 Украина объявила в розыск ключевого фигуранта дела о крушении MH17 | Новости из Германии об Украине | DW | 20.02.2019

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Украина

Украина объявила в розыск ключевого фигуранта дела о крушении MH17

Генерал ГРУ Олег Иванников, которого разыскивает СБУ, упоминался в совместном расследовании Bellingcat и The Insider.

Фрагменты фюзеляжа Боинг-777 компании Малазийских авиалиний

Фрагменты фюзеляжа "Боинг-777" компании "Малазийских авиалиний"

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск генерал-майора Главного разведуправления Генштаба РФ (ГРУ) Олега Иванникова  - одного из ключевых подозреваемых в крушении в Донбассе малазийского самолета, выполнявшего рейс MH17. Об этом вечером во вторник, 19 февраля, сообщил телеканал "112 Украина".

Иванников фигурировал как "высокопоставленный офицер ГРУ" в совместном расследовании экспертно-журналистской группы Bellingcat и российского издания The Insider. Он также известен расследователям под именем "Андрей Иванович" и позывным "Орион".

"Есть "Бук" - будем сбивать"

Контекст

Ракетная установка "Бук", с которой на востоке Украины сбили лайнер MH17, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, принадлежала российской 53-й бригаде ПВО, сообщили следователи. (24.05.2018)

Выводы международного расследования гибели малайзийского "Боинга" в небе над Донбассом никогда не признает не только Кремль, но и российское общество, считает Константин Эггерт. (29.09.2016)

В июле 2014 года СБУ обнародовала запись перехваченного телефонного разговора между тогдашним заместителем главы оборонного ведомства самопровозглашенной "Луганской народной республики" Олегом Бугровым и "Андреем Ивановичем". Этот разговор, по сведениям СБУ, состоялся 14 июля 2014 года. Собеседники, судя по всему, обсуждали планы сбивать украинские военные самолеты. "У нас уже есть "Бук", будем сбивать", - говорит на записи "Орион".

За создание террористической группы и ведение войны

Как следует из распространенной МВД Украины ориентировки, последние обновления в которую были внесены 20 февраля, Иванников был объявлен в розыск еще около месяца назад - 21 января. Органы досудебного преследования разыскивают его по статьям "создание террористической группы или террористической организации" и "ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий".

Фотография к материалам не прилагается.

Трагедия рейса MH17

"Боинг-777" компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все 298 человек, находившихся на его борту, погибли.

Международная следственная группа в мае 2018 года представила доклад о крушении самолета. Из него следует, что зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого сбили самолет, был доставлен пророссийским сепаратистам с базы 53-й зенитной ракетной бригады вооруженных сил РФ, расположенной под Курском.

Москва отвергает обвинения в причастности к крушению авиалайнера. В Минобороны РФ заверяют, что российские "Буки" никогда не пересекали границу Украины, а ракета, которой сбили "Боинг", принадлежала войсковой части в Украине.

Смотрите также:

  • На месте крушения малазийского самолета

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    MH17 был сбит российским "Буком"

    Расследование показало, что "Боинг" был сбит ракетой серии 9М38, используемой в зенитно-ракетном комплексе "Бук". Установка была доставлена из России и запущена с территории, контролировавшейся тогда сепаратистами. Фрагменты ракеты серии "Бук" были обнаружены как при вскрытии тел членов экипажа, так и в одном из оконных проемов кабины самолета.

  • ЗРК Бук

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Маршрут "Бука"

    Международной следственной группе удалось установить большую часть маршрута, по которому ЗРК "Бук" следовал на территорию Украины, а также маршрут его движения в обратном направлении. По версии следствия, комплекс перемещался с территории России на территорию Восточной Украины и позже вывезен обратно в РФ на белом тягаче марки Volvo.

  • Поля в районе крушения MH17

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Место запуска ракеты

    Конечным пунктом назначения ЗРК "Бук" стали поля неподалеку от поселка Первомайский. Эту информацию подтверждают показания многочисленных свидетелей, которые видели столб дыма, установку "Бук" в районе поселка, а также саму ракету после ее запуска. После запуска ракеты "Бук" покинул это место своим ходом. Спустя некоторое время его снова погрузили на тягач и отвезли к российской границе.

  • На месте крушения MH17

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Альтернативные версии

    Следствием исключены версии о внештатной ситуации и теракте на борту самолета. Версия о том, что авиалайнер был сбит в воздухе военным самолетом, была также признана несостоятельной. На основании радиолокационных данных установлено, что на момент катастрофы воздушных судов, способных сбить рейс МН17, поблизости не находилось.

  • Игрушки н месте крушения MH17

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Виновные лица

    На данный момент Международная следственная группа установила личности около 100 человек, причастных к катастрофе. Двое из подозреваемых упоминаются на сайте нидерландской полиции как "фигурант 1, псевдоним: Орион (позывной), имя: Андрей Иванович" и "фигурант 2, псевдоним: Дельфин (позывной), имя: Николай Федорович". Их фамилии следствию пока неизвестны.

  • Презентация отчета Международной следственной группы

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Следствие ищет свидетелей

    На сайте опубликованы фрагменты записей телефонных разговоров Дельфина и Ореона. "Ну че, колонну подтверждает, которую идет, Москва? Я говорю, подтверждение колонны, которая идет в сторону аэропорта… Москва подтверждает… видят они ее? Это колонна э-э-э этих… укропов?" - спрашивает один из фигурантов. Следствие обращается с просьбой о помощи ко всем, кто располагает информацией об этих людях.

  • Снимки со спутника

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Расследование Bellingcat

    Выводы МСГ фактически совпадают с результатами расследования группы Bellingcat - экспертно-журналистской организации, занимающейся независимыми расследованиями по открытым источникам. 15 июля Bellingcat опубликовала доклад, в котором также утверждается, что причиной гибели "Боинга" стала ракета из установки "Бук", доставленной на территорию Украины из России.

  • Презентация доклада концерна Алмаз-Антей

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Российская версия

    В октябре 2015 года производитель комплекса "Бук" - российский концерн "Алмаз-Антей" - опубликовал итоги собственного расследования катастрофы. По версии концерна, "Боинг" был сбит из района близ сел Зарощенское и Великая Шишовка, находящихся под контролем вооруженных сил Украины. Эксперты Bellingcat, в свою очередь, утверждают, что в указанных точках не было украинских установок "Бук".

    Автор: Александра Елкина


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Россию обвинили в катастрофе MH17, Bellingcat назвал новое имя – DW Новости

Контекст

Что удалось узнать о катастрофе MH17

Международная следственная группа, расследующая причины катастрофы малайзийского "Боинга" в небе над Украиной, опубликовала промежуточный отчет. Главные выводы - в фотогалерее DW. (30.09.2016)  

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