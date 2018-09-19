 Удальцов вопреки запрету суда выйдет на митинг в Москве 22 сентября | Новости из Германии о России | DW | 21.09.2018

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Россия

Удальцов вопреки запрету суда выйдет на митинг в Москве 22 сентября

КПРФ и "Левый фронт" призывают выйти на всероссийскую акцию протеста против повышения пенсионного возраста. В Москве шествие на проспекте Сахарова согласовано.

Акция КПРФ против пенсионной реформы в Москве, 2 сентября 2018 года

Акция КПРФ против пенсионной реформы в Москве, 2 сентября 2018 года

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов намерен, несмотря на запрет посещать массовые мероприятия, принять участие в митинге против пенсионной реформы 22 сентября в Москве. Об этом оппозиционер сообщил в своем микроблоге Twitter в пятницу, 21 сентября. 

В августе 2017 года Удальцов вышел на свободу из колонии, где пробыл 4,5 года, как говорилось в приговоре, "за организацию массовых беспорядков" на Болотной площади 6 мая 2012 года. 14 августа 2018 года его арестовали по обвинению в повторном нарушении порядка организации митингов. Через месяц Симоновский суд Москвы распорядился подвергнуть Удальцова до 8 августа 2021 года административному надзору, запретив ему, в частности, участвовать в митингах, пикетах, демонстрациях и шествиях.

Контекст

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КПРФ проводит по всей РФ протесты

КПРФ, "Левый фронт", Народно-патриотический союз России, а также рабочие профсоюзы и другие объединения левого толка призывают выйти 22 сентября на "Социальный марш миллионов" - всероссийскую акцию протеста против повышения пенсионного возраста и "других антинародных инициатив власти", в частности фальсификаций на выборах в Приморье.

Организаторы требуют "остановить процесс" принятия закона о повышении пенсионного возраста и провести по этому вопросу общероссийский референдум. В Москве согласованное с властями шествие начинается в 12.00 на проспекте Сахарова. Акции запланированы также в Санкт-Петербурге, Воронеже, Саратове, Омске, Новосибирске, Севастополе, Екатеринбурге, Архангельске и других городах.

Акцию Навального в Москве не согласовали

Последние массовые протесты против пенсионной реформы прошли в России 9 сентября и охватили в общей сложности 83 города. Их организатором выступили сторонники оппозиционного политика Алексея Навального. Во многих городах, включая Москву и Санкт-Петербург, акции были не согласованы с властями, задержания активистов начались еще за несколько дней до протестов.

Крупные акции протеста против спорной реформы проходят в стране с июля. Недовольство населения вынудило президента РФ Владимира Путина выступить с телеобращением к нации, в котором он объявил о смягчении первоначальных планов повышения пенсионного возраста и предоставления определенных гарантий и льгот некоторым группам населения.

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  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

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  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    Несколько человек задержали

    После 16:00 часть людей покинула Пушкинскую площадь. Некоторые призвали двигаться в сторону Кремля. Начались задержания.

    Автор: Евлалия Самедова, Москва


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Как в Москве проходили протесты против пенсионной реформы

Контекст

Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

9 сентября в российской столице состоялся несанкционированный митинг против пенсионной реформы, организованный сторонниками Алексея Навального. (09.09.2018)  

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