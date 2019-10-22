Тракторный бунт: как в Германии протестовали фермеры (фотогалерея)

В нескольких городах ФРГ прошли протесты фермеров. Самая крупная акция состоялась в Бонне, в ней участвовали несколько тысяч человек. Большинство из них приехали на тракторах. Как это было - в галерее DW.
Немецкие сельхозпроизводители требуют от властей Германии и ЕС изменения аграрной политики. На демонстрацию в Берлине вышли многие тысячи участников, во главе шествия двигались 170 тракторов. (19.01.2019)
Этим летом от жары и засухи пострадали многие страны Европы, в том числе Россия. В Германии аграрии осознали: из-за изменения климата придется иначе хозяйствовать. (01.09.2018)