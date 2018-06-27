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Укрэнерго

ARCHIV - Strommasten stehen am 02.12.2013 bei Hüfingen (Baden-Württemberg) im Abendrot. (zu dpa «Herzstück der Energiewende: Strom-Leitstelle geht in Betrieb» vom 23.06.2017) Foto: Patrick Seeger/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Станет ли Украина независимой от российской энергосистемы 27.06.2018

Украина хочет отделиться от общей с Россией энергосистемы и присоединиться к европейским сетям. Что ей предстоит сделать, и не вырастут ли цены на электроэнергию?
ARCHIV - Viele Strommasten stehen an einem Umspannwerk nahe Kiew (Ukraine), aufgenommen am 11.06.2008. Auf der Halbinsel Krim sind in der Nacht zum Sonntag überall die Lichter ausgegangen. Knapp zwei Millionen Menschen waren ohne Stromversorgung, berichteten die russischen Agenturen am Sonntagmorgen. Nach ersten Berichten waren auf dem ukrainischen Festland mehrere Masten der Starkstromleitung gesprengt worden, über die die von Russland annektierte Halbinsel bisher mit Elektrizität versorgt wurde. Foto: Daniel Karmann/dpa (zu dpa 0035 vom 22.11.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Спорное дело: "Укрэнерго" намерено судиться с РФ из-за активов в Крыму 12.04.2018

Госкомпания "Укрэнерго" инициировала инвестиционный спор о своих активах в аннексированном Крыму и готовит иск против России в Международный арбитражный суд. Есть ли у нее шансы?
Stromleitungen.jpg Es ließt noch Strom: Zwischen den Rebellengebieten und der von Kiew kontrollierten Seite des Donbass wie hier bei Mariupol Fotos: © Evgenij Shulko

Почему Киев оставил самопровозглашенные "ЛНР" и "ДНР" без света 28.07.2017

Украина официально прекратила электроснабжение самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР". Почему это произошло сейчас и какими могут быть последствия, разбиралась DW.
A general view taken 19 November 2007 shows the Zasyadko coal mine in the eastern Ukrainian city of Donetsk, a day after a gas explosion ripped through a notoriously dangerous Ukrainian coal mine, killing at least 72 miners and leaving 28 missing. AFP PHOTO/ Sergei SUPINSKY (Photo credit should read SERGEI SUPINSKY/AFP/Getty Images)

Украинская энергетика после блокады 07.04.2017

Украина пытается преодолеть последствия блокады угля из Донбасса. Хотя в стране до сих пор действует чрезвычайное положение в энергетике, катастрофы удалось избежать. Но что будет дальше?
22.11.2015 *** A customer visits a grocery lit with candles due to a power cut, in Simferopol, Crimea, November 22, 2015. REUTERS/Pavel Rebrov Reuters/P. Rebrov

Украина возобновила поставки электроэнергии в Крым 08.12.2015

В Минэнерго РФ подтвердили, что электроснабжение восстановлено по одной линии в 220 кВ. Между тем "Правый сектор" объявил, что прекращает торговую и энергетическую блокаду аннексированного полуострова.
Hochspannungsleitung im Sonnenuntergang

"Укрэнерго" завершила ремонт одной из ЛЭП в Крым 30.11.2015

Компания "Укрэнерго" готова возобновить поставки энергии в Крым, если будет достигнута договоренность с участниками энергетической блокады аннексированного Россией полуострова.
Hochspannungsleitung im Sonnenuntergang

Украинские активисты пустили ремонтников к ЛЭП в Крым 29.11.2015

Восстановительные работы на линии электропередач "Каховская - Титан", по которой подается электроэнергия в Крым, вскоре будут завершены, пообещал глава "Укрэнерго". Вопрос включения линии пока обсуждается.
ARCHIV - Eine Kohlehalde vor dem Bergwerk West im niederrheinischen Kamp-Linfort (Archivfoto vom 21.05.2003). Foto: Roland Weihrauch dpa/lnw +++(c) dpa - Bildfunk+++

Украина готова подключить ЛЭП в Крым ради решения проблемы с углем 27.11.2015

Киев надеется на возобновление поставок угля из Донбасса и России после подключения ЛЭП в Крым. Между тем украинские активисты не намерены допускать ремонтников к поврежденным опорам линии электропередачи.
22.11.2015 *** A customer visits a grocery lit with candles due to a power cut, in Simferopol, Crimea, November 22, 2015. REUTERS/Pavel Rebrov Reuters/P. Rebrov

Киев: Электроснабжение Крыма частично восстановят 25 ноября 25.11.2015

По словам и. о. директора "Укрэнерго", после установки новой опоры линии электропередачи потребности полуострова в электроэнергии можно будет удовлетворить на 40 процентов.

DW Новости за 100 секунд (24.11.2015) 24.11.2015

Турецкие военные сбили российский Су-24 на границе с Сирией. Компания "Укрэнерго" начала ремонт одной из опор, по которой электроэнергия подавалась в Крым. В пригороде Парижа в мусорном баке найден пояс террориста-смертника.

DW Новости за 100 секунд (13.11.2015) 13.11.2015

На борту А321 "Когалымавиа" мог находиться таймер. Украина прекратила импорт электроэнергии из РФ. Акционерам ЮКОСа возвращают деньги.
#36331768 - Hochspannungsleitung © Christian Schwier

Украина прекратила импорт российской электроэнергии 13.11.2015

Поставки были остановлены в ночь на 13 ноября, сообщили в пресс-службе "Укрэнерго". Прекращение импорта стало возможным после возобновления работы третьего энергоблока Ровенской АЭС.
Das Kraftwerk Staudinger ist am 22.08.2013 nahe Hanau am Main (Hessen) hinter Stromleitungen zu sehen. Foto: Daniel Reinhardt/dpa

Украина опровергла информацию о прекращении поставок электроэнергии в Крым 01.07.2015

В Минэнерго Украины и компании "Укрэнерго" сообщили, что поставки совершаются в полном объеме. Информация, ставшая поводом для сообщений в СМИ, удалена с сайта Минэнерго РФ.
ARCHIV - Überland-Stromleitungen stehen am 31.10.2011 nahe dem nordhessischen Hofgeismar. Der Vorsitzende der Geschäftsführung der Deutschen Energie-Agentur (dena), Kohler, fordert Einschränkungen beim Solar- und Windenergieausbau. Foto: Uwe Zucchi dpa (zu dpa-Gespräch vom 15.01.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++

В Крыму продолжаются перебои с электричеством 24.03.2014

Украина резко сократила поставки электроэнергии в Крым. Власти Крыма объясняют это попыткой шантажа со стороны Украины, тогда как в компании "Укрэнерго" утверждают, что причина в аварии.