 Трамп назвал аферой попытку демократов провести импичмент | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 29.09.2019

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Мир

Трамп назвал аферой попытку демократов провести импичмент

Американский президент Дональд Трамп назвал попытку импичмента "охотой на ведьм" и заявил, что этим конгрессмены-демократы ставят на кон судьбу США.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 29 сентября, на своей странице в микроблоге Twitter выпустил видеообращение в ответ на попытку со стороны представителей Демократической партии добиться его импичмента. По его мнению, под угрозой находятся права американцев.

"Демократы хотят отнять у вас оружие, здравоохранение, право голоса, они хотят отнять у вас свободу, лишить судей", - заявил Трамп. Он утверждает, что в этом противостоянии на кону стоят США, и что он не позволит себя остановить. Также Трамп назвал происходящее величайшей аферой в истории американской политики.

Контекст

В Брюсселе обсуждают стенограмму разговора Трампа и Зеленского и слова о том, что ЕС мало помогает Украине. Как повлияют высказывания украинского президента на отношения с Евросоюзом? (26.09.2019)

Президент США заявил, что информатор никогда не "видел" стенограммы его телефонного разговора с президентом Зеленским. Он просто "что-то слышал" и "действовал почти как шпион", уверен Трамп. (27.09.2019)

Кроме того, он назвал импичмент "охотой на ведьм". Трамп сослался на сделанное ранее на Генассамблее ООН украинским президентом Владимиром Зеленским заявление об отсутствии давления на него со стороны США во время телефонного разговора.

Трамп также настаивает, что сообщение информатора о его телефонном разговоре  с Зеленским "полностью отличается от истины и противоречит его настоящему разговору с новым президентом Украины". По мнению информатора, Трамп фактически побуждал Зеленского к вмешательству в президентские выборы в США в 2020 году, а также давил на Зеленского, добиваясь проведения расследования против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Палата представителей США начала подготовку к процедуре импичмента против Дональда Трампа после утечки содержания его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. 

Байден может стать основным конкурентом Трампа на выборах президента в 2020 году. Сам импичмент пока считается маловероятным, поскольку Сенат США контролируют республиканцы.

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    Автор: Илья Коваль


Контекст

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