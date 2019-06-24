Украина грозит уйти из ПАСЕ, если туда вернется Россия

Украина пригрозила приостановить свое участие в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), если в эту организацию вернется делегация России. "Делегация соберется и будет решать. В принципе, мы не видим себя в одном зале с русскими. Мы просто приостановим участие Украины в летней сессии. И вообще я не знаю, можно ли будет туда возвращаться, если честно", - сказала исполняющая обязанности председателя комитета Верховной рады Украины по вопросам евроинтеграции Мария Ионова в интервью "Интерфаксу" во вторник, 25 июня.

По словам Ионовой, делегация Украины будет протестовать во время процедуры возвращения полномочий членам российской делегации 25 июня. "Мы встанем и будем протестовать. И когда они останутся в зале, мы покинем его. Пусть они голосуют за генерального секретаря ПАСЕ без Украины", - подчеркнула народный депутат.



"Члены ПАСЕ совершают самоубийство"

Мария Ионова напомнила, что шесть из 11 членов делегации РФ находятся под международными санкциями, поскольку голосовали за введение войск в Украину. "Члены Парламентской ассамблеи совершают самоубийство. Это начало разрушения самой организации", - резюмировала Ионова.

В ночь на 25 июня члены ПАСЕ приняли резолюцию, позволяющую делегации РФ уже 25 июня вернуться в ассамблею. Эта резолюция делает невозможным повторное введение серьезных санкций против российских депутатов.

ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса в апреле 2014 года из-за аннексии Крыма. Поскольку Москва не выполнила ни одного требования соответствующих резолюций ассамблеи, санкции против РФ продлевались несколько раз. В знак протеста российские депутаты не участвовали в работе ассамблеи с 2016 года. Летом 2017 года Москва прекратила платить взносы в бюджет Совета Европы, объясняя это тем, что делегация Госдумы РФ не имеет полноценных прав в ПАСЕ.

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