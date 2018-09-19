Удальцов вопреки запрету суда выйдет на митинг в Москве 22 сентября

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов намерен, несмотря на запрет посещать массовые мероприятия, принять участие в митинге против пенсионной реформы 22 сентября в Москве. Об этом оппозиционер сообщил в своем микроблоге Twitter в пятницу, 21 сентября.

В августе 2017 года Удальцов вышел на свободу из колонии, где пробыл 4,5 года, как говорилось в приговоре, "за организацию массовых беспорядков" на Болотной площади 6 мая 2012 года. 14 августа 2018 года его арестовали по обвинению в повторном нарушении порядка организации митингов. Через месяц Симоновский суд Москвы распорядился подвергнуть Удальцова до 8 августа 2021 года административному надзору, запретив ему, в частности, участвовать в митингах, пикетах, демонстрациях и шествиях.

КПРФ проводит по всей РФ протесты

КПРФ, "Левый фронт", Народно-патриотический союз России, а также рабочие профсоюзы и другие объединения левого толка призывают выйти 22 сентября на "Социальный марш миллионов" - всероссийскую акцию протеста против повышения пенсионного возраста и "других антинародных инициатив власти", в частности фальсификаций на выборах в Приморье.

Организаторы требуют "остановить процесс" принятия закона о повышении пенсионного возраста и провести по этому вопросу общероссийский референдум. В Москве согласованное с властями шествие начинается в 12.00 на проспекте Сахарова. Акции запланированы также в Санкт-Петербурге, Воронеже, Саратове, Омске, Новосибирске, Севастополе, Екатеринбурге, Архангельске и других городах.

Акцию Навального в Москве не согласовали

Последние массовые протесты против пенсионной реформы прошли в России 9 сентября и охватили в общей сложности 83 города. Их организатором выступили сторонники оппозиционного политика Алексея Навального. Во многих городах, включая Москву и Санкт-Петербург, акции были не согласованы с властями, задержания активистов начались еще за несколько дней до протестов.

Крупные акции протеста против спорной реформы проходят в стране с июля. Недовольство населения вынудило президента РФ Владимира Путина выступить с телеобращением к нации, в котором он объявил о смягчении первоначальных планов повышения пенсионного возраста и предоставления определенных гарантий и льгот некоторым группам населения.

Смотрите также:

Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста Несколько тысяч участников Во второй день празднования Дня города и в день выборов столичного мэра в 14:00 по московскому времени на Пушкинской площади начали собираться люди. Хотя митинг не был санкционирован, толпа быстро разрасталась и скоро уже заполнила всю площадь вплоть до кинотеатра "Россия". В мероприятии приняли участие от 2 до 4 тысяч человек.

Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста И стар и млад На митинге было очень много молодежи, что стало уже традицией для протестных акций Алексея Навального, но на этот раз пришло и немало пожилых людей.

Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста Росгвардия - на митинг По периметру площади Пушкина выстроились полицейские автобусы и грузовики. Через громкоговорители людей призывали разойтись и грозили "привлечением к административной ответственности". Но собравшиеся игнорировали повторявшиеся каждые две минуты объявления. Ближе к 15.00 мск со стороны Петровки по Страстному бульвару к месту проведения митинга проследовала колонна Росгвардии.

Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста Путин нарушает конституцию? Пенсионерка Галина призналась, что долго трудилась над самодельным плакатом. По ее мнению, президент России нарушает конституцию РФ, а российское государство давно перестало быть ориентированным на человека.

Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста Президенту припомнили обещание Многие апеллировали к данному несколько лет назад обещанию Владимира Путина не повышать пенсионный возраст. Кто-то наносил его цитату на плакаты, а некоторые - даже на футболки.

Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста "Путина - на пенсию" Собравшиеся в основном скандировали лозунги против пенсионной реформы и за отставку правительства и Владимира Путина. Основные претензии предъявлялись президенту РФ. Многие требовали его ухода на пенсию на равных правах с остальными гражданами России.

Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста Траур по пенсиям Траурный венок с надписью "Помним. Скорбим. Пенсия" стал одним из главных атрибутов митинга. Под конец мероприятия его водрузили на один из фонарей.

Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста Молодежь на фонарях По традиции, сложившейся еще в марте 2017 года, когда Навальный провел в Москве антикоррупционный митинг, подростки залезали на фонари. Снизу им передавали плакаты. Любимцами фотографов стали молодые люди в коронах "Вован" и "Димон" (слева в кадре).

Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста "Потрачено" Апофеозом митинга стало появление транспаранта "Дожить до пенсии. Потрачено". Его поднял парень с черной толстовке с капюшоном, символизируя смерть. Люди кричали "Правительство в отставку" и "Раз-два-три, Путин уходи".

Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста Несколько человек задержали После 16:00 часть людей покинула Пушкинскую площадь. Некоторые призвали двигаться в сторону Кремля. Начались задержания. Автор: Евлалия Самедова, Москва

