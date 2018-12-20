Три волны, или Как менялись санкции Запада против Кремля

Все санкции, введенные США и Европейским Союзом против властей РФ с поворотного 2014 года, вряд ли помнят даже специалисты. Их можно сравнить с волнами после падения камня в воду. Камней было несколько, волны накатывались друга на друга, становились все больше. Первым таким камнем стала аннексия Крыма, затем последовали другие - война в Донбассе, вмешательство в выборы в США, "дело Скрипалей" в Великобритании. С тех пор количество российских чиновников, политиков и компаний, попавших под санкции, измеряется сотнями и расширяется. DW собрала в хронологическом порядке наиболее значимые.

Первая волна санкций - осторожное начало

Еще до завершения аннексии Крыма, в начале марта 2014 года, США приостановили инвестиционное и военное сотрудничество с Россией. Европа не спешила. Это принципиальное отличие между подходом Вашингтона и Брюсселя сохранилось до сих пор. Уже через несколько дней после проведения на полуострове 16 марта непризнанного референдума, США и ЕС ввели первые ограничения - запрет на въезд и заморозку счетов нескольких российских политиков. Одними из первых в черный список попали глава Совета Федерации Валентина Матвиенко и помощник президента Владислав Сурков. Правда, этот запрет не помешал Суркову сопровождать Владимира Путина на переговоры по Украине в Берлине в октябре 2016 года.

Обломки сбитого над Донбассом "Боинга"

Список медленно расширялся, жесткие экономические санкции последовали лишь после сбитого над Донбассом малайзийского "Боинга". В конце июля и начале августа 2014 года ЕС и США согласованно ввели ограничения на кредитование крупных российских банков - в том числе ВТБ и "Газпромбанка", ряда компаний ОПК, например, концерна "Калашников" - а также торговлю оружием и поставки оборудования для нефтяной и газовой промышленности. Американские активы ряда российских компаний были заблокированы, гражданам США запрещено с ними сотрудничать.

Европа уже тогда разделила более мягкие санкции за Крым, например, запрет на инвестиции и запрет на выдачу виз крымчанам в российских посольствах стран ЕС, и более жесткие - за Донбасс. Брюссель продлевает их каждые полгода по отдельности, а США целиком и каждый год.

Вторая волна - прорыв после вмешательства в выборы США

С периодичностью в три-четыре месяца санкции расширялись. При этом часто использовался не полный запрет, а секторальное ограничение экспорта, получения новых технологий или кредитов. Новый качественный прорыв произошел под конец 2016 года. После того, как американские спецслужбы обвинили Россию в попытке вмешательства в президентские выборы путем взлома хакерами серверов Демократической партии США, уходящая администрация президента Барака Обамы выслала 35 российских дипломатов, закрыла доступ к двум дипломатическим объектам и внесла в черный список ФСБ, ГУ Минобороны и связанных с ними лиц.

Конгресс США принял летом 2017 года жесткий закон о санкциях против России

Летом 2017 года - следующий поворотный момент. Конгресс США принял закон "о противодействии противникам Америки путем санкций" (CAATSА), в котором Россия оказалась рядом с Ираном и Северной Кореей. Предусмотренные законом жесткие санкции впервые были использованы в апреле 2018 года. Их основной мишенью стал бизнесмен Олег Дерипаска и связанные с ним компании, в первую очередь - "Русал". На данный момент это был самый "зубастый", как когда-то выразился о санкциях против РФ президент Барак Обама, пакет санкций Вашингтона. При этом Америка на этот раз действовала в одиночку. Европа ее не только не поддержала, но в некоторых странах, в том числе в Германии, политики заговорили, что, мол, Америка продвигает свои экономические интересы. В частности, это касалось газопровода "Северный поток-2" из России в Германию, против которого выступает, но пока не ввела санкции администрация Дональда Трампа.

Особенность нового закона - возможность введения санкций против третьих стран, сотрудничающих с Россией. Например, в этой связи под вопросом оказалась сделка о покупке Индонезией российских истребителей.

Отравление Скрипалей в Солсбери привело к ужесточению санкций

В конце декабря 2018 года США неожиданно ослабили санкции против ключевых компаний Дерипаски - En+, "Русал" и "Евросибэнерго". Они будут выведены из-под санкций в январе 2019 года при выполнении ряда условий Вашингтона, среди которых - снижение доли Дерипаски в En+ с около 70 процентов до примерно 45 процентов. Одновременно Соединенные Штаты расширили список попавших под санкции лиц из РФ, включив в него 18 человек, большинство из них якобы являются сотрудниками российских спецслужб, в том числе подозреваемых по "делу Скрипалей". Также в санкционный список были включены 4 компании.

Третья волна - после "Скрипалей"

На новый, третий уровень санкционное противостояние вышло после того, как ведущие западные страны обвинили Россию в попытке отравления в Великобритании нервно-паралитическим веществом типа "Новичок" в марте 2018 года бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери. Великобритания и США выслали десятки российских дипломатов, многие страны их поддержали. После этого, в конце августа, США ввели так называемый первый пакет мер по "делу Скрипаля". Среди прочего был введен запрет на оказание внешней помощи России, за исключением гуманитарной, на продажу оружия и услуг в оборонной сфере, а также ее финансирование.

При этом Европа, кроме высылки российских дипломатов, новых экономических санкций против России не ввела. В октябре 2018 года страны ЕС согласовали новую юридическую базу для будущих санкций против РФ по "делу Скрипаля", но о конкретных мерах пока ничего не известно. Брюссель снова отстает от Вашингтона.

Также в 2018 году со стороны США было несколько новых, но менее масштабных раундов санкций - из-за поддержки Россией Сирии и против компаний предпринимателя Евгений Пригожина, которого в США связывают с вмешательством в американские выборы при помощи так называемой "фабрики троллей", а также называют причастным к группе, которую СМИ прозвали "частной военной кампанией Вагнера". Были также введены санкции Вашингтона против компаний, причастных к строительству Крымского моста.

На сегодняшний день из числа действующих российских элит почти не осталось тех, кто бы в той или иной степени не попал под санкции Вашингтона. В черном списке оказались как известные и крупные банки и корпорации, от "Сбербанка" до "Роснефти", так и малоизвестные компании или НИИ в российской провинции. Со стороны Брюсселя этот список намного короче, но и он постоянно расширяется.

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