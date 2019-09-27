 У РФ есть альтернативы маршруту ″Северного потока-2″ через Данию | Новости из Германии о Европе | DW | 02.10.2019

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Европа

У РФ есть альтернативы маршруту "Северного потока-2" через Данию

Если Дания откажет в прокладке "Северного потока-2", у РФ есть запасные варианты. В этом случае строительство затянется и будет стоить больше, заявил Александр Новак.

Александр Новак

Александр Новак

В случае невыдачи Данией разрешения на прокладку газопровода "Северный поток-2" по своей исключительной зоне у России есть и другие варианты маршрутов. Об этом в среду, 2 октября, сообщил министр энергетики России Александр Новак, выступая на Российской энергетической неделе. По его словам, если маршрут поменяется, "проект тогда будет дороже и несколько по времени будет дольше реализовываться". Министр заметил, что пока Россия рассчитывает на базовый маршрут и не видит "никаких оснований" для невыдачи разрешения Данией.

Контекст

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"Мы видим жесточайшую конкуренцию и сопротивление реализации проекта "Северный поток-2", но это не тотальное сопротивление", - сказал Новак. По его сведениям, многие страны поддерживают проект, потому что это "долгосрочный, на многие года проект, который будет обеспечивать надежные поставки энергоресурсов в Европейский союз".

Председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков напомнил, что по двум заявкам "Газпрома" решения не принимаются уже два года. Зубков заявил, что это "чисто геополитическая ситуация, связанная с тем, что США хотят заместить часть нашего российского газа собственным СПГ (сжиженным природным газом. - Ред.)".

Ранее, 27 сентября, в Дании сообщили, что пока не могут назвать сроки вынесения решения по заявлениям о прокладке газопровода. Датское энергетическое агентство (DEA) изучает эти заявления, а также итоги публичных консультаций в Дании и соседних государствах о возможном воздействии нового трубопровода на окружающую среду в трансграничном контексте в рамках Конвенции Эспо, сообщила пресс-служба DEA в ответ на запрос DW. "Невозможно сказать, сколько времени займет этот процесс. Это зависит, в числе прочего, от результатов возможных дальнейших консультаций с другими странами в контексте Конвенции Эспо", - пояснили в пресс-службе.

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    Автор: Андрей Гурков


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Контекст

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