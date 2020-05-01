Ученые из Бонна оценили реальное число инфицированных в Германии в 1,8 млн

Реальное число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в Германии может составлять не менее 1,8 миллиона человек - более чем в десять раз выше, чем выявленный на основе тестирования официальный показатель. Об этом в понедельник, 4 мая, сообщила группа вирусологов Боннского университета под руководством профессора Хендрика Штрека (Hendrik Streeck), которые провели широкомасштабное исследование в округе Хайнсберг на западе ФРГ - одном из эпицентров эпидемии в стране.

С помощью полученных данных ученые провели модельный расчет и оценили возможные показатели оставшихся невыявленными заражений в общине Гангельт, входящей в округ Хайнсберг, а на их основе - возможные реальные показатели заражений по всей Германии.

Показатель смертности - 0,37 процента

Одним из центральных пунктов исследования являлось выявление показателя смертности от коронавирусной инфекции, то есть доля летальных исходов среди всех инфицированных. В отчете подтверждается опубликованные ранее предварительные выводы, что 15 процентов жителей Гангельта заразились SARS-CoV-2. На основе этих данных был выявлен показатель смертности в этой общине от коронавируса, который составил 0,37 процента.

В свою очередь на основе показателя смертности в Гангельте и официальным данным о летальных исходах от SARS-CoV-2 во всей Германии была проведена оценка того, сколько жителей страны в общей сложности заразились коронавирусом. При этом в отчете подчеркивается, что ситуация в Хайнсберге лишь отчасти сравнима с другими регионами Германии.

Пятая часть заражений протекает бессимптомно

Кроме того, немецкие вирусологи выяснили, что 22 процента инфицированных в Гангельте не имели никаких симптомов. По их мнению, этот вывод подтверждает важность соблюдения правил гигиены и социальной дистанции. "Каждый предположительно здоровый человек, которого мы встречаем, может быть носителем вируса, не подозревая об этом", - подчеркнул один из авторов исследования Мартин Экснер (Martin Exner).

При этом возраст и пол не являются главным фактором инфицирования, указали далее эксперты. По их словам, в показателях заражений у детей, взрослых и пожилых людей нет существенных различий.

"Какие выводы позволяют сделать результаты исследования, зависит от многих факторов, которые выходят за пределы чисто научного изучения", - заявил руководитель группы Хендрик Штрек. По его словам, провести оценку полученных данных и сделать конкретные выводы теперь должны общество и политика.

Исследование более чем в 400 семьях в Гангельте

Боннские вирусологи с 30 марта по 6 апреля провели опросы и тесты на коронавирус у 919 жителей в 415 домохозяйствах в общине Гангельт. Они использовали тесты на коронавирус, проводимые на основе мазков из носа и горла (PCR), показывающие наличие инфекции на данный момент, а также тесты на антитела, с помощью которых можно сделать вывод о наличии (по меньшей мере) частичного иммунитета.

Предполагается, что большинство заражений жителей Гангельта произошло спустя короткое время после карнавальной вечеринки в середине февраля, на которой присутствовал носитель вируса. Исследование осуществлялось по поручению правительства земли Северный Рейн - Вестфалия. После публикации его предварительных результатов многие в Германии подвергли критике его авторов. В частности, она касалась поспешной публикации промежуточных итогов, а также выводов о масштабах коллективного иммунитета.

По данным Института имени Роберта Коха (RKI), в Германии коронавирус SARS-CoV-2 выявлен у 163 175 человек. Общее число летальных исходов в стране составляет 6692. RKI считает, что реальное число инфицированных в Германии гораздо выше.

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