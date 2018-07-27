Участники берлинского гей-парада призвали усовершенствовать закон о реабилитации гомосексуалов

В Берлине в субботу, 28 июля, прошел традиционный парад представителей сексуальных меньшинств Christopher Street Day (CSD). Перед его началом группа политиков, правозащитников и сотрудников органов юстиции собралась у памятника в парке Тиргартен, чтобы почтить память гомосексуалов, подвергшихся преследованиям при национал-социализме. На встрече член правления Федерального объединения пожилых геев Георг Херпфер (Georg Härpfer) выступил с призывом внести изменения в закон реабилитации гомосексуалов, осужденных после 1945 года.

Он, в частности, подверг критике отсутствие ежемесячного пособия для осужденных представителей ЛГБТ-сообщества, а также выплат для тех, кто не был осужден, но находился под арестом. Вместе с тем Херпфер одобрил инициативу по изменению закона, которую Берлин недавно внес в совет немецких федеральных земель (бундесрат).

В церемонии также приняли участие прокурор Берлина Инес Карль (Ines Karl) и глава управления по культуре при городском совете Берлина Клаус Ледерер (Klaus Lederer), который позднее выступил на открытии CSD. Он отметил, что с момента проведения первого гей-парада 40 лет назад произошло много позитивных изменений. В этом году, по предварительным подсчетам организаторов, в мероприятии приняли участие сотни тысяч зрителей и около 70 карнавальных повозок. В связи с сильной жарой в конце маршрута колонны были установлены души.

Закон о реабилитации гомосексуалов

В гитлеровской Германии гонения в отношении гомосексуалов носили систематический характер. Позднее осужденные при национал-социализме были реабилитированы и получили компенсации, однако действия сексуального характера между мужчинами преследовались в соответствии с параграфом 175 Уголовного кодекса Германии, отмененным только в 1994 году.

Год назад в Германии был принят закон о реабилитации гомосексуалов, осужденных после 1949 года. Он предусматривает единовременную выплату в 3 тысячи евро в случае отмены приговора или по 1500 евро за каждый год лишения свободы. До сих пор заявление на получение компенсации подали около 100 человек.

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