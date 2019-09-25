Трамп назвал аферой попытку демократов провести импичмент

Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 29 сентября, на своей странице в микроблоге Twitter выпустил видеообращение в ответ на попытку со стороны представителей Демократической партии добиться его импичмента. По его мнению, под угрозой находятся права американцев.

"Демократы хотят отнять у вас оружие, здравоохранение, право голоса, они хотят отнять у вас свободу, лишить судей", - заявил Трамп. Он утверждает, что в этом противостоянии на кону стоят США, и что он не позволит себя остановить. Также Трамп назвал происходящее величайшей аферой в истории американской политики.

Кроме того, он назвал импичмент "охотой на ведьм". Трамп сослался на сделанное ранее на Генассамблее ООН украинским президентом Владимиром Зеленским заявление об отсутствии давления на него со стороны США во время телефонного разговора.

Трамп также настаивает, что сообщение информатора о его телефонном разговоре с Зеленским "полностью отличается от истины и противоречит его настоящему разговору с новым президентом Украины". По мнению информатора, Трамп фактически побуждал Зеленского к вмешательству в президентские выборы в США в 2020 году, а также давил на Зеленского, добиваясь проведения расследования против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Палата представителей США начала подготовку к процедуре импичмента против Дональда Трампа после утечки содержания его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Байден может стать основным конкурентом Трампа на выборах президента в 2020 году. Сам импичмент пока считается маловероятным, поскольку Сенат США контролируют республиканцы.

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