ущерба, ни то, что мой доверитель имеет какое-то отношение к его нанесению", - подчеркнул Воробьев.

Мысль продолжил юрист Фонда борьбы с коррупцией Александр Помазуев, сказавший: "Мы считаем, что ущерб, нанесенный Санкт-Петербургу 5 мая прошлого года, составляет 0 рублей 0 копеек". Помазуев заметил, что в ходе слушаний не было предоставлено доказательств ни повреждения зеленых насаждений, ни того, что впоследствии были произведены восстановительные работы, тем более, на сумму почти в 11 миллионов рублей.

"Я вижу надругательство над Конституцией и над правами человека"

В комнате для совещаний судья Подольская провела около 15 минут, после чего вернулась в зал и зачитала решение. Иск прокуратуры признан подлежащим удовлетворению в размере 7 миллионов 300 тысяч рублей. Кроме того, ответчики обязаны уплатить государственную пошлину в размере 60 тысяч рублей.

Выйдя из зала заседаний, Богдан Литвин вкратце прокомментировал решение суда корреспонденту DW. По словам гражданского активиста, все было достаточно предсказуемо. "У меня не было надежд на то, что суд примет нашу сторону - я не верю в честность и независимость нашего суда. Я просто вижу надругательство над Конституцией, над 31-й статьей (гарантирующей свободу собраний. - Ред.), над правами человека". Координатор движения "Весна" заверил, что он и его представители обязательно обжалуют это решение. И добавил, что сегодняшнее решение Фрунзенского районного суда Санкт-Петербурга может негативно сказаться на активности не только политизированной части общества, то и тех, кто отстаивает свои бытовые права и борется за выполнение властью социальных обязательств перед гражданами.

В минувшую субботу во время выступления в Санкт-Петербурге перед своими сторонниками Алексей Навальный упомянул о предстоящем суде "по газону за 11 миллионов" и пообещал в случае негативного вердикта помочь собрать деньги на штраф.

В разговоре с корреспондентом DW Денис Михайлов подтвердил, что такие слова действительно имели место. "Но есть некие разумные суммы, а платить огромные деньги - это другое. И мы понимаем, что если мы заплатим, то, допустим, в Хабаровском крае или каком-либо другом месте, когда подобное решение будет принято судом, то заплатить такую сумму там не смогут. Но если мы будем бороться, а я принял для себя решение, что такие деньги я платить не собираюсь, то это их как-то остановит", - отметил координатор петербургского штаба Навального. И подчеркнул, что он считает данное дело политически мотивированным и намерен добиваться значительного снижения штрафа. В то же время на полную отмену штрафа Денис Михайлов не рассчитывает.

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