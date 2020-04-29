У премьера РФ Мишустина диагностирован коронавирус

У премьер-министра РФ Михаила Мишустина выявлен коронавирус SARS-CoV-2. О своем положительном тесте сообщил сам Мишустин президенту Владимиру Путину в ходе видеоконференции в четверг, 30 апреля. Мишустин предложил назначить временно исполняющим обязанности главы правительства первого вице-премьера Андрея Белоусова.

"В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписания врачей, это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег", - заявил он и подчеркнул, что правительство продолжит работать в штатном режиме. "Я планирую находиться с коллегами в активном контакте по телефону и видеосвязи, и с вами", - пообещал Мишустин в разговоре с Путиным.

Глава правительства также обратился к россиянам, призвав их "максимально серьезно отнестись к коронавирусной инфекции и ее распространению". "Впереди майские праздники, и прошу вас всех оставаться дома и соблюдать все необходимые ограничения", - заявил он, пообещав, что правительство предпримет все необходимые меры, чтобы победить SARS-CoV-2 и вернуться к привычной жизни.

Андрей Белоусов назначен и. о. премьер-министра

Владимир Путин уже подписал указ о назначении Белоусова исполняющим обязанности премьер-министра, указ вступил в силу. Путин выразил надежду на то, что Мишустин будет и далее активно участвовать в работе правительства по борьбе с пандемией, и пожелал ему скорейшего выздоровления. Он отметил, что правительство и администрация президента "находятся в зоне особого риска". При выработке решений без прямого общения с людьми не обойтись, пояснил Владимир Путин.

Как сообщил пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков, Мишустин будет находиться под наблюдением врачей в одном из медицинских учреждений, а все контактировавшие с ним будут изолированы и пройдут дополнительное тестирование. По словам Белякова, таких людей немного, поскольку все встречи и совещания в последние недели проходили в режиме телефонных и видеоконференций.

Между тем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Мишустин регулярно сдавал тест на коронавирус и избегал лишних контактов. "Ничего в этом хорошего абсолютно нет, это просто сигнал, что всем нам - давайте мы отложим разговоры какие-то популистские о том, что у нас все замечательно, что мы тут все прошли проблемы и давайте все тут погуляем, походим - ну давайте погуляем, но чем это закончится - боюсь, что ничем хорошим", - заявил он в эфире "России-24".

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