Туристические досье

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Материалы рубрики DW "Окно в Германию". Досье о туристических достопримечательностях Германии.
Самый первый маршрут для путешествий по Германии был проложен в 1927 году - Немецкая альпийская дорога.
Почему им восхищался Гёте и отчего любил проводить здесь свои выходные Кандинский? Это бывшее княжество называют Парковым королевством.
Путеводитель DW по памятникам Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО в Германии.
Баварский лес, Шварцвальд, Гарц - эти названия известны не только в Германии. Чтобы отдохнуть на природе, немцам не надо далеко ездить.
Туристическое досье о немецких автобанах и других дорогах, автобусном транспорте, парковках, велосипедистах и пешеходах.
Сан-Суси, Китайский домик, Новый дворец, Мраморный дворец, Цецилиенхоф, Александровка, Бельведер, Бабельсберг, Глинике, Закровский парк, Павлиний остров.
В среду, 15 ноября 2017 года, отмечается 25-летие включения памятников нижнесаксонского города Гослара в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В 2017 году в Германии отмечали 500-летие начала Реформации, во главе которой стоял Мартин Лютер - основоположник немецкого протестантизма.
Статьи и фоторепортажи в туристическом досье DW.
В Германии насчитывается 16 федеральных земель. Представляем их главные туристические достопримечательности.
Этот город на Балтийском море - настоящий заповедник кирпичной готики и истории Ганзейского союза.
Шпайер - небольшой город, но в истории Германии он занимает особое место.
В Средние века он входил в число богатейших торговых городов Европы.
Памятники Всемирного наследия в ганзейском городе Висмар.
Хуго Юнкерс заложил основы мировой гражданской авиации. Его имя многие связывают с пикирующими бомбардировщиками Второй мировой войны, хотя к ним он отношения не имел.
Музеи, достопримечательности, отдых и туризм. Тематические путеводители по немецким сетевым ресурсам.
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