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Трудовое право

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Трудовое право".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Eine Lehrerin mit FFP2-Maske unterrichtet in einer ersten Klasse an einer Grundschule mit Wechselunterricht. Nach einem zweimonatigen Lockdown haben ab dem 22. Februar in mehreren Bundesländern wieder Schulen und Kitas unter bestimmten Hygienekonzepten geöffnet. So findet an Schulen zum Beispiel Wechselunterricht statt.

Что немецким работодателям можно знать о здоровье сотрудников? 08.09.2021

В отдельных сферах работодателям в Германии разрешили спрашивать у сотрудников об их статусе вакцинации. Нововведение вызвало дискуссию в обществе, поскольку затронут вопрос здоровья.
#53076776 - man in suit smoking© nito/Fotolia.com

Как сигареты мешают карьере: немецкие работодатели курильщиков не любят 31.05.2021

31 мая - Всемирный день без табака. Как немецкие работодатели относятся к курению? Признаваться ли во вредной привычке на собеседовании? Адвокаты и эксперты отвечают на вопрос, вредит ли курение карьере.
Man text messaging | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Немецкий порядок: что могут запретить делать в офисе 29.04.2021

Желание сотрудника обустроиться на своем рабочем месте по-домашнему понятно. Но что могут запретить и что допускает трудовое право в Германии?

Radermachera | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Что можно немцам на рабочем месте 29.04.2021

На работе мы проводим в среднем треть дня. Стремление сотрудника обустроиться на своем рабочем месте по-домашнему понятно. Но что допускает немецкое трудовое право?

26.03.2020, Berlin: Hildegard Bentele (CDU) sitzt in ihrer Wohnküche in Berlin-Wedding und nimmt per Live-Schaltung über ihren Computer an der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments teil. Auch an Abstimmungen kann sich die Berliner EU-Abgeordnete aus ihrem Home Office beteiligen. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa | Verwendung weltweit

Когда у немцев появится право работать на удаленке? 07.10.2020

Министр труда ФРГ подготовил законопроект о мобильной работе. В его планах - дать возможность всем трудящимся в Германии работать дистанционно. Но намерения министра уже вызвали дискуссию.
#65667980 - Surprised redhead girl with clock.© Masson Autor MassonPortfolio ansehen Bildnummer 65667980 Land Ukraine

Как немцы относятся к опозданию 21.03.2019

Можно ли в Германии опоздать на экзамен? Как выглядит рабочий график в немецких фирмах, и что делают с теми, кто регулярно опаздывает?
ARCHIV - ILLUSTRATION - 08.06.2012, Bayern, Kaufbeuren: Eine Frau putzt sich ihre Nase. (zu dpa «Grippe greift um sich - Zahl der Infektionen klettert stetig» vom 22.02.2018) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Больничный в Германии: как и почему его берут 14.11.2018

77% россиян во время болезни не берут больничный и продолжают ходить на работу. В Германии, наоборот, еще никогда так часто не брали больничные, как сейчас. С чем это связано?
Junge Frau fasst Geschäftsmann an die Schulter. (model released) | Verwendung weltweit

Не кради и не прелюбодействуй: чего не потерпит немецкий начальник 24.01.2018

Можно ли съесть шоколадку коллеги во время ее отсутствия? Чем грозит перебранка в офисе? Пять причин, по которым в Германии могут уволить без предупреждения.
ARCHIV - Eine Frau sitzt am 22.08.2012 in Berlin vor einem Laptop und tippt auf einem Smartphone. (Zu dpa-KORR «Wie männlich ist das Internet?» vom 31.03.2017) Foto: Sebastian Kahnert/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Слежка на работе: что позволено начальнику 28.07.2017

Чтобы сотрудники не халтурили на работе, шеф установил специальную шпионскую программу. Такой эксперимент в Германии стал причиной судебного разбирательства.
Gewerkschaft FAU: Madelaine Moore von der Gewerkschaft FAU versucht Einkaufende aufzuklären, unter welchen Arbeitsbedingungen das Shoppingcenter entstand. Copyright: DW/H. Ernst

Мир, труд, вуз! Зачем студенту профсоюз? 01.05.2017

Учиться и работать одновременно непросто - это знает любой студент. "Взрослые" профсоюзы в Германии это тоже понимают и идут навстречу трудящейся молодежи.
Pokemon figures are seen at the International Tokyo Toy Show 2016 in Tokyo, Japan June 10, 2016. (Photo by Hitoshi Yamada/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer. © picture-alliance/dpa/H.Yamada

Pokemon Go: правила игры в немецком офисе 22.07.2016

Пикачу прячется за принтером, Псайдак сидит на документах… Иногда охота на покемонов продолжается прямо в офисе. DW выяснила, как немецкие работодатели реагируют на Pokemon Go.
Radfahrer auf dem Deich, Föhr, Nordfriesland, Schleswig-Holstein, Deutschland

Какой отпуск полагается немцам 22.06.2016

Лето - долгожданная пора отпусков. Сколько дней отводится на отпуск в немецких фирмах? Можно ли их накапливать про запас? В каком размере платятся отпускные?
#59224600 - Workplace, Man working on the laptop© Maksim Kostenko Autor Maksim KostenkoPortfolio ansehen Bildnummer 59224600 Land Russische Föderation

Чем грозит частная переписка на работе 13.01.2016

Можно ли в немецких фирмах пользоваться Facebook и электронной почтой в личных целях? Имеет ли работодатель право контролировать переписку? Правила для офисных служащих.
big boss is screaming at bad worker

Проверка на прочность: как испытывают работников в Германии 18.08.2015

Проверка на прочность может закончиться увольнением. О причинах вы даже не узнаете. DW рассказывает об особенностях испытательного срока.
Ein grüner Pfeil erlaubt am 19.09.2014 das Abbiegen trotz roter Ampel an einer Kreuzung in Leipzig (Sachsen). Die DDR ist vor 25 Jahren untergegangen - aber spurlos verschwunden ist sie nicht. Ob in Supermarktregalen, an Straßenkreuzungen oder in der Alltagssprache - ein wenig DDR findet sich auch in der Bundesrepublik noch. Foto: Jan Woitas/dpa (zu dpa: Themenpaket zum 9. November - Serie 25 Jahre Mauerfall: «Was von der DDR übrigblieb von A bis Z» vom 05.11.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Трудовое право по-немецки 23.06.2015

Как заключить договор? Какой отпуск положен сотруднику? Сколько можно болеть без больничного? Какой проступок стоит должности? О правах и обязанностях трудящихся в Германии.
59839723 - out of office© DOC RABE Media Autor DOC RABE MediaPortfolio ansehen Bildnummer 59839723 Land großbritannien

Отпуск размера XXL: как выбить бонус? 18.06.2015

Отпуск на все лето или на год? А почему бы и нет! Главное - применять правильную тактику при разговоре с работодателем, уверена консультант по вопросам карьеры Свенья Хоферт.
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