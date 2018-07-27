 Участники берлинского гей-парада призвали усовершенствовать закон о реабилитации гомосексуалов | Новости из Германии о Германии | DW | 28.07.2018

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Германия

Участники берлинского гей-парада призвали усовершенствовать закон о реабилитации гомосексуалов

В столице ФРГ прошел 40-й парад представителей ЛГБТ-сообщества Christopher Street Day. В нем приняли участие сотни тысяч зрителей и около 70 карнавальных повозок.

Гей-парад CSD в Берлине

Гей-парад CSD в Берлине

В Берлине в субботу, 28 июля, прошел традиционный парад представителей сексуальных меньшинств Christopher Street Day (CSD). Перед его началом группа политиков, правозащитников и сотрудников органов юстиции собралась у памятника в парке Тиргартен, чтобы почтить память гомосексуалов, подвергшихся преследованиям при национал-социализме. На встрече член правления Федерального объединения пожилых геев Георг Херпфер (Georg Härpfer) выступил с призывом внести изменения в закон реабилитации гомосексуалов, осужденных после 1945 года.

Контекст

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Он, в частности, подверг критике отсутствие ежемесячного пособия для осужденных представителей ЛГБТ-сообщества, а также выплат для тех, кто не был осужден, но находился под арестом. Вместе с тем Херпфер одобрил инициативу по изменению закона, которую Берлин недавно внес в совет немецких федеральных земель (бундесрат).

В церемонии также приняли участие прокурор Берлина Инес Карль (Ines Karl) и глава управления по культуре при городском совете Берлина Клаус Ледерер (Klaus Lederer), который позднее выступил на открытии CSD. Он отметил, что с момента проведения первого гей-парада 40 лет назад произошло много позитивных изменений. В этом году, по предварительным подсчетам организаторов, в мероприятии приняли участие сотни тысяч зрителей и около 70 карнавальных повозок. В связи с сильной жарой в конце маршрута колонны были установлены души.  

Закон о реабилитации гомосексуалов

В гитлеровской Германии гонения в отношении гомосексуалов носили систематический характер. Позднее осужденные при национал-социализме были реабилитированы и получили компенсации, однако действия сексуального характера между мужчинами преследовались в соответствии с параграфом 175 Уголовного кодекса Германии, отмененным только в 1994 году.

Год назад в Германии был принят закон о реабилитации гомосексуалов, осужденных после 1949 года. Он предусматривает единовременную выплату в 3 тысячи евро в случае отмены приговора или по  1500 евро за каждый год лишения свободы.  До сих пор заявление на получение компенсации подали около 100 человек.

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    Меркель и Трамп на карнавале в Дюссельдорфе (фотогалерея)

    Популисты в одном ряду с Гитлером

    На одной из повозок фигура Адольфа Гитлера поставлена в один ряд с президентом США Дональдом Трампом, главой французской праворадикальной партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и лидером голландской ультраправой Партией свободы Гертом Вилдерсом. Все вместе они держат плакат с надписью: "Коричневый цвет теперь сменил цвет блонд".

    Автор: Александра Елкина


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