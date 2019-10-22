 Тракторный бунт: как в Германии протестовали фермеры (фотогалерея) | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 22.10.2019

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Германия

Тракторный бунт: как в Германии протестовали фермеры (фотогалерея)

В нескольких городах ФРГ прошли протесты фермеров. Самая крупная акция состоялась в Бонне, в ней участвовали несколько тысяч человек. Большинство из них приехали на тракторах. Как это было - в галерее DW.

  • Трактора, на которых прибыли участники акции протеста немецких фермеров в Бонне

    Против чего протестовали немецкие фермеры

    На тракторе на акцию протеста

    Во многих городах Германии - Берлине, Мюнхене, Вюрцбурге, Ганновере, Ольденбурге, Штутгарте, Лейпциге и других - 22 октября 2019 года можно было наблюдать большое количество тракторов и другой сельскохозяйственной техники. Все эти машины не прибыли на какую-нибудь крупную отраслевую ярмарку. На них приехали участники акции протеста немецких фермеров.

  • Тракторы на улицах Бонна

    Против чего протестовали немецкие фермеры

    Фермеры протестуют в Бонне

    Самая большая акция протеста фермеров состоялась в Бонне. Ожидалось, что в ней примут участие около 10 000 участников. Многие из них прибыли в бывшую столицу ФРГ на своих тракторах.

  • Трактор с плакатом: Только мы - будущее Германии

    Против чего протестовали немецкие фермеры

    Тракторы заблокировали движение

    Около 800 тракторов, а также другая сельхозтехника медленно передвигались по боннским улицам. На многих были прикреплены плакаты с лозунгами и флаги. На этом тракторе плакат с надписью: "Только мы - будущее Германии". Затем протестующие перегородили несколько улиц в центре города. На несколько часов движение в Бонне было ограничено. Общественный транспорт не ходил.

  • Участники акции протеста в Бонне

    Против чего протестовали немецкие фермеры

    Митинг на центральной площади Бонна

    Участники акции протеста в Бонне оставили свою технику на улицах вокруг центра города. А сами собрались на центральной площади, чтобы озвучить свои требования.

  • Трактор с плакатом

    Против чего протестовали немецкие фермеры

    Фермеры хотят, чтобы их услышали

    Фермеры, прибывшие в Бонн для участия в демонстрации протеста, выдвинули несколько требований. Основные из них можно было прочесть на плакатах и кабинах тракторов.

  • Никто не должен забывать, что без фермеров не будет еды - написано на кабине этого трактора.

    Против чего протестовали немецкие фермеры

    Протесты против аграрной политики властей ФРГ

    "Никто не должен забывать, что без фермеров не будет еды" - написано на плакате, прикрепленном к этому трактору. Его владелец - один из нескольких тысяч фермеров, участвовавших в акции протеста против проводимой правительством Германии аграрной политики.

  • Плакат с одним из требований протестующих

    Против чего протестовали немецкие фермеры

    Запретить сельхозимпорт, не отвечающий немецким стандартам

    Еще одно из требований участников акции протеста фермеров, как написано на этом плакате, - "запретить импорт продуктов питания, при производстве которых не были соблюдены немецкие стандарты".

  • Фермеры хотят диалога с политиками

    Против чего протестовали немецкие фермеры

    Начать диалог о будущем аграрной отрасли

    "Мы те, кто защищает окружающую среду, и у нас есть фундаментальное образование" - написали на этом плакате виноделы из региона Рейнгессен, которые также приехали в Бонн для участия в акции протеста. Они призывают немецких политиков сесть за стол переговоров и вместе подумать о будущем аграрной отрасли.

  • Трактор на улице Бонна

    Против чего протестовали немецкие фермеры

    Фермеров беспокоит охрана животных и защита климата

    Участники акции протеста раскритиковали планы правительства Германии, которое намерено делать больше для защиты животных и охраны окружающей среды. А также для сокращения количества нитратов, применяемых в сельском хозяйстве в качестве удобрений, которые затем оказываются в грунтовых водах и загрязняют почву.

  • Нет сельского хозяйства, нет еды, нет будущего - написано на кабине этого трактора.

    Против чего протестовали немецкие фермеры

    Без сельского хозяйства нет будущего

    "Нет сельского хозяйства, нет еды, нет будущего" - написано на кабине этого трактора. Так фермеры выражали свое недовольство по поводу низких цен на аграрную продукцию в Германии, высокой конкуренции на европейском продовольственном рынке, а также ужесточения правил производства, связанного с защитой климата.

  • Протест фермеров в Бонне

    Против чего протестовали немецкие фермеры

    Тот, кто кормит страну, заслуживает уважения

    "Тот, кто кормит страну, заслуживает уважения" - можно прочесть на этом плакате. По словам министра сельского хозяйства ФРГ Юлии Клекнер, "в общественных дебатах фермеров часто представляют как тех, кто мучает животных или загрязняет окружающую среду. Но это ложь". При этом, по ее словам, власти ожидают от фермеров мер по сокращению нитратов в грунтовых водах, а также соблюдения правил рынка ЕС.

    Автор: Наталья Позднякова


  • Трактора, на которых прибыли участники акции протеста немецких фермеров в Бонне

    Против чего протестовали немецкие фермеры

    На тракторе на акцию протеста

    Во многих городах Германии - Берлине, Мюнхене, Вюрцбурге, Ганновере, Ольденбурге, Штутгарте, Лейпциге и других - 22 октября 2019 года можно было наблюдать большое количество тракторов и другой сельскохозяйственной техники. Все эти машины не прибыли на какую-нибудь крупную отраслевую ярмарку. На них приехали участники акции протеста немецких фермеров.

  • Тракторы на улицах Бонна

    Против чего протестовали немецкие фермеры

    Фермеры протестуют в Бонне

    Самая большая акция протеста фермеров состоялась в Бонне. Ожидалось, что в ней примут участие около 10 000 участников. Многие из них прибыли в бывшую столицу ФРГ на своих тракторах.

  • Трактор с плакатом: Только мы - будущее Германии

    Против чего протестовали немецкие фермеры

    Тракторы заблокировали движение

    Около 800 тракторов, а также другая сельхозтехника медленно передвигались по боннским улицам. На многих были прикреплены плакаты с лозунгами и флаги. На этом тракторе плакат с надписью: "Только мы - будущее Германии". Затем протестующие перегородили несколько улиц в центре города. На несколько часов движение в Бонне было ограничено. Общественный транспорт не ходил.

  • Участники акции протеста в Бонне

    Против чего протестовали немецкие фермеры

    Митинг на центральной площади Бонна

    Участники акции протеста в Бонне оставили свою технику на улицах вокруг центра города. А сами собрались на центральной площади, чтобы озвучить свои требования.

  • Трактор с плакатом

    Против чего протестовали немецкие фермеры

    Фермеры хотят, чтобы их услышали

    Фермеры, прибывшие в Бонн для участия в демонстрации протеста, выдвинули несколько требований. Основные из них можно было прочесть на плакатах и кабинах тракторов.

  • Никто не должен забывать, что без фермеров не будет еды - написано на кабине этого трактора.

    Против чего протестовали немецкие фермеры

    Протесты против аграрной политики властей ФРГ

    "Никто не должен забывать, что без фермеров не будет еды" - написано на плакате, прикрепленном к этому трактору. Его владелец - один из нескольких тысяч фермеров, участвовавших в акции протеста против проводимой правительством Германии аграрной политики.

  • Плакат с одним из требований протестующих

    Против чего протестовали немецкие фермеры

    Запретить сельхозимпорт, не отвечающий немецким стандартам

    Еще одно из требований участников акции протеста фермеров, как написано на этом плакате, - "запретить импорт продуктов питания, при производстве которых не были соблюдены немецкие стандарты".

  • Фермеры хотят диалога с политиками

    Против чего протестовали немецкие фермеры

    Начать диалог о будущем аграрной отрасли

    "Мы те, кто защищает окружающую среду, и у нас есть фундаментальное образование" - написали на этом плакате виноделы из региона Рейнгессен, которые также приехали в Бонн для участия в акции протеста. Они призывают немецких политиков сесть за стол переговоров и вместе подумать о будущем аграрной отрасли.

  • Трактор на улице Бонна

    Против чего протестовали немецкие фермеры

    Фермеров беспокоит охрана животных и защита климата

    Участники акции протеста раскритиковали планы правительства Германии, которое намерено делать больше для защиты животных и охраны окружающей среды. А также для сокращения количества нитратов, применяемых в сельском хозяйстве в качестве удобрений, которые затем оказываются в грунтовых водах и загрязняют почву.

  • Нет сельского хозяйства, нет еды, нет будущего - написано на кабине этого трактора.

    Против чего протестовали немецкие фермеры

    Без сельского хозяйства нет будущего

    "Нет сельского хозяйства, нет еды, нет будущего" - написано на кабине этого трактора. Так фермеры выражали свое недовольство по поводу низких цен на аграрную продукцию в Германии, высокой конкуренции на европейском продовольственном рынке, а также ужесточения правил производства, связанного с защитой климата.

  • Протест фермеров в Бонне

    Против чего протестовали немецкие фермеры

    Тот, кто кормит страну, заслуживает уважения

    "Тот, кто кормит страну, заслуживает уважения" - можно прочесть на этом плакате. По словам министра сельского хозяйства ФРГ Юлии Клекнер, "в общественных дебатах фермеров часто представляют как тех, кто мучает животных или загрязняет окружающую среду. Но это ложь". При этом, по ее словам, власти ожидают от фермеров мер по сокращению нитратов в грунтовых водах, а также соблюдения правил рынка ЕС.

    Автор: Наталья Позднякова


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