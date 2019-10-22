Тракторный бунт: как в Германии протестовали фермеры (фотогалерея)

Против чего протестовали немецкие фермеры

Тот, кто кормит страну, заслуживает уважения

"Тот, кто кормит страну, заслуживает уважения" - можно прочесть на этом плакате. По словам министра сельского хозяйства ФРГ Юлии Клекнер, "в общественных дебатах фермеров часто представляют как тех, кто мучает животных или загрязняет окружающую среду. Но это ложь". При этом, по ее словам, власти ожидают от фермеров мер по сокращению нитратов в грунтовых водах, а также соблюдения правил рынка ЕС.

Автор: Наталья Позднякова