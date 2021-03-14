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Торговля оружием

U.S. Air Force Lockheed Martin F-35 Lightning stealth fighter flies over the San Francisco Bay in San Francisco, California on October 13, 2019. (Photo by Yichuan Cao/NurPhoto)

Доклад SIPRI: Пандемия может изменить объемы экспорта оружия в мире 14.03.2021

Лидером по продаже вооружений в мире остаются США. Россия, занимающая второе место, за последние десять лет снизила объемы экспорта. Германия - на четвертом месте. В основном оружие продают на Ближний Восток.
Auf diesem vom spanischen Zivilschutz zur Verfügung gestellten Bild sind zahlreiche Nazi-Devotionalien zu sehen, die bei einer Razzia gegen einen Waffenschieber an der Costa del Sol gefunden wurden. Die Anführer der Bande, bei denen es sich um zwei Deutsche und einen Briten handeln soll, seien festgenommen worden, teilte die Agentur Europa Press mit. (Bestmögliche Qualität.)

В Испании полиция наткнулась на "музей" нацизма 30.12.2020

Испанская полиция задержала международную банду, занимающуюся незаконной торговлей оружием. У одного из ее членов - гражданина ФРГ - было обнаружено обширное собрание предметов времен "третьего рейха".
Polizisten einer Spezialeinheit gehen am 28.08.2017 auf ein Grundstück in Banzkow (Mecklenburg-Vorpommern). Beamte des BKA und der Bundespolizei durchsuchen Wohnungen und Geschäftsräume in mehreren Orten in Mecklenburg-Vorpommern. Es besteht der Verdacht der Vorbereitung einer staatsgefährdenden Gewalttat. (zu dpa «Anti-Terror-Razzia in Mecklenburg-Vorpommern - Anschläge auf Linke?» vom 28.08.2017) Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

В Германии раскрыли девять криминальных чат-групп в Telegram 30.10.2020

Через группы, в которых участвовали около 8 тысяч пользователей, велась торговля оружием и наркотиками. Правоохранительные органы уже идентифицировали 28 обвиняемых из ФРГ и Австрии.
PORTSMOUTH, ENGLAND - OCTOBER 08: The US warship USS Harry S. Truman is pictured anchored in The Solent on October 8, 2018 near Portsmouth, England. The nuclear powered aircraft carrier, named after the 33rd President of the United States with a crew of more than 5,000, has been at sea since late August and has been on operations in the North Atlantic, Mediterranean and Arabian Gulf. The Nimitz-class ship, launched in 1998 and carries more than 70 helicopters and fixed-wing aircraft, arrived in The Solent on Saturday for a five-day stay. (Photo by Matt Cardy/Getty Images)

Доклад SIPRI: Кризисы стимулируют торговлю оружием в мире 08.03.2020

США укрепляют лидерство в мировой торговле оружием. Германия, по данным SIPRI, на четвертом месте среди крупнейших его экспортеров. В большинстве своем оружие продают в страны Ближнего Востока.
RYAZAN REGION, RUSSIA - AUGUST 8, 2018: Kazakh Air Force Sukhoi Su-35 fighter jet during the Engagement of Ground Targets stage of the Aviadarts contest at Dyagilevo Airfield at the 2018 International Army Games. Marina Lystseva/TASS Foto: Marina Lystseva/TASS/dpa |

Почему покупка Египтом истребителей Су-35 у России нервирует США 22.11.2019

Желание Египта купить у России сверхсовременные истребители вызывает раздражение у США. Белый дом угрожает санкциями. Изменения на рынке торговли оружием отражают новую расстановку сил на Ближнем Востоке.
Smoke is seen following a fire at an Aramco factory in Abqaiq, Saudi Arabia, September 14, 2019 in this picture obtained from social media. VIDEOS OBTAINED BY REUTERS/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES.

Насколько на самом деле сильна Саудовская Аравия? 21.09.2019

Эр-Рияд тратит на оборону огромные суммы и обладает самым современным оружием в регионе. Однако это не спасло саудовские нефтеперерабатывающие заводы от атаки дронов. DW разбиралась, почему.
CARACAS, VENEZUELA - MAY 11: Opposition leader Juan Guaido, recognized by many members of the international community as the country's rightful interim ruler, speaks to supporters during a demonstration against President of Venezuela NicolÃ¡s Maduro at Plaza Alfredo Sadel as part of OperaciÃ³n Libertad on May 11, 2019 in Caracas, Venezuela. At least 10 lawmakers from the opposition's National Assembly were stripped of their diplomatic immunity by the Supreme court accused of treason, conspiracy, instigation of an insurrection, and civil rebellion. (Photo by Eva Marie Uzcategui/Getty Images)

В Венесуэле задержаны телохранители Хуана Гуайдо 13.07.2019

Временный президент Венесуэлы обвинил режим Мадуро в похищении двух членов своей команды. Официальный Каракас заявил, что задержанные телохранители Гуайдо причастны к нелегальной торговле оружием.
ARCHIV - 03.05.2018, Baden-Württemberg, Ellwangen: In der Landeserstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge (LEA) gehen maskierte Polizisten an einem Schild mit der Aufschrift «Willkommen in Ellwangen» vorbei. Nachdem es bei der gescheiterten Abschiebung eines 23-jährigen Togolesen vor vier Tagen zu Ausschreitungen gekommen war, läuft ein Großeinsatz der Polizei in der Flüchtlingsunterkunft. (zu dpa «Polizei: Razzia in Lea Ellwangen war rechtmäßig» vom 12.03.2019) Foto: Stefan Puchner/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Немецкая полиция провела массовые обыски у иракских байкеров 22.05.2019

Иракских байкеров из организации Al-Salam-313 подозревают в незаконной торговле оружием, а также подделке документов. Полиция провела спецоперацию для поиска улик.
BERLIN, GERMANY - JANUARY 16: German Foreign Minister Heiko Maas (L), UN Resident Coordinator in Yemen Lise Grande (not seen) and UN special envoy to Yemen Martin Griffiths (not seen) speak before the press conference on the crisis in Yemen, in Berlin, Germany on January 16, 2019. Abdulhamid Hosbas / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Берлин сожалеет о решении США выйти из договора о торговле оружием 27.04.2019

Решение Дональда Трампа отозвать подпись США под договором наносит удар по усилиям мирового сообщества улучшить регулирование торговли оружием, заявил глава МИД Германии Хайко Мас.
26.04.2019 *** U.S. President Donald Trump holds up an executive order with his signature as he vowed to revoke the United States' status as a signatory of the Arms Trade Treaty during a speech at the National Rifle Association-Institute for Legislative Action's (NRA-ILA) 148th annual meeting in Indianapolis, Indiana, U.S., April 26, 2019. REUTERS/Leah Millis

Трамп отзывает подпись США под договором о торговле оружием 26.04.2019

Подписание Международного договора о торговле оружием, который должен был ограничить его поставки в кризисные регионы, было ошибкой, считает президент США.
Moskau, 10.12.2018 Russland hat laut SIPRI Großbritannien überholt und ist schon auf Platz 2, wenn es um Waffenexporte geht. Russische Rüstungsfirmen profitieren von Putins Modernisierungsprogramm für die Armee, meinen Experten.

Оружие на продажу, или Как Россия наращивает экспорт вооружений 10.12.2018

Россия вышла на второе место в мире по объемам экспорта вооружений, обогнав Великобританию, сообщает SIPRI. Карикатурист Сергей Елкин об особенностях российской торговли оружием.
3010644 01/14/2017 The S-400 Triumph air defense regiment seen deployed in Feodosia. This anti-missile regiment of the Southern Military District, armed with the S-400 Triumph system, has entered on duty in the Crimea. Sergey Malgavko/Sputnik |

Москва поставит С-400 Анкаре на 8 месяцев раньше срока 05.04.2018

Россия оказывает "беспрецедентную уступку" Турции и начнет поставки ракетных комплексов С-400 уже в июле 2019 года. Российская армия даже готова уступить часть своего оборонного заказа.
Israeli security forces keep position as they prevent Palestinians from approaching the Jalama border crossing between Israel and the occupied West Bank on Novembre 2, 2015. A Palestinian teenager attempted to stab an Israeli soldier at the Jalama border crossing and was shot dead by the army, Israeli police said. Nine Israelis, 68 Palestinians -- around half of them alleged attackers -- and an Arab Israeli have been killed in a wave of violence since the beginning of October, raising fears of another Palestinian intifada or uprising . AFP PHOTO / JAAFAR ASHTIYEH (Photo credit should read JAAFAR ASHTIYEH/AFP/Getty Images)

Сотрудник генконсульства Франции в Израиле арестован за незаконную переправку оружия палестинцам 19.03.2018

Гражданин Франции, воспользовавшись автомобилем дипмиссии, незаконно провез около 70 пистолетов и два автомата к палестинцам на Западном берегу реки Иордан.
Der Panzer Leopard 2 A6 ist am Montag (15.06.2009) auf dem Truppenübungsplatz in Munster während der Informationslehrübung Das Heer im Einsatz ausgestellt. In dieser Übung wird dem Offiziersnachwuchs der Einsatz des Heeres in Operationen unterschiedlicher Intensität vorgeführt. Foto: Maurizio Gambarini dpa/lni +++(c) dpa - Report+++ | Verwendung weltweit

SIPRI: Продажи оружия в мире выросли 12.03.2018

Лидером экспорта вооружений остаются США: на их долю приходятся почти 34 процента мирового объема продаж. Россия с существенным отрывом - на второй строчке, Германия - четвертая.

FILE - epa03885038 Troops jump out of a helicopter during Russian-Belarusian strategic military exercises Zapad-2013 (West-2013) at Khmelyovka test ground in Kaliningrad Region, Russia 26 September 2013. EPA/ALEXEY DRUGINYN / RIA NOVOSTI / KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT (zu dpa Moskau: «Panzer werden schießen, Flugzeuge im Kampfmodus fliegen» am 26.02.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

"Промсвязьбанк" превратят в банк по торговле оружием? (видео) 13.02.2018

Кремль намерен противодействовать санкциям США и создать на базе "Промсвязьбанка" финансовый институт для кредитования оборонных предприятий.

Кремль пытается спасти "оборонку" с помощью нового банка (13.04.2018) 13.02.2018

Кремль намерен противодействовать санкциям США и создать на базе "Промсвязьбанка" финансовый институт для кредитования оборонных предприятий.
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