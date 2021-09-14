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Туристические досье

Материалы рубрики DW "Окно в Германию". Досье о туристических достопримечательностях Германии.

Wallfahrtskirche Maria Gern bei Berchtesgaden, Deutschland, Bayern, Oberbayern, Berchtesgadener Land Pilgrimage church Maria Gern, Germany, Bavaria, Oberbayern, Upper Bavaria, Berchtesgadener Land BLWS478341 Copyright: xblickwinkel/allOver/TPHx

Туристические маршруты по Германии 14.09.2021

Самый первый маршрут для путешествий по Германии был проложен в 1927 году - Немецкая альпийская дорога.
Weltkulturerbe Gartenreich Dessau-Wörlitz - Schloss und Park Oranienbaum. UNESCO-Welterbe. Barock. Deutschland entdecken, Reportage. Copyright: DW / Maksim Nelioubin.

Парковое королевство Дессау-Вёрлиц (фоторепортажи) 24.08.2020

Почему им восхищался Гёте и отчего любил проводить здесь свои выходные Кандинский? Это бывшее княжество называют Парковым королевством.
Koeln: Blick auf Dom und Hohenzollernbruecke, Rhein | Verwendung weltweit (c) picture-alliance/dpa/C. Baeck

Всемирное наследие в Германии 02.06.2019

Путеводитель DW по памятникам Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО в Германии.
24.02.2016 ****Die Kirche St. Peter und Paul in Marienstein (Landkreis Cham) im Bayerischen Wald, aufgenommen am 24.02.2016. Foto: Armin Weigel/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ © picture-alliance/dpa/A. Weigel

Немецкий лес: цифры, факты, правила, советы и фотографии 08.10.2018

Баварский лес, Шварцвальд, Гарц - эти названия известны не только в Германии. Чтобы отдохнуть на природе, немцам не надо далеко ездить.
30.11.2017 dpatopbilder - Die Fahrzeuge auf der Stadtautobahn sind am 30.11.2017 in Berlin am Abend unweit des Funkturms nur als Leuchtstreifen zu erkennen. (Langzeitbelichtung) Foto: Paul Zinken/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Немецкие дороги 11.04.2018

Туристическое досье о немецких автобанах и других дорогах, автобусном транспорте, парковках, велосипедистах и пешеходах.
Nutzungsbeschränkungen beachten +++ Bild nur im Rahmen der abgesprochenen Berichterstattung zu Verwenden! +++ Copyright: DW / Maksim Nelioubin Marmorpalais, Potsdam.

Достопримечательности Потсдама 13.12.2017

Сан-Суси, Китайский домик, Новый дворец, Мраморный дворец, Цецилиенхоф, Александровка, Бельведер, Бабельсберг, Глинике, Закровский парк, Павлиний остров.
ARCHIV - Eine 100-Euro-Goldmünze der Unesco «Weltkulturerbe Erzbergwerk Rammelsberg und Altstadt Goslar» wird vor dem Rathaus der Stadt am nördlichen Harzrand präsentiert. Vor 25 Jahren wurden das Erzbergwerk Rammelsberg und die Altstadt von Goslar zum Weltkulterbe ernannt. (zu dpa Goslar feiert 25 Jahre Welterbe vom 14.11.2017) Foto: Holger Hollemann/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Гослар и рудник Раммельсберг - 25 лет Всемирного наследия 15.11.2017

В среду, 15 ноября 2017 года, отмечается 25-летие включения памятников нижнесаксонского города Гослара в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Porträt des Reformators Martin Luther, Ölgemälde auf Holz von Lukas Cranach d.Ae., 1528. Das Bild hängt in der Lutherhalle in Wittenberg, dem grössten reformationsgeschichtlichen Museum der Welt. Die von Lucas Cranach und seiner Werkstatt ab 1520 geschaffenen Bilder sind als Grundtypen bis heute prägend für die Vorstellung von Martin Luther (1483 bis 1546). Martin Luther ist die Schlüsselgestalt der Reformation. Daran erinnert der Reformationstag am 31. Oktober. Nicht von ungefähr gehört der Reformator zu den am häufigsten dargestellten Personen der Geschichte. Allein die Lutherhalle in Wittenberg bewahrt um die 2.400 verschiedene Lutherbilder auf. Rund 500 Bilder sind bereits zu Luthers Lebzeiten entstanden.

Памятные места Лютера в Германии 27.10.2017

В 2017 году в Германии отмечали 500-летие начала Реформации, во главе которой стоял Мартин Лютер - основоположник немецкого протестантизма.
Bundesbankbunker, Cochem, Mosel. Deutschland entdecken. Copyright: DW / Maksim Nelioubin

Бункеры и другие подземные достопримечательности Германии 27.07.2017

Статьи и фоторепортажи в туристическом досье DW.
09.2015 Best of Bundesländer Teaser Special

Достопримечательности немецких земель 15.03.2017

В Германии насчитывается 16 федеральных земель. Представляем их главные туристические достопримечательности.
Stadtporträt Stralsund. Haus, Gotik, Backsteingotik. Fotoreportage. Copyright DW / Maksim Nelioubin.

Достопримечательности Германии: Штральзунд 17.05.2016

Этот город на Балтийском море - настоящий заповедник кирпичной готики и истории Ганзейского союза.
Welterbe Speyerer Dom. Deutschland entdecken. Krypta. Copyright: DW / Maksim Nelioubin.

Достопримечательности Германии: Шпайер 24.04.2015

Шпайер - небольшой город, но в истории Германии он занимает особое место.
Das Archivbild aus dem Jahr 1991 zeigt eine Luftaufnahme der schleswig-holsteinischen Stadt Lübeck mit dem Holstentor. Lübeck, die Buddenbrooks und Thomas Mann, dieser Dreiklang ist weltweit bekannt. Das vor 100 Jahren erschienene Buch Buddenbrooks ist mittlerweile in 33 Sprachen übersetzt und drei Mal verfilmt worden. Mit dem Roman, für den Thomas Mann 1929 den Literaturnobelpreis erhielt, hat er seiner Heimatstadt ein literarisches Denkmal gesetzt. dpa (zu dpa-Reportage Buddenbrooks und Marzipan: Spaziergang durch Thomas Manns Lübeck vom 28.11.2001) pixel

Достопримечательности Германии: Любек 23.10.2014

В Средние века он входил в число богатейших торговых городов Европы.

Nikolaikirche Wismar. Die Kirche St. Nikolai von Wismar wurde von 1381 bis 1487 als Kirche der Seefahrer und Fischer erbaut. Copyright: DW / Maksim Nelioubin

Достопримечательности Германии: Висмар 10.06.2014

Памятники Всемирного наследия в ганзейском городе Висмар.
Titel Hugo Junkers Info non-talk.svg Beschreibung (Bundesarchiv) Hat das Bilddokument keinen Originaltitel oder ist der Originaltitel unvollständig oder falsch, so wird bei der Betextung der Bilddokumente eine neue Beschreibung (=Archivtitel) vergeben. Fehler können sie über die Seite „Commons:Bundesarchiv/Error reports“ mitgeteilt werden. Porträt Hugo Junkers Abgebildete Personen Junkers, Hugo Prof.: Flugzeugkonstrukteur, Deutschland (PND 118776525) Datum 1920 Fotograf unbekannt

Хуго Юнкерс - авиаконструктор и пацифист 16.10.2012

Хуго Юнкерс заложил основы мировой гражданской авиации. Его имя многие связывают с пикирующими бомбардировщиками Второй мировой войны, хотя к ним он отношения не имел.
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Онлайн-путеводители 01.03.2012

Музеи, достопримечательности, отдых и туризм. Тематические путеводители по немецким сетевым ресурсам.
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