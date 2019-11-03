 Трамп призвал объединиться Джонсона и Фараджа | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.11.2019

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Мир

Трамп призвал объединиться Джонсона и Фараджа

Трамп призвал Бориса Джонсона объединиться с инициатором "Брекзита" Найджелом Фараджем, что позволило бы "гарантировать перспективы расширения торговли между США и Великобританией".

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

В преддверии досрочных выборов в британский парламент президент США Дональд Трамп призвал объединиться премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и инициатора "Брекзита" Найджела Фараджа. Такой союз позволит гарантировать перспективы расширения торговли между США и Великобританией, заявил Трамп во время выступления в Белом доме в воскресенье, 3 ноября.

На вопрос, кого он поддерживает в качестве главы британского парламента, Трамп ответил, что Борис Джонсон - "правильный человек для этого времени". "Они оба мои друзья. Я думаю, что Борис правильно это сделает. Я бы хотел увидеть, что Найджел и Борис объединились, думаю, это возможно", - заявил президент США.

Фарадж отказался от участия в выборах

Инициатор кампании по выходу Великобритании из ЕС Найджел Фарадж отказался от участия в выборах в парламент. Вместо этого он хотел бы поддержать 600 кандидатов от своей партии "по всей Великобритании", сказал политик в интервью BBC.

Контекст

Многие британцы голосовали за выход из ЕС, руководствуясь искаженными фактами. Ответственность за это несут ведущие политики страны, считает эксперт по вопросам миграции Кристиан Дустман. (27.06.2016)

Досрочные выборы британского парламента состоятся 12 декабря 2019 года. Эту инициативу премьера Бориса Джонсона поддержали 438 депутатов Палаты общин. (29.10.2019)

На прошлой неделе Трамп уже вмешивался во внутреннюю политику Великобритании. Так, в интервью он заявил, что лидер лейбористов Джереми Корбин "очень плох для Великобритании".

Досрочные выборы в британский парламент пройдут 12 декабря

Британский парламент принял закон о проведении досрочных парламентских выборов 12 декабря. С помощью этой инцииативы Борис Джонсон надеется добиться одобрения нового договора о выходе Соединенного Королевства из состава ЕС, согласованного им ранее с Брюсселем. На данный момент партия консерваторов, лидером которой является Джонсон, не имеет большинства в британском парламенте.

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    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

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    Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. 51,9 процента голосовавших сделали выбор в пользу "Брекзит". В референдуме приняли участие свыше 33,5 млн британцев, явка составила 72,1 процента. Прежде ни одно государство не покидало ЕС, учрежденный в 1992 году.

  • флаги Великобритании, Шотландии и ЕС

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

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  • демонстранты в Лондоне против Brexit

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Столичный взгляд

    Большой Лондон стал единственным из девяти регионов Англии, проголосовавшим за сохранение членства Великобритании в ЕС. 59,9 процента участников референдума здесь выступили за то, чтобы Великобритания осталась частью Евросоюза.

  • итоги референдума по возрастным группам

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Молодые британцы против "Брекзит"

    75% британцев в возрасте от 18 до 24 лет, участвовавших в референдуме, проголосовали против выхода страны из ЕС. Зато 61% избирателей старше 65 лет высказался за "Брекзит". В возрастной группе от 25 до 49 лет сторонников сохранения членства в ЕС было 56%, а тот же процент британцев в возрасте от 50 до 64 лет, наоборот, проголосовал за "Брекзит".

    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова, Марина Барановская


Смотреть видео 01:51

Неудачи Бориса Джонсона в парламенте по вопросу "Брекзита"

Контекст

"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

Депутаты британского парламента провалили голосование по плану "Брекзит", согласованному правительством страны с Брюсселем. Великобритания охвачена тяжелейшим политическим кризисом. (10.07.2018)  

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