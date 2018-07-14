 Трамп посоветовал Мэй подать в суд на Евросоюз | Новости из Германии о Европе | DW | 15.07.2018

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Европа

Трамп посоветовал Мэй подать в суд на Евросоюз

Британский премьер рассказала, что президент США посоветовал ей не продолжать переговоры с Брюсселем, а подать на ЕС в суд. Мэй, по ее словам, решительно отказалась следовать этому совету.

Тереза Мэй и Дональд Трамп

Тереза Мэй и Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп посоветовал премьер-министру Великобритании Терезе Мэй подать в суд на Евросоюз. Об этом сама Мэй рассказала в воскресенье, 15 июля, медиакорпорации Би-би-си. "Он сказал, что мне стоит обратиться в суд с иском против ЕС. Подать в суд на ЕС. Не вести переговоры, а подать в суд", - сказала Мэй. По ее словам, она решительно отказалась следовать совету Трампа, подчеркнув, что предпочитает продолжать с Брюсселем переговоры.

Контекст

Концепция "Брекзита" Терезы Мэй "убьет" сделку Великобритании и США, заявил Дональд Трамп. Он добавил, что соперник Мэй Борис Джонсон мог бы стать "отличным премьер-министром". (13.07.2018)

Несмотря на противостояние, правительство Терезы Мэй представило в Палате общин предложения по выходу Великобритании из ЕС. Центральное положение плана - создание с Евросоюзом зоны свободной торговли. (12.07.2018)

Впрочем, на совместной пресс-конференции президента США и главы британского правительства, состоявшейся после двусторонней встречи в пятницу, 13 июля, Трамп также посоветовал Мэй "не бежать от переговоров", иначе она "окажется в затруднительном положении". На этом фоне британский премьер еще раз подтвердила свое намерение договориться об "идеальных условиях" выхода Великобритании из ЕС, который запланирован на март 2019 года.

До сих пор Дональд Трамп лишь косвенно упомянул о своем предложении Терезе Мэй. В интервью британскому таблоиду "The Sun" американский президент с разочарованием отметил, что премьер-министр Великобритании не последовала его совету, добавив, что "по всей вероятности, она сочла его слишком жестоким".

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    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова


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Разногласия о том, каким будет выход Великобритании из ЕС привели к расколу в правительстве Мэй. За историческое решение о Brexit британцы проголосовали на референдуме в июле 2016 года. (10.07.2018)  

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