Тысячи швейцарцев протестуют против мобильной сети 5G  

В Берне в субботу, 21 сентября, прошла акция протеста против внедрения стандарта высокоскоростной мобильной связи пятого поколения 5G и, по словам активистов, "принудительного облучения", которому они могут подвергнуться. В демонстрации под лозунгом "Стоп 5G" приняли участие несколько тысяч человек. Некоторые из них называли внедрение пятого поколения мобильной связи в Швейцарии "преступлением против прав человека".

"Тот факт, что сегодня на улицы вышло столько людей, - это мощный сигнал против неконтролируемого внедрения сетей 5G", - написала в коммюнике митинга одна из его организаторов Тамлин Шибер Ульман.

Противники 5G считают, что эта мобильная технология может серьезно повлиять на здоровье населения и окружающую среду. Они делают акцент на том, что риски, которые она несет, пока неизвестны, и пытаются собрать 100 тысяч подписей, чтобы провести референдум на мораторий новой технологии до их выяснения. Кроме того, активисты требуют ускорить развитие оптоволоконной связи, которая, по их мнению, является безвредной.

В феврале Швейцария предоставила частоты 5G трем крупным операторам. В начале июля по стране начали работать 334 вышек с частотами 5G. Однако ряд швейцарских кантонов - Женева, Фрибур, Во и Невшатель, - в качестве меры предосторожности отложили строительство антенн для мобильной связи нового поколения.

В настоящее время проводится несколько исследований воздействия новой технологии на здоровье человека. Всемирная организация здравоохранения сообщила агентству AFP, что начала "проводить оценку риска для здоровья от воздействия радиочастотных полей". В 2018 году правительство Швейцарии также назначило группу экспертов для изучения рисков, связанных с внедрением 5G. Их выводы должны опубликовать до конца года.

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