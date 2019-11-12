 Тюменский блогер арестован на 15 суток за пост в соцсети | Новости из Германии о России | DW | 12.11.2019

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Россия

Тюменский блогер арестован на 15 суток за пост в соцсети

Алексей Кунгуров признан виновным в "возбуждении ненависти или вражды публично через интернет". В 2016 году его приговорили за одну из публикаций к лишению свободы на два года.

Соцсеть В контакте

Соцсеть "В контакте"

Ленинский районный суд Тюмени постановил арестовать оппозиционного блогера Алексея Кунгурова на 15 суток. Об этом сообщил во вторник, 12 ноября, интернет-портал Znak.com. Судья Светлана Ломакина признала Кунгурова виновным в правонарушении по статье "возбуждение ненависти или вражды публично через интернет".

Дело против блогера возбуждено по итогам мониторинга соцсети "В контакте", где была найдена ссылка на его пост в ЖЖ под названием "Можно ли считать русский народ г…?" Социокультурная экспертиза пришла к выводу, что в посте содержатся "признаки возбуждения ненависти и вражды к русскому народу, пропаганда неполноценности человека в зависимости от его национальной принадлежности".

20 декабря 2016 года Тюменский областной суд приговорил Алексея Кунгурова к двум годам лишения свободы в колонии-поселении, признав его виновным в оправдании терроризма за пост в ЖЖ "Кого на самом деле бомбят путинские соколы?", который содержал размышления о политике России в Сирии. Выйдя на свободу, блогер заявил о намерении уехать из РФ. Однако, по его словам, он не смог этого сделать из-за наличия судимости.

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  • Facebook Messenger (picture alliance/PHOTOPQR/L'ALSACE/MAXPPP)

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    Facebook и прочие

    Существуют, конечно, и мессенджеры Facebook, Skype, приложение от российской соцсети vk.com, но они вам, вероятно, и без нашего обзора хорошо известны. А какими сервисами для общения пользуетесь вы?

    Автор: Григорий Аросев



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