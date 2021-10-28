Число беженцев от природных катастроф уже сейчас втрое выше числа беженцев от насилия, сообщил Красный Крест. Потребности в гуманитарной помощи быстро растут не только в странах третьего мира, но и в США и Китае.
Разрушительный ураган "Ида" добрался до Нью-Йорка, оставляя за собой руины и обесточенные города. Из-за катастрофы в городе введено чрезвычайное положение. Метрополитен полностью прекратил работу. Власти призывают горожан оставаться дома и не выходить на улицу, чтобы не препятствовать спасательным работам.
Наводнения, ураганы, засухи, экстремальные температуры и другие природные катаклизмы становятся все более мощными и частыми явлениям. Нужно в срочном порядке усовершенствовать системы оповещения и раннего реагирования и модернизировать инфраструктуру, предупреждают эксперты.