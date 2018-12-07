Трамп выступил с новой критикой в адрес Берлина

Президент США Дональд Трамп в очередной раз обвинил Германию в недостаточных, по его словам, расходах на вооружение, проведя при этом спорные исторические параллели. "Идея европейской армии не лучшим образом сработала во время Первой и Второй мировых войн", - написал он в субботу, 8 декабря, в Twitter, не поясняя далее, что он имел в виду в этой связи.

При этом, по его словам, Соединенные Штаты поддерживали европейцев в вопросах обороны и всегда будут это делать. "Все, что мы просим - чтобы вы платили справедливые взносы в НАТО. Германия платит 1 процент (от показателя валового внутреннего продукта - Ред.) в то время как США - 4,3 процента от гораздо большего ВВП - чтобы защитить Европу", - указал он далее.

НАТО требует от своих членов взносов в размере двух процентов ВВП. Эту цель не выполняют около половины из 27 стран альянса. Германия в настоящее время платит около 1,24 процента ВВП.

Париж и Парижское соглашение по климату

Кроме того, Трамп высказался о протестах во Франции, связав их с подписанным в Париже глобальным соглашением по защите климата. "Парижское соглашение не слишком хорошо работает для Парижа. Протесты и беспорядки проходят по всей Франции. Люди не хотят платить крупные суммы денег, большей частью странам третьего мира (с сомнительным управлением), чтобы, возможно, защитить окружающую среду", - считает американский лидер.

Одновременно Трамп предположил, что французы хотят видеть его своим президентом. "Люблю Францию", - заключил он.

Протесты "желтых жилетов" начались во Франции в ноябре из-за намерения властей ввести налог, который приведет к повышению цен на автомобильное топливо, продолжаются уже четвертую неделю. После того, как правительство ввело мораторий на повышение налогов на топливо, митингующие стали протестовать в целом против реформ правительства и президента страны Эмманюэля Макрона.

В июне 2017 года Трамп объявил о выходе страны из Парижского соглашения по климату. Цель договоренностей касается, в первую очередь, не климата, а финансовых выгод для ряда стран, заявил он.

Смотрите также:

Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия Четверть расходов - на оборону В 2016 году Россия потратила на оборону 3 триллиона 889 миллиардов рублей (60,82 миллиарда долларов). Это почти четверть всех расходов российского бюджета. У Германии и США эта доля значительно меньше - 11% и 15% соответственно.

Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия Расходы в двойном размере Совокупные расходы России на оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2016 году составили 5 триллионов 832 миллиарда рублей (в пересчете 91,5 миллиарда долларов). Это более чем вдвое больше аналогичных расходов Германии, которые составили 44,7 миллиарда долларов.

Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия Оборона и секретные расходы в приоритетах Несмотря на снижение трат на оборону и секретных расходов в 2017 году, они остаются среди крупнейших статей расходов бюджета РФ. Основная часть секретных расходов обычно приходится на статью "Национальная оборона". Но, как отмечают эксперты, в 2017 году необычайно большая доля закрытых расходов выпала на такие сферы, как национальная экономика, здравоохранение и даже периодическая печать. Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев

