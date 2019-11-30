УЕФА борется за проведение Евро-2020, несмотря на коронавирус

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) призывает правительства ряда стран обеспечить проведение чемпионата Европы по футболу 2020 года, несмотря на распространение коронавируса SARS-CoV-2. Об этом информационное агентство Associated Press сообщает во вторник, 10 марта, со ссылкой на источник, знакомый с планированием чемпионата.

По его словам, организация считает, что город пригоден для матча, если там есть инфраструктура, необходимая для лечения инфицированных новым вирусом и в то же время имеется возможность справиться с притоком болельщиков в десятки тысяч человек. В УЕФА готовы перенести матчи из одного города в другой, если таким образом удастся обеспечить проведение турнира, утверждает собеседник агентства.

Официально представители УЕФА опровергли высказывания, что футбольные ассоциации ходатайствуют о переносе турнира на 2021 год. Организация "не получала запросов о переносе или отмене" мероприятия, подчеркнули в УЕФА. Союз сотрудничает с экспертами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с целью свести к минимуму риски, связанные с распространением заболевания COVID-19.

Первенство Европы пройдет в шестнадцатый раз и впервые - не на территории одной или двух стран, а в 12 городах 12 стран. Ожидается, что турнир откроется 12 июня матчем сборных Турции и Италии на Олимпийском стадионе в Риме. При этом Италия лидирует в Европе по распространению коронавируса и занимает второе место в мире по числу заболевших (свыше 10 000 человек) и скончавшихся (631 человек), уступая только Китаю.

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