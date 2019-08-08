 Участников акций протеста 27 июля судили по одинаковым протоколам | Новости из Германии о России | DW | 13.08.2019

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Россия

Участников акций протеста 27 июля судили по одинаковым протоколам

Журналисты издания "Новая газета" провели расследование и выяснили, что московские суды выносили решения в отношении участников митинга 27 июля по шаблону.

Задержание участника акции протеста 10 августа

Задержание участника акции протеста 10 августа

Московские суды выносили приговоры участникам акции за честные выборы 27 августа по одинаковым протоколам, с таким утверждением выступила во вторник, 13 августа, "Новая газета". Журналисты издания изучили 153 решения по статье 20.2 КоАП (нарушение порядка, проведение митинга), опубликованные на сайте Мосгорсуда с 27 июля по 2 августа. Им удалось выявить восемь шаблонов фабулы дела, которые использовались в 64 делах в 15 районных судах Москвы.

Исходя из того, что восемь шаблонов фабулы дела дословно совпадают, журналисты предполагают, что тексты постановлений были взяты из общего источника, а именно из протоколов полицейских, которые, в свою очередь, получали формулировки "сверху".

"Данное обстоятельство идет вразрез с принципами независимости суда, автономии судьи при вынесении решения, критической оценкой судьей доказательств в процессе, отсутствия предопределенной доказательной силы тех или иных доказательств", - подчеркивает "Новая газета".

Протестное движение в Москве и полицейское насилие

Акции с требованием допустить независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму продолжаются несколько недель. Московский митинг 10 августа собрал на проспекте Сахарова до 60 тысяч человек. В тот же день акции солидарности с участниками московского митинга проходили в десятках городов России.

Контекст

В Кремле призвали воздержаться от спешных оценок действий силовиков на акциях в Москве. Несоразмерное применение силы недопустимо, но жесткие действия для пресечения общественных беспорядков оправданны, уверен Песков. (13.08.2019)

Масс-медиа Германии пишут о том, как прошел разрешенный митинг на Сахарова и чем закончилась "прогулка" по Москве участников этой несогласованной акции протеста. Что еще их интересовало - у DW. (12.08.2019)

Заявители акции протеста нарушили срок подачи уведомления, считают в мэрии Москвы. Так власти пытаются "сбить волну протеста", говорит депутат Андрей Морев. (12.08.2019)

3 августа в Москве прошла несанкционированная акция, участники которой выступали за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, а также протестовали против массовых задержаний во время митинга "За честные выборы!" 27 июля. Полиция и Росгвардия жестко подавили обе акции.

Следующие акции оппозиции - 17 августа

Следующую акцию организаторы движения за честные выборы в Мосгордуму запланировали на 17 августа в формате шествия от Страстного бульвара и до проспекта Академика Сахарова. Московская мэрия отказалась выдать разрешение на нее. В тот же день на этом проспекте пройдет согласованный митинг КПРФ "За честные и чистые выборы", объединяться с независимыми кандидатами на этой акции партия отказалась.

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  • Незарегистрированный кандидат Любовь Соболь среди участников митинга.

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

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  • ОМОН и полиция оттесняют протестующих

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  • Силовики оттесняют протестующих

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

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  • Полиция задерживает Любовь Соболь

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    К 14.55 по московскому времени, спустя почти час после начала акции, число задержанных, по данным "ОВД-Инфо", превысило 260 человек.

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  • Полицейские волокут девушку

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  • Столкновения демонстрантов с полицией

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

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    Полиция также пришла в редакцию телеканала "Дождь". Его главному редактору Александре Перепеловой вручили повестку на допрос в Следственный комитет в качестве свидетеля по делу о воспрепятствовании работе избиркомов.

  • Полицейские задерживают участников акции в Москве

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    К вечеру акция протеста переместилась к Трубной площади. Там продолжились массовые задержания, проводимые с применением грубой силы. На Трубной площади стали также массово задерживать представителей СМИ. По состоянию на 21.30 мск число задержанных превысило 1000 человек. Вечером были повторно задержаны Илья Яшин и Любовь Соболь, ранее отпущенные из ОВД.

  • Путин в батискафе

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Митинг в Москве и новые задержания: что будет дальше? – DW Новости (12.08.2019)

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