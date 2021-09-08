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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Трудовое право".
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В отдельных сферах работодателям в Германии разрешили спрашивать у сотрудников об их статусе вакцинации. Нововведение вызвало дискуссию в обществе, поскольку затронут вопрос здоровья.
31 мая - Всемирный день без табака. Как немецкие работодатели относятся к курению? Признаваться ли во вредной привычке на собеседовании? Адвокаты и эксперты отвечают на вопрос, вредит ли курение карьере.
Желание сотрудника обустроиться на своем рабочем месте по-домашнему понятно. Но что могут запретить и что допускает трудовое право в Германии?
На работе мы проводим в среднем треть дня. Стремление сотрудника обустроиться на своем рабочем месте по-домашнему понятно. Но что допускает немецкое трудовое право?
Министр труда ФРГ подготовил законопроект о мобильной работе. В его планах - дать возможность всем трудящимся в Германии работать дистанционно. Но намерения министра уже вызвали дискуссию.
Можно ли в Германии опоздать на экзамен? Как выглядит рабочий график в немецких фирмах, и что делают с теми, кто регулярно опаздывает?
77% россиян во время болезни не берут больничный и продолжают ходить на работу. В Германии, наоборот, еще никогда так часто не брали больничные, как сейчас. С чем это связано?
Можно ли съесть шоколадку коллеги во время ее отсутствия? Чем грозит перебранка в офисе? Пять причин, по которым в Германии могут уволить без предупреждения.
Чтобы сотрудники не халтурили на работе, шеф установил специальную шпионскую программу. Такой эксперимент в Германии стал причиной судебного разбирательства.
Учиться и работать одновременно непросто - это знает любой студент. "Взрослые" профсоюзы в Германии это тоже понимают и идут навстречу трудящейся молодежи.
Пикачу прячется за принтером, Псайдак сидит на документах… Иногда охота на покемонов продолжается прямо в офисе. DW выяснила, как немецкие работодатели реагируют на Pokemon Go.
Лето - долгожданная пора отпусков. Сколько дней отводится на отпуск в немецких фирмах? Можно ли их накапливать про запас? В каком размере платятся отпускные?
Можно ли в немецких фирмах пользоваться Facebook и электронной почтой в личных целях? Имеет ли работодатель право контролировать переписку? Правила для офисных служащих.
Проверка на прочность может закончиться увольнением. О причинах вы даже не узнаете. DW рассказывает об особенностях испытательного срока.
Как заключить договор? Какой отпуск положен сотруднику? Сколько можно болеть без больничного? Какой проступок стоит должности? О правах и обязанностях трудящихся в Германии.
Отпуск на все лето или на год? А почему бы и нет! Главное - применять правильную тактику при разговоре с работодателем, уверена консультант по вопросам карьеры Свенья Хоферт.
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