 Тысячи ученых предупреждают о грозящем климатическом бедствии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.11.2019

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Мир

Тысячи ученых предупреждают о грозящем климатическом бедствии

Большинство стран, подписавших Парижское соглашение по климату, далеки от реализации поставленных целей, считают 11 000 ученых.

Глобальное потепление грозит катастрофическими засухами

Глобальное потепление грозит катастрофическими засухами

Более 11000 ученых из 153 стран мира предупреждают о бедствиях, которые грозят Земле в связи с изменениями климата. Об этом говорится в оценочном докладе последствий климатических изменений, опубликованном в журнале BioScience во вторник, 5 ноября. Без  коренного изменения курса в области климатической политики будет невозможно предотвратить "невыразимые человеческие страдания",  считают авторы доклада. "Из представленных данных очевидно, что нам грозит климатическое бедствие", - утверждают они.

Температура на планете может повыситься на три градуса

Три четверти из 184 стран, взявших на себя обязательства сократить выброс  парниковых газов, в частности диоксида углерода (CO2), согласно Парижскому соглашению по климату, далеки от их выполнения. Лишь 28 стран Евросоюза и семь других государств принимают реальные меры для того, чтобы к концу 2030 года сократить выброс СО2 по меньшей мере на 40 процентов по сравнению с уровнем 1990 года.

Одна из целей Парижского - не допустить глобального потепления больше чем на 1,5 градуса по Цельсию. С XIX века средняя температура на Земле повысилась на 1 градус и продолжает расти. По прогнозам авторов доклада, если все будет идти так, как сейчас, то она повысится на 3 градуса. Это будет иметь катастрофические последствия:  засуха - в одних регионах, наводнения - в других. Кроме того, повышение уровня мирового океана может привести к тому, что многие прибрежные территории окажутся затопленными.

Контекст

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Октябрь 2019 года стал самым теплым октябрем с начала гидрометеорологических наблюдений. Пять месяцев подряд в этом году температура была рекордно теплой или приближалась к наивысшим показателям.

Необходимо ужесточить требования климатической политики

Все это говорит о том, указывают ученые, что меры, принимаемые для сокращения выброса парниковых газов, являются недостаточными. Парижское соглашение предусматривает пересмотр показателей каждые пять лет. Поэтому в 2020 году необходимо ужесточить требования.

Авторы доклада отмечают, что особую роль в реализации целей по предотвращению глобального потепления, играют четыре страны, на которые приходится более половины мирового объема выбросов парниковых газов, - Китай, Индия, США и Россия. Однако Китай и Индия пока согласились лишь на то, чтобы рост эмиссии парниковых газов был ниже, чем рост экономики. Россия еще не представила плана регулирования выбросов СО2, а США официально уведомили ООН о выходе из Парижского соглашения.

Обещания большинства участников соглашения по климату слишком незначительны и выполняются с запозданием, указывает один из авторов доклада в BioScience Роберт Ватсон. "Если даже будут выполнены все добровольные климатические обещания, они помогут добиться реализации лишь половины того, что необходимо для ограничения глобального потепления в следующем десятилетии", - полагает ученый.

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    Автор: Лавдей Райт, Марина Барановская


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