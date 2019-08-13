 Участники митингов в России чаще получают реальные сроки | Новости из Германии о России | DW | 13.02.2020

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Россия

Участники митингов в России чаще получают реальные сроки

"Новая газета" сравнила приговоры, полученные участниками митингов и обычными осужденными. Оказалось, что "политических" приговаривают к реальным срокам вдвое чаще.

Задержание демонстранта в Москве

Задержание демонстранта в Москве

В России участники митингов получают реальные сроки лишения свободы вдвое чаще обычных осужденных по делам о применении насилия к представителям власти. Об этом в четверг, 13 февраля, сообщила "Новая газета" со ссылкой на результаты исследования правоприменения по ст. 318 ч. 1 УК РФ, проведенного дата-отделом издания.

Как показало исследование, лица, применившие насилие к представителям власти без отягчающих обстоятельств (судимость, алкогольное или наркотическое опьянение), получают реальные сроки в 40 процентах случаев, при этом участники протестов лишаются свободы по аналогичной статье в 80 процентах случаев, то есть вдвое чаще.

Контекст

Отказ российского государства признавать неправоту силовиков - это не случайность, а последовательная и целенаправленная политика, считает Федор Крашенинников. (19.11.2019)

Авторы исследования проанализировали 11 991 обвинительный приговор за период с 2016 по 2019 годы, вынесенный за применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо за угрозу применения насилия в отношении представителя власти. Сравнив их с 57 приговорами, вынесенными фигурантам "политических" дел, они пришли к выводу, что минимальный срок для обычных обвиняемых при наличии отягчающих обстоятельств составлял 7 месяцев, тогда как для участников митингов - 10 месяцев.

"Политических" наказывают строже

По словам адвоката Светланы Сидоркиной, любое несогласие с официальной линией властей всегда карается по закону строже, чем правонарушение, совершенное при других обстоятельствах, не имеющих отношения к выражению мнения.

"Любое выражение мнения трактуется как основание для большей общественной опасности. Политзаключенные - это источник повышенной опасности для общества, с такой трактовки суд подходит к назначению наказания", - полагает Сидоркина.

Ст. 318 ч. 1 используется российскими судами особенно часто: ежегодно по этой статье в России выносится 6,3 тыс. обвинительных приговоров, отмечает "Новая газета".

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  • Путин в батискафе

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