Тренды, которые изменят мир к 2030 году: прогноз Deutsche Bank

"Если 2010-е годы нас чему и научили, так это тому, что нельзя руководствоваться трендами прошедших десяти лет при оценке перспектив предстоящего десятилетия", - говорится в предисловии к сборнику прогнозов "Мир в 2030 году", опубликованному в конце января Аналитическим центром Deutsche Bank (DB Research) во Франкфурте-на-Майне.

Ослабление мировых валют, не обеспеченных золотом

Сделав такой вывод, многонациональный коллектив аналитиков задался целью отказаться от простого экстраполирования имеющихся тенденций в будущее и представить "необычные соображения" о возможных грядущих поворотах в социально-политическом и экономическом развитии планеты. Получились изложенные на 80 страницах 24 прогноза, хотя на самом деле их даже больше, так как в каждой статье содержится целый ряд предсказаний или предположений.

К самым распространенным фиатным валютам относятся доллар, евро и юань

Поскольку над сборником работали именно банковские аналитики, вполне естественно, что сразу несколько статей касаются финансово-денежной сферы. Самый первый прогноз в сборнике гласит: к концу 2020-х годов могут "окончательно ослабнуть" силы, поддерживающие нынешнюю мировую валютную систему, в основе которой - фидуциарные или фиатные деньги.

Это не обеспеченные золотом или серебром деньги, ценность которых определяется исключительно верой в способность выпустивших их государств и центральных банков гарантировать их стоимость, защитить их от обесценивания в ходе инфляции. Однако накопленная государствами по всему миру рекордная задолженность подрывает доверие в эту систему. Поэтому DB Research предсказывает к 2030 году рост спроса на "альтернативные валюты" - золото или криптовалюты.

Криптовалюты превратятся в "наличные деньги 21-го века"

Им посвящена отдельная статья с прогнозом: в этом десятилетии произойдет массовое распространение криптовалют, которые перестанут быть всего лишь дополнением к имеющимся денежным единицам и со временем превратятся в "наличные деньги 21-го века".

Кредитные и банковские карты вскоре могут исчезнуть, а вот банкноты, скорее всего, останутся

Основные барьеры на пути виртуальных денег воздвигают регуляторы, но это может измениться. Решающее значение будет иметь позиция двух самых населенных стран мира - Китая и Индии. Их правительства, отмечается в статье, как раз сейчас начали пересматривать свое отрицательное отношение к криптовалютам.

Современное общество движется в сторону безналичных расчетов, отмечается в другой статье, но исчезнуть вскоре могут, таков прогноз, как раз не наличные деньги, а пластиковые. Из-за быстрого развития и роста популярности систем оплаты с помощью смартфонов, что наглядно видно на примере Китая, платежные карты станут просто ненужными, тогда как хождение банкнот и монет по разным причинам продолжится.

Десятилетие электромобилей, но не автономного вождения

Несколько статей посвящены технологическим трендам. Так, DB Research предсказывает на ближайшее десятилетие быстрое распространение электромобилей, но не автономного вождения. Беспилотные технологии, "несмотря на нынешний хайп", еще не успеют к 2030 году преодолеть многочисленные препятствия на пути к успешной коммерциализации. В то же время автомобили на электрической тяге составят в 2020-х годах пятую часть глобальных продаж легковых машин, а к 2040 году - половину.

В африканской Руанде доставка лекарств с помощью дронов началась еще в 2018 году

Примерно к 2030 году может даже осуществиться вековая мечта о летающих автомобилях, допускают эксперты Deutsche Bank. Но в чем они совершенно уверены: предстоит бум коммерческих беспилотных летательных аппаратов, так что к концу десятилетия в небо одних только США могут подняться 6,5 миллиона дронов.

Эта технология порождает определенные правовые проблемы, но как только общество убедится в ее очевидных преимуществах (например, разгрузка автодорог или срочная доставка лекарств), оно начнет требовать государственной поддержки беспилотников.

Искусственному интеллекту нужны помощники в вопросах морали

Сразу в нескольких статьях предсказываются различные эффекты от развития "крупнейшей технологии 2020-х годов" - искусственного интеллекта (ИИ). Едва ли не самый неожиданный прогноз: все более широкое внедрение этой технологии породит повышенный спрос на выпускников философских и лингвистических факультетов. Причина: "удивительная слабость ИИ при принятии этических решений".

Искусственный интеллект необходимо совместить с человеческой моралью

В DB Research убеждены, что "самой сложной проблемой при дальнейшем развитии ИИ станет задача давать ответы на нравственные вопросы, на которые невозможно ответить, и при этом учитывать различные моральные и культурные нормы".

Поэтому и бизнесу, и законодателям потребуются гуманитарии - специалисты как с философским образованием и складом ума, так и с умением чувствовать тончайшие языковые и культурные нюансы.

Усиление популистов, сомнения в Евросоюзе и конфликт поколений

Сборник "Мир в 2030 году" содержит, естественно, и целый ряд социально-политических прогнозов. Его авторы самокритично отмечают, что мало кто сумел предсказать ключевые тренды минувшего десятилетия: контрреакцию на глобализацию и миграцию, а также возрождение идей национального государства. Хотя сейчас, оглядываясь назад, ясно видны их предвестники.

Обложка опубликованного сборника прогнозов Deutsche Bank

В статье "Смены политических трендов, которые мы проморгаем" перечисляются недооцененные пока темы, способные в новом десятилетии, по меньшей мере в демократических индустриальных странах, решать исход выборов. Это, во-первых, дороговизна недвижимости и нехватка доступного жилья, что толкает молодежь в руки популистских политиков, обещающих обложить богатых налогами, взять под контроль цены на жилье или даже его национализировать.

Второй недооцененной темой в статье называется падающее доверие жителей к Евросоюзу и его институтам. Это может привести к дальнейшему укреплению позиций евроскептиков и центробежных сил в странах ЕС, усугубить раскол общества и усилить сепаратистские тенденции в отдельных регионах. Со второй тесно связана третья тема: по-прежнему бедственное экономическое положение в странах Южной Европы. Усиление популистов, которые в Греции и Италии уже формировали правительства, может оказаться "началом куда более крупной волны".

Но едва ли не главной социально-политической темой десятилетия в развитых странах может, по мнению DB Research, стать нарастающий конфликт поколений. Старение общества ведет к тому, что среди избирателей все больше людей предпенсионного и пенсионного возраста, и они поддерживают тех политиков, которые сулят им щедрые социальные выплаты и обслуживают их представления о жизни.

В результате разрастается пропасть между поколениями, на что уже указывает, к примеру, распределение голосов на референдуме о "Брекзите" и при избрании президента Трампа. Нельзя недооценивать нарастающее у молодых поколений ощущение отчужденности от политических процессов, отмечается в статье, ведь "они могут нанести ответный удар".

Усиление профсоюзов нового типа и 6-часовой рабочий день

Заявить о себе молодежь сможет, в частности, через профсоюзы, "возвращение" которых DB Research предсказывает в другой статье. Но это будут уже не те классические профсоюзы, представлявшие в основном индустриальных рабочих 20-го века.

Теперь усиленно объединяться и продвигать свои требования станут молодые работники цифровых отраслей, и именно цифровые технологии они будут использовать для самоорганизации, голосований, сбора подписей, подачи петиций или координации кампаний.

Еще один прогноз: постепенное глобальное усиление позиций наемных работников (в том числе из-за нарастающего в стареющих обществах дефицита молодых квалифицированных кадров) может привести к тому, что в 2020-е годы будет претворено в жизнь требование 6-часового рабочего дня, хотя вводить его, скорее всего, начнут выборочно. От такой меры выиграют и сами работодатели, поскольку их сотрудники будут реже болеть, а производительность труда и удовлетворенность клиентов возрастут, предсказывается в сборнике "Мир в 2030 году".

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