Тысячи ученых предупреждают о грозящем климатическом бедствии

Более 11000 ученых из 153 стран мира предупреждают о бедствиях, которые грозят Земле в связи с изменениями климата. Об этом говорится в оценочном докладе последствий климатических изменений, опубликованном в журнале BioScience во вторник, 5 ноября. Без коренного изменения курса в области климатической политики будет невозможно предотвратить "невыразимые человеческие страдания", считают авторы доклада. "Из представленных данных очевидно, что нам грозит климатическое бедствие", - утверждают они.

Температура на планете может повыситься на три градуса

Три четверти из 184 стран, взявших на себя обязательства сократить выброс парниковых газов, в частности диоксида углерода (CO2), согласно Парижскому соглашению по климату, далеки от их выполнения. Лишь 28 стран Евросоюза и семь других государств принимают реальные меры для того, чтобы к концу 2030 года сократить выброс СО2 по меньшей мере на 40 процентов по сравнению с уровнем 1990 года.

Одна из целей Парижского - не допустить глобального потепления больше чем на 1,5 градуса по Цельсию. С XIX века средняя температура на Земле повысилась на 1 градус и продолжает расти. По прогнозам авторов доклада, если все будет идти так, как сейчас, то она повысится на 3 градуса. Это будет иметь катастрофические последствия: засуха - в одних регионах, наводнения - в других. Кроме того, повышение уровня мирового океана может привести к тому, что многие прибрежные территории окажутся затопленными.

Октябрь 2019 года стал самым теплым октябрем с начала гидрометеорологических наблюдений. Пять месяцев подряд в этом году температура была рекордно теплой или приближалась к наивысшим показателям.

Необходимо ужесточить требования климатической политики

Все это говорит о том, указывают ученые, что меры, принимаемые для сокращения выброса парниковых газов, являются недостаточными. Парижское соглашение предусматривает пересмотр показателей каждые пять лет. Поэтому в 2020 году необходимо ужесточить требования.

Авторы доклада отмечают, что особую роль в реализации целей по предотвращению глобального потепления, играют четыре страны, на которые приходится более половины мирового объема выбросов парниковых газов, - Китай, Индия, США и Россия. Однако Китай и Индия пока согласились лишь на то, чтобы рост эмиссии парниковых газов был ниже, чем рост экономики. Россия еще не представила плана регулирования выбросов СО2, а США официально уведомили ООН о выходе из Парижского соглашения.

Обещания большинства участников соглашения по климату слишком незначительны и выполняются с запозданием, указывает один из авторов доклада в BioScience Роберт Ватсон. "Если даже будут выполнены все добровольные климатические обещания, они помогут добиться реализации лишь половины того, что необходимо для ограничения глобального потепления в следующем десятилетии", - полагает ученый.

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