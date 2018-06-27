Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
Украина хочет отделиться от общей с Россией энергосистемы и присоединиться к европейским сетям. Что ей предстоит сделать, и не вырастут ли цены на электроэнергию?
Госкомпания "Укрэнерго" инициировала инвестиционный спор о своих активах в аннексированном Крыму и готовит иск против России в Международный арбитражный суд. Есть ли у нее шансы?
Украина официально прекратила электроснабжение самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР". Почему это произошло сейчас и какими могут быть последствия, разбиралась DW.
Украина пытается преодолеть последствия блокады угля из Донбасса. Хотя в стране до сих пор действует чрезвычайное положение в энергетике, катастрофы удалось избежать. Но что будет дальше?
В Минэнерго РФ подтвердили, что электроснабжение восстановлено по одной линии в 220 кВ. Между тем "Правый сектор" объявил, что прекращает торговую и энергетическую блокаду аннексированного полуострова.
Компания "Укрэнерго" готова возобновить поставки энергии в Крым, если будет достигнута договоренность с участниками энергетической блокады аннексированного Россией полуострова.
Восстановительные работы на линии электропередач "Каховская - Титан", по которой подается электроэнергия в Крым, вскоре будут завершены, пообещал глава "Укрэнерго". Вопрос включения линии пока обсуждается.
Киев надеется на возобновление поставок угля из Донбасса и России после подключения ЛЭП в Крым. Между тем украинские активисты не намерены допускать ремонтников к поврежденным опорам линии электропередачи.
По словам и. о. директора "Укрэнерго", после установки новой опоры линии электропередачи потребности полуострова в электроэнергии можно будет удовлетворить на 40 процентов.
Турецкие военные сбили российский Су-24 на границе с Сирией. Компания "Укрэнерго" начала ремонт одной из опор, по которой электроэнергия подавалась в Крым. В пригороде Парижа в мусорном баке найден пояс террориста-смертника.
На борту А321 "Когалымавиа" мог находиться таймер. Украина прекратила импорт электроэнергии из РФ. Акционерам ЮКОСа возвращают деньги.
Поставки были остановлены в ночь на 13 ноября, сообщили в пресс-службе "Укрэнерго". Прекращение импорта стало возможным после возобновления работы третьего энергоблока Ровенской АЭС.
В Минэнерго Украины и компании "Укрэнерго" сообщили, что поставки совершаются в полном объеме. Информация, ставшая поводом для сообщений в СМИ, удалена с сайта Минэнерго РФ.
Украина резко сократила поставки электроэнергии в Крым. Власти Крыма объясняют это попыткой шантажа со стороны Украины, тогда как в компании "Укрэнерго" утверждают, что причина в аварии.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact