Удар в спину: как СССР напал на Польшу

"Когда я увидел, что с запада на нас наступают немцы, а с востока - русские, то подумал: наверно, нам пришел конец", - рассказывает в интервью немецкой телерадиокомпании ARD Эугенюш Сайковский, вспоминая о событиях осени 1939 года.

Было шесть часов утра, когда 17 сентября Красная армия вступила на территорию Польши, что было в августе обговорено в секретном протоколе так называемого пакта Молотова-Риббентропа, заключенного между СССР и нацистской Германией. Прошло чуть больше двух недель после нападения Гитлера на Польшу и начала Второй мировой войны. Во вторжении участвовали более 4 тысяч советских танков и свыше 600 тысяч человек. Причем Советский Союз начал вторжение без объявления войны. Сопротивление было незначительным, потому что значительная часть польских солдат в это время была задействовала в боях с вермахтом.

17 сентября 1939 года. Советские танки пересекают польскую границу

До вторжения Красной армии еще можно было надеяться на то, что война по крайней мере не обернется для Польши полной катастрофой, считает польский историк Збигнев Возницка. Он напоминает о том, что хотя войска оккупантов уже стояли в Варшаве, однако такие крупные города, как Люблин, Вильно (ныне Вильнюс) и Лемберг (сегодня Львов), захвачены еще не были.

По мнению эксперта, если бы не нападение СССР, то часть польского государства можно было бы сохранить. Но после 17 сентября последняя надежда была утрачена. Даже до боев с Красной армией дело не дошло. Верховный главнокомандующий польской армии Эдвард Рыдз-Смиглы заявил: "С большевиками не сражаться".

Наследие Сталина

"Говорят, что больше всего страданий Польше принесли немцы. Однако все не так просто", - считает Збигнев Возницка. По его словам, для представителей поколения поляков, ставших очевидцами раздела страны, самым страшным врагом Польши тогда была не Германия, а Россия. Времена царской империи, подавление восстаний поляков, ссылка их в Сибирь, - все это снова ожило в исторической памяти народа после вторжения 17 сентября 1939 года. Уже совсем скоро поляки осознали, что и немцы представляют для них смертельную угрозу. Но, как напоминает историк, оккупация Польши нацистской Германией в конце концов прекратилась, а вот наследие Сталина дает о себе там знать и сегодня. Поэтому в Польше по-прежнему не доверяют России.

Сталин и министр иностранных дел Германии фон Риббентроп в Москве, после подписания договора о ненападении и секретного протокола о разделе Европы

Отношения Польши с "великим соседом" омрачает не только вторжение СССР на территорию этой страны в 1939 году. Тяжелый отпечаток на них накладывает и расстрел тысяч польских офицеров в Катынском лесу под Смоленском весной 1940 года. Это преступление не признавалось в СССР вплоть до горбачевской перестройки. Но в России ему до сих пор не дана адекватная оценка, несмотря на то, что Владимир Путин в 2009 году назвал Катынский расстрел преступлением.

Отравленные отношения

Когда 7 апреля 2010 года Владимир Путин и тогдашний премьер-министр Польши Дональд Туск вместе принимали участие в траурной церемонии в Катынском лесу, многие комментаторы назвали их встречу исторической. Казалось, обе страны стояли на пороге примирения. Впервые российский лидер в сопровождении главы польского кабинета министров посетил место трагедии, чтобы почтить память польских граждан, ставших жертвами сталинского террора. Но прошло всего три дня - и под Смоленском потерпел крушение польский правительственный самолет, на борту которого был и президент страны Лех Качиньский, летевший в Россию специально для того, чтобы посетить мемориальный комплекс "Катынь". Погибли все 96 человек.

После этой авиакатастрофы и гибели польского президента отношения между Россией и Польшей вновь были омрачены, поскольку трагическое событие вызвало массу различных гипотез. Кто-то даже подохзревал заговор. Консервативная партия "Право и справедливость" и сегодня считает правительство Туска политически ответственным за катастрофу под Смоленском и обвиняет его в слишком тесных связях с Путиным. Как бы то ни было, но на памятную церемонию по случаю 80-летия начала Второй мировой войны российский президент приглашен в Польшу не был.

Кто из соседей-агрессоров опаснее?

Катынский расстрел, авиакатастрофа под Смоленском, - эти трагические исторические события произошли в разные годы, но они связаны с тем, что имело место 17 сентября 1939 года, когда сталинский Советский Союз напал на ослабленную после вторжения нацистской Германии Польшу.

Германия признала свою историческую вину за преступления нацизма в Польше, а 7 декабря 1970 года ее тогдашний канцлер Вилли Брандт (Willy Brandt) преклонил колени перед мемориалом жертвам нацизма в Варшавском гетто. Тем самым возможность примирения поляков и немцев была обеспечена. В то же время "неудобные" вопросы, касающиеся истории российско-польских отношений, в условиях провозглашенной в соцлагере "братской любви" на протяжении долгих лет замалчивались. Да и после окончания холодной войны их на государственном уровне в России предпочитали не поднимать. Жесты примирения, сделанные на траурном мероприятии, посвященном 70-летней годовщине расстрела польских офицеров в Катыни, уже стали забываться. Да и о том, как в сентябре 1939 года Советский Союз нанес Польше удар в спину, сегодня в России мало кто знает. Официально об этом предпочитают говорить либо нейтрально, как о "польской кампании", либо по-прежнему, как в советские времена, об "осободительном походе".

В 2007 году на экраны вышел художественный фильм, повествующий о трагедии в Катынском лесу. Эта картина польского режиссера Анджея Вайды "Катынь" была показана в России спустя несколько лет после выхода на большой экран. Она передает те чувства, которые испытывали люди, ставшие очевидцами тех страшных событий. Действие фильма начинается 17 сентября 1939 года и завершается осенью 1945 года. В начале картины - драматическая сцена: на мосту сталкиваются две колонны польских беженцев. Одна движется на восток от немецких войск, а другая - на запад от Красной армии. Маленькая страна уже в самом начале Второй мировой была разделена двумя тоталитарными государствами.

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