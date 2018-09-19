Удальцов вопреки запрету суда выйдет на митинг в Москве 22 сентября

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов намерен, несмотря на запрет посещать массовые мероприятия, принять участие в митинге против пенсионной реформы 22 сентября в Москве. Об этом оппозиционер сообщил в своем микроблоге Twitter в пятницу, 21 сентября.
В августе 2017 года Удальцов вышел на свободу из колонии, где пробыл 4,5 года, как говорилось в приговоре, "за организацию массовых беспорядков" на Болотной площади 6 мая 2012 года. 14 августа 2018 года его арестовали по обвинению в повторном нарушении порядка организации митингов. Через месяц Симоновский суд Москвы распорядился подвергнуть Удальцова до 8 августа 2021 года административному надзору, запретив ему, в частности, участвовать в митингах, пикетах, демонстрациях и шествиях.
КПРФ проводит по всей РФ протесты
КПРФ, "Левый фронт", Народно-патриотический союз России, а также рабочие профсоюзы и другие объединения левого толка призывают выйти 22 сентября на "Социальный марш миллионов" - всероссийскую акцию протеста против повышения пенсионного возраста и "других антинародных инициатив власти", в частности фальсификаций на выборах в Приморье.
Организаторы требуют "остановить процесс" принятия закона о повышении пенсионного возраста и провести по этому вопросу общероссийский референдум. В Москве согласованное с властями шествие начинается в 12.00 на проспекте Сахарова. Акции запланированы также в Санкт-Петербурге, Воронеже, Саратове, Омске, Новосибирске, Севастополе, Екатеринбурге, Архангельске и других городах.
Акцию Навального в Москве не согласовали
Последние массовые протесты против пенсионной реформы прошли в России 9 сентября и охватили в общей сложности 83 города. Их организатором выступили сторонники оппозиционного политика Алексея Навального. Во многих городах, включая Москву и Санкт-Петербург, акции были не согласованы с властями, задержания активистов начались еще за несколько дней до протестов.
Крупные акции протеста против спорной реформы проходят в стране с июля. Недовольство населения вынудило президента РФ Владимира Путина выступить с телеобращением к нации, в котором он объявил о смягчении первоначальных планов повышения пенсионного возраста и предоставления определенных гарантий и льгот некоторым группам населения.
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Несколько тысяч участников
Во второй день празднования Дня города и в день выборов столичного мэра в 14:00 по московскому времени на Пушкинской площади начали собираться люди. Хотя митинг не был санкционирован, толпа быстро разрасталась и скоро уже заполнила всю площадь вплоть до кинотеатра "Россия". В мероприятии приняли участие от 2 до 4 тысяч человек.
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Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста
И стар и млад
На митинге было очень много молодежи, что стало уже традицией для протестных акций Алексея Навального, но на этот раз пришло и немало пожилых людей.
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Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста
Росгвардия - на митинг
По периметру площади Пушкина выстроились полицейские автобусы и грузовики. Через громкоговорители людей призывали разойтись и грозили "привлечением к административной ответственности". Но собравшиеся игнорировали повторявшиеся каждые две минуты объявления. Ближе к 15.00 мск со стороны Петровки по Страстному бульвару к месту проведения митинга проследовала колонна Росгвардии.
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Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста
Путин нарушает конституцию?
Пенсионерка Галина призналась, что долго трудилась над самодельным плакатом. По ее мнению, президент России нарушает конституцию РФ, а российское государство давно перестало быть ориентированным на человека.
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Президенту припомнили обещание
Многие апеллировали к данному несколько лет назад обещанию Владимира Путина не повышать пенсионный возраст. Кто-то наносил его цитату на плакаты, а некоторые - даже на футболки.
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Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста
"Путина - на пенсию"
Собравшиеся в основном скандировали лозунги против пенсионной реформы и за отставку правительства и Владимира Путина. Основные претензии предъявлялись президенту РФ. Многие требовали его ухода на пенсию на равных правах с остальными гражданами России.
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Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста
Траур по пенсиям
Траурный венок с надписью "Помним. Скорбим. Пенсия" стал одним из главных атрибутов митинга. Под конец мероприятия его водрузили на один из фонарей.
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Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста
Молодежь на фонарях
По традиции, сложившейся еще в марте 2017 года, когда Навальный провел в Москве антикоррупционный митинг, подростки залезали на фонари. Снизу им передавали плакаты. Любимцами фотографов стали молодые люди в коронах "Вован" и "Димон" (слева в кадре).
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Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста
"Потрачено"
Апофеозом митинга стало появление транспаранта "Дожить до пенсии. Потрачено". Его поднял парень с черной толстовке с капюшоном, символизируя смерть. Люди кричали "Правительство в отставку" и "Раз-два-три, Путин уходи".
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Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста
Несколько человек задержали
После 16:00 часть людей покинула Пушкинскую площадь. Некоторые призвали двигаться в сторону Кремля. Начались задержания.
Автор: Евлалия Самедова, Москва