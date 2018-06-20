 Тысячи просителей убежища вновь вернулись в Германию после депортации | Новости из Германии о Германии | DW | 01.12.2019

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Германия

Тысячи просителей убежища вновь вернулись в Германию после депортации

В Германии находятся почти 5 тысяч человек, которые уже в третий раз просят убежище с 2012 года. Свыше тысячи человек делают это в четвертый раз.

Двое полицейских сопровождают беженца, которому было отказано в убежище, фото со спины

Депортация беженца, которому было отказано в убежище (архив)

Тысячи живущих в Германии просителей убежища уже неоднократно были высланы из страны или добровольно покинули ее. Об этом сообщила газета Welt am Sonntag в воскресенье, 1 декабря, со ссылкой на данные правительства ФРГ.

Контекст

По данным Организации экономического сотрудничества и развития, Германия остается второй после США страной в мире по числу принимаемых мигрантов. Однако далеко не все из них - беженцы. (19.09.2019)

Глава МВД ФРГ призывает лишать статуса беженца сирийцев, которые вновь посещают свою родину. Правозащитники возмущены: людей, по их словам, вынуждают к поездке в Сирию лишь чрезвычайные обстоятельства. (26.08.2019)

Так, по состоянию на 30 октября в Германии находились 4916 просителей убежища, которые с 2012 года уже два раза были высланы или добровольно покинули страну и теперь попросили защиты в третий раз. Еще 1023 человек сделали это в четвертый раз, 294 - в пятый.

Менее 1 процента от всех беженцев

Число таковых просителей убежища минимально по сравнению с общим количеством прибывших в Германию беженцев, отмечает dpa. Так, по данным Федерального статистического ведомства с 2010 по 2018 год в страну прибыли 1,78 миллиона просителей убежища.

Около месяца назад министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) анонсировал законопроект, который сделает возможным удержание в тюрьме иностранцев с запретом на повторный въезд на протяжении всего срока рассмотрения их заявки на убежище.

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    Три месяца в центре первичного приема

    В центре первичного приема беженцев в Трире, федеральная земля Рейнланд-Пфальц, могут одновременно находиться около 850 человек. Беженцы, прибывшие в ФРГ, вначале попадают именно в такие центры. Спустя три месяца их прикрепляют к какому-либо конкретному городу или округу, который затем будет заниматься судьбой беженца. При этом жилищные условия могут разительно отличаться.

  • Актовый зал в Хамме, переделанный в приют для беженцев

    Где живут прибывающие в Германию беженцы

    Временное жилье в актовом зале

    Поскольку многие центры первичного приема беженцев сейчас переполнены, власти вынуждены использовать самые разные здания. В городе Хамм, земля Северный Рейн-Вестфалия, во временное жилье для беженцев переоборудовали большой зал, предназначенный для проведения крупных мероприятий. В зале площадью 2700 квадратных метров сегодня могут разместиться около 500 соискателей политического убежища.

  • Мобильные кровати в одной из школ города Ахен

    Где живут прибывающие в Германию беженцы

    Ночевка в школе

    Все больше городов в Германии не справляются с массовым притоком беженцев. К примеру, город Ахен в середине июля должен был принять в течение короткого времени 300 беженцев. Единственной возможностью предоставить приют каждому из них стало размещение в одной из гимназий города.

  • Палаточный городок в Хальберштадте

    Где живут прибывающие в Германию беженцы

    Временные палаточные городки

    В последнее время в Германии возводится все больше палаточных городков. Центральный координационный пункт по приему беженцев в Хальберштадте, земля Саксония-Анхальт, также значительно расширил свои возможности, построив дополнительный палаточный лагерь. Летом такие временные жилища могут облегчить ситуацию, однако до наступления зимы беженцам необходимо найти новые места для размещения.

  • Палаточный лагерь в Дрездене

    Где живут прибывающие в Германию беженцы

    Словно в странах "третьего мира"

    Один из крупнейших палаточных лагерей беженцев находится в Дрездене. Пребывание в нем требует немалой выдержки: кругом длинные очереди, в которых надо стоять, чтобы, к примеру, воспользоваться туалетом. Сейчас в лагере около 1000 беженцев из 10 стран. В ближайшие дни ожидается новое пополнение, пока лагерь не будет заполнен полностью - в общей сложности здесь могут находиться 1100 человек.

  • Строительные вагончики, как жилье для беженцев

    Где живут прибывающие в Германию беженцы

    Жизнь в строительных вагончиках

    Чтобы обеспечить жильем беженцев, во многих регионах Германии активно начинают использовать строительные вагончики. В центре по приему беженцев в Трире такие временные жилища существуют уже с 2014 года. В общей сложности в них живут сейчас более тысячи беженцев.

  • Пожар в будущем общежитии для беженцев в Ремхингене

    Где живут прибывающие в Германию беженцы

    Нападения на приюты для беженцев

    18 июля пожарные потушили горевший дом в округе Ремхинген, земля Баден-Вюртемберг, в котором должно было быть организованно общежитие для беженцев. Негативное отношение части местных жителей к ищущим убежища в Германии провоцирует рост насилия на почве ксенофобии. Сегодня практически ежедневно поступают сообщения о нападениях на приюты для беженцев - в особенности на востоке и юге страны.

  • Зигмар Габриэль в лагере беженцев в Вольгасте

    Где живут прибывающие в Германию беженцы

    Политика играет большую роль

    На фото - министр экономики и вице-канцлер Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel), разговаривающий с детьми в приюте для беженцев, где живут около 3000 человек, в портовом городе Вольгаст. Политик призывает федеральное правительство оказать помощь городам и коммунам, которые пока вынуждены за свой счет обеспечивать приют беженцем. Это не столько вопрос денег, сколько "вопрос приличия", уверен Габриэль.

  • Строительство нового центра для беженцев

    Где живут прибывающие в Германию беженцы

    Строительство нового центра

    Чтобы предоставить беженцам достойные жилищные условия, многие коммуны строят новые здания - как, например, здесь, в Эккентале недалеко от баварского Нюрнберга. Новый комплекс зданий позволит разместить 60 человек. Первые беженцы смогут заехать сюда уже в январе 2016 года.

  • Платочный лагерь для беженцев в промзоне Мюнхена

    Где живут прибывающие в Германию беженцы

    Возникают новые времянки

    Однако пока строительство новых общежитий не закончено, необходимо организовать множество временных приютов для беженцев. Таких, как этот палаточный городок в промзоне Мюнхена. 170 волонтеров гуманитарных организаций и пожарных за ночь установили десятки палаток, где смогут расположиться 300 человек.

    Автор: Ивета Ондрускова, Максим Филимонов


Смотреть видео 03:20

Громкое убийство чеченца в Берлине: что напугало семьи беженцев?

Контекст

Где живут прибывающие в Германию беженцы

По прогнозу Федерального миграционного ведомства, в 2015 году в ФРГ должно было прибыть около 300 тысяч беженцев. Сейчас чиновники говорят уже о 450 тысячах. Как в стране решается проблема с их размещением? (03.08.2015)  

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