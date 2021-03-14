В Германии раскрыли девять криминальных чат-групп в Telegram

Через группы, в которых участвовали около 8 тысяч пользователей, велась торговля оружием и наркотиками. Правоохранительные органы уже идентифицировали 28 обвиняемых из ФРГ и Австрии.