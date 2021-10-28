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Ураган

MEYER, CA, USA - AUGUST 30: Fire crews worked all night to stop the Caldor FireÄôs spread after it spotted across US Highway 89 in the early evening, California, United States on August 30, 2021. Fire crews worked all day Monday to control spot fires and keep the Caldor Fire from advancing into the resort city of South Lake Tahoe. As the afternoon progressed the fire activity along US Highway 50 increased and moved past Lower Echo Lake southwest of South Lake Tahoe. Neal Waters / Anadolu Agency

Число экологических беженцев во всем мире в 2021 году превысило 30 млн человек 28.10.2021

Число беженцев от природных катастроф уже сейчас втрое выше числа беженцев от насилия, сообщил Красный Крест. Потребности в гуманитарной помощи быстро растут не только в странах третьего мира, но и в США и Китае.
In der Eichbuschallee in Treptow / Köpenick ist ein Baum auf ein geparktes Auto gefallen. Die Berliner Feuerwehr beseitigt den Baum. Berlin, 21.10.2021

Германию накрыл первый осенний шторм 21.10.2021

В Германию пришла первая в году сильная осенняя буря. Стихия прервала железнодорожное сообщение по всей стране.
10.08.2021****Firefighters try to extinguish a fire in the village of Avgaria, on the island of Evia, Greece, August 10, 2021. REUTERS/Stelios Misinas

Доклад ООН указывает на взаимосвязь стихийных бедствий по всему миру 08.09.2021

Стихийные бедствия, такие как циклоны, наводнения и засухи, связаны между собой, говорится в докладе ООН. Зачастую их провоцирует деятельность человека.
dpatopbilder - 09.02.2020, Großbritannien, Newhaven: Hohe Wellen schlagen am Hafen an einen Leuchtturm. In Großbritannien und Irland ist es am Wochenende zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und Schäden durch heftigen Wind und Regen gekommen. Foto: Matt Dunham/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

В Германии начинают продавать погоду на 2022 год 07.09.2021

Ровно в полночь с 7 на 8 сентября немецкие метеорологи начнут продавать названия циклонов и антициклонов на 2022 год. Как это происходит, и на что идут полученные средства?
Floodwater surrounds vehicles following heavy rain on an expressway in Brooklyn, New York early on September 2, 2021, as flash flooding and record-breaking rainfall brought by the remnants of Storm Ida swept through the area. (Photo by Ed JONES / AFP) (Photo by ED JONES/AFP via Getty Images)

Наводнение в Нью-Йорке привело к человеческим жертвам 03.09.2021

В Нью-Йорке и пригородах в результате вызванных ураганом "Ида" наводнений погибли 44 человека. В мегаполисе введен режим ЧС. Еще четверо жертв стихии - в соседнем городе Элизабет.

Апокалипсис в Нью-Йорке: из-за урагана "Ида" затопило мегаполис. DW Новости (02.09.2021) 02.09.2021

Разрушительный ураган "Ида" добрался до Нью-Йорка, оставляя за собой руины и обесточенные города. Из-за катастрофы в городе введено чрезвычайное положение. Метрополитен полностью прекратил работу. Власти призывают горожан оставаться дома и не выходить на улицу, чтобы не препятствовать спасательным работам.

Крупнейшее наводнение в истории Нью-Йорка: погибли люди (02.09.2021) 02.09.2021

Люди прятались от штормового ветра, а погибали от воды. Речь уже о восьми жертвах. В Нью-Йорке настоящий потоп. Закрыты многие станции метро и аэропорт.
September 01, 2021: A massive tropical storm hits The NYC area creating flooding and stranding cars in Staten Island, New York. Mandatory credit: Kostas Lymperopoulos/CSM (Credit Image: © Kostas Lymperopoulos/CSM via ZUMA Wire

В Нью-Йорке из-за наводнения введено чрезвычайное положение 02.09.2021

Ураган "Ида" вызвал самые обильные за всю историю проливные дожди в Нью-Йорке. Мэр города Билл де Блазио объявил режим чрезвычайной ситуации.
NEW ORLEANS, LOUISIANA - AUGUST 29: Debris is seen in an intersection in downtown on August 29, 2021 in New Orleans, Louisiana. Hurricane Ida made landfall earlier today and continues to cut across Louisiana. Hurricane Ida has been classified as a Category 4 storm with winds of 150 mph. (Photo by Brandon Bell/Getty Images)

В Новом Орлеане введен комендантский час из-за преступности 01.09.2021

В обесточенном после урагана "Ида" Новом Орлеане ввели комендантский час в темное время суток. Эта мера должна предотвратить рост преступности в условиях отсутствия электричества.
NEW ORLEANS, LOUISIANA - AUGUST 29: Debris is seen in an intersection in downtown on August 29, 2021 in New Orleans, Louisiana. Hurricane Ida made landfall earlier today and continues to cut across Louisiana. Hurricane Ida has been classified as a Category 4 storm with winds of 150 mph. (Photo by Brandon Bell/Getty Images)

В США ураган "Ида" вывел из строя систему электроснабжения в Новом Орлеане 30.08.2021

Опасность урагана снижена с четвертой до второй категории, но эксперты ожидают сильных разрушений. Президент Байден назвал "Иду" потенциально смертельным ураганом.
A man takes pictures of high waves along the shore of Lake Pontchartrain as Hurricane Ida nears, Sunday, Aug. 29, 2021, in New Orleans. (AP Photo/Gerald Herbert)

Мощный ураган "Ида" обрушился на штат Луизиана 29.08.2021

Следствием урагана "Ида" станут штурмовые приливы, шквальные порывы ветра и долгосрочные отключения электричества, указывают эксперты Национального центра наблюдения за ураганами в США.
A resident takes home sandbags from a city run sandbag distribution location at the Dryades YMCA along Oretha Castle Haley Blvd., Friday, Aug. 27, 2021, in New Orleans, as residents prepare for Hurricane Ida. (Max Becherer/The Times-Picayune/The New Orleans Advocate via AP)

Мощный ураган "Ида" может обрушиться на Луизиану через 16 лет после "Катрины" 28.08.2021

В связи с приближением урагана губернатор Луизианы призвал жителей укрыться в безопасных местах. "Ида" набирает силу и может достичь максимальной категории к вечеру 29 августа.

Шок от наводнений и пожаров: как готовиться к катастрофам будущего? Новости (26.07.2021) 26.07.2021

Наводнения, ураганы, засухи, экстремальные температуры и другие природные катаклизмы становятся все более мощными и частыми явлениям. Нужно в срочном порядке усовершенствовать системы оповещения и раннего реагирования и модернизировать инфраструктуру, предупреждают эксперты.
ARCHIV - Saida Mousseh Mohammed Hassan und ihre toten Ziegen nahe dem Ort Uusgure im Nordosten Somalias am 22.02.2017. Von 300 Ziegen und 40 Kamelen sind noch etwa 30 Ziegen und 10 Kamele übrig. Zahlreiche nomadische Viehhirten haben ihre Bestände von Ziegen und Kamelen - und damit ihre Lebensgrundlage - verloren. Rund 6,2 Millionen Menschen in Somalia sind in Folge einer schweren Dürre auf humanitäre Hilfe angewiesen. Sollte keine rasche Hilfe erfolgen, droht dem Land am Horn von Afrika eine Hungersnot. In Folge einer Dürre von geringerem Ausmaß in Somalia kamen 2011 mehr als 250 000 Menschen ums Leben. Foto: Anna Mayumi Kerber/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Природные катастрофы за полвека привели к гибели более миллиона человек 23.07.2021

По данным Всемирной метеорологической организации, наибольшее число жертв с 1970 по 2019 годы зафиксировано в результате засухи и ураганов.
Extremely strong storm in Hodonin in southeast Moravia, Czech Republic, June 24, 2021. Meteorologists say it may be tornado. Half of Hrusky village was destroyed. (CTK Photo/Marek Sitar)

В Чехии в результате торнадо погибли и пострадали более 200 человек 25.06.2021

Количество погибших измеряется, очевидно, однозначным числом, однако пострадавших - сотни, сообщили местные власти. Мощный торнадо опустошил целую область вокруг города Годонин.

США: нехватка питьевой воды в штате Миссисипи (22.03.2021) 22.03.2021

Спустя месяц после урагана большинство жителей Джексона, штат Миссисипи, все еще ждут восстановления водоснабжения. Пока власти беcсильны, на помощь горожанам приходят добровольцы.

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