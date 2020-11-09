 Трамп заявил о победе Байдена благодаря фальсификациям | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 15.11.2020

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Мир

Трамп заявил о победе Байдена благодаря фальсификациям

Действующий президент США Дональд Трамп впервые использовал слово "победил" по отношению к своему сопернику на выборах Джо Байдену, однако сделал это в контексте обвинений в махинациях.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Действующий президент США Дональд Трамп в воскресенье, 15 ноября, впервые после проведения выборов использовал слово "победил", говоря о своем сопернике от Демократической партии Джо Байдене. Сделал он это в очередном твите, добавив при этом, что своей победе на выборах Байден обязан фальсификациям во время голосования.

"Никаких наблюдателей, занесение голосов в таблицы частной компанией Dominion, имеющей радикально левую направленность и дурную репутацию. У этой компании было никчемное оборудование, которое не смогло сработать в Техасе (который я выиграл с большим преимуществом!). СМИ, замалчивающие факты и распространяющие фейки, и многое другое (помогли Байдену одержать победу на выборах. - Ред.)", - написал глава Белого дома в своем микроблоге.

Twitter пометил это сообщение президента США фразой: "Это сообщение о фальсификациях на выборах является спорным". Ранее Трамп заявлял, что программное обеспечение компании Dominion было использовано для того, чтобы удалить данные о 2,7 млн голосах, отданных в его поддержку.

12 ноября Правительственный совет по координации избирательной инфраструктуры (GCC), Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) и ряд других ведомств, причастных к обеспечению безопасности выборов, сделали совместное заявление о том, что "выборы 3 ноября были самыми безопасными во всей истории США".

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    Автор: Илья Коваль


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