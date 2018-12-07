Трамп выступил с новой критикой в адрес Берлина

Президент США вновь заявил о недостаточных военных расходах ФРГ, проведя спорные исторические параллели и подчеркнув, что Вашингтон всегда поддерживал Европу в вопросах обороны.
Президент США Дональд Трамп в очередной раз обвинил Германию в недостаточных, по его словам, расходах на вооружение, проведя при этом спорные исторические параллели. "Идея европейской армии не лучшим образом сработала во время Первой и Второй мировых войн", - написал он в субботу, 8 декабря, в Twitter, не поясняя далее, что он имел в виду в этой связи.
При этом, по его словам, Соединенные Штаты поддерживали европейцев в вопросах обороны и всегда будут это делать. "Все, что мы просим - чтобы вы платили справедливые взносы в НАТО. Германия платит 1 процент (от показателя валового внутреннего продукта - Ред.) в то время как США - 4,3 процента от гораздо большего ВВП - чтобы защитить Европу", - указал он далее.
НАТО требует от своих членов взносов в размере двух процентов ВВП. Эту цель не выполняют около половины из 27 стран альянса. Германия в настоящее время платит около 1,24 процента ВВП.
Париж и Парижское соглашение по климату
Кроме того, Трамп высказался о протестах во Франции, связав их с подписанным в Париже глобальным соглашением по защите климата. "Парижское соглашение не слишком хорошо работает для Парижа. Протесты и беспорядки проходят по всей Франции. Люди не хотят платить крупные суммы денег, большей частью странам третьего мира (с сомнительным управлением), чтобы, возможно, защитить окружающую среду", - считает американский лидер.
Одновременно Трамп предположил, что французы хотят видеть его своим президентом. "Люблю Францию", - заключил он.
Протесты "желтых жилетов" начались во Франции в ноябре из-за намерения властей ввести налог, который приведет к повышению цен на автомобильное топливо, продолжаются уже четвертую неделю. После того, как правительство ввело мораторий на повышение налогов на топливо, митингующие стали протестовать в целом против реформ правительства и президента страны Эмманюэля Макрона.
В июне 2017 года Трамп объявил о выходе страны из Парижского соглашения по климату. Цель договоренностей касается, в первую очередь, не климата, а финансовых выгод для ряда стран, заявил он.
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