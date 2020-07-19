 Топ-менеджер Wirecard Ян Марсалек работал на ГРУ? | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 20.07.2020

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Германия

Топ-менеджер Wirecard Ян Марсалек работал на ГРУ?

Бывший член совета директоров обанкротившейся немецкой финансовой компании, предполагают участники международного журналистского расследования, уже много лет находился в фокусе российских спецслужб.

Wirecard - на экране мобильного телефона на фоне биржевых курсов

Правительство Германии отказалось комментировать сообщения ряда немецких и зарубежных СМИ, согласно которым объявленный в розыск бывший член совета директоров обанкротившейся немецкой фирмы - платежного оператора Wirecard - австриец Ян Марсалек (Jan Marsalek) находится в России под опекой ГРУ - российской военной разведки.

Последние сведения, собранные в ходе обширного журналистского расследования, в котором участвовали репортеры нескольких именитых изданий, пишет немецкий журнал Der Spiegel, подкрепляют тезис о том, что бывший немецкий топ-менеджер "сотрудничал или даже работал на российскую спецслужбу".

Правительство ФРГ о Марсалеке: без комментариев

На правительственной пресс-конференции в Берлине в понедельник, 20 июля, все попытки журналистов, включая корреспондента DW, добиться от официального представителя канцлера и спикеров немецких министерств ответов на вопросы, касающиеся хода следствия по делу Яна Марсалека, оказались тщетными.

Ян Марсалек

Разыскивается: Ян Марсалек

"Мы приняли к сведению освещение этой темы в СМИ, но мы никогда не высказываемся по поводу еще не завершенных следственных дел, поэтому не будем и сейчас комментировать предположения о возможном местонахождении господина Марсалека", - холодно заявил Кристофер Бургер (Christopher Burger) из пресс-службы МИД ФРГ. "Мне нечего добавить к словам господина Бургера", - лаконично заявила представитель канцлера Ульрике Деммер (Ulrike Demmer).

Алина Вик (Alina Vick) из немецкого МВД, правда, пообещала корреспонденту DW узнать, были ли направлены запросы в Россию, Беларусь или хотя бы в Интерпол с просьбой о помощи в розыске беглого менеджера, и прислать ответ по электронной почте. К моменту публикации этой статьи ответ из МВД так и не пришел.

До сих пор расследование аферы Wirecard, включая поиск Марсалека, ведет мюнхенская прокуратура - по месту совершения правонарушений. Если, однако, дело возьмет на себя Федеральная прокуратура Германии, это будет означать, что в нем появились сведения, свидетельствующие о более крупном масштабе преступления и возможном участии в нем зарубежных спецслужб, как это было в случае с убийством в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили (Торнике Кавтарашвили).

Зачем Марсалек так часто летал в Москву? 

Между тем в ходе совместного журналистского расследования, в котором участвовали сотрудники Der Spiegel, The Insider, Bellingcat и медиагруппы McClatchy, выяснилось, что Ян Марсалек поддерживал на удивление интенсивные связи с некими партнерами в России.

Паспортный контроль в московском аэропорту

За 10 лет Марсалек более 60 раз приезжал в Москву

"Согласно иммиграционным данным, которые попали в распоряжение Bellingcat, Марсалек был частым гостем в России: за последние 10 лет он совершил более 60 поездок в страну. Его иммиграционное досье насчитывает 597 страниц, что намного больше, чем у любого иностранца, с которым мы сталкивались за пять лет подобных расследований", - пишет The Insider.

Примечательно, что Марсалек летал в Россию часто на чартерных бизнес-джетах и проводил в Москве, как правило, всего несколько часов. Его самая длинная поездка была в 2016 году - 3 дня. Явно не турист.

Похожие частые и кратковременные поездки в Россию репортерам Bellingcat встречались в другом расследовании, в котором речь шла о финансировании Кремлем итальянской правопопулистской партии "Лига Севера". "Тогда мы предположили, - пишет The Insider, - что такие постоянные однодневные поездки функционеров этой партии - Савоини и Д'Амико в Москву - с частым использованием бизнес-джетов трудно объяснить как-то иначе, кроме как способом перевозить крупные суммы наличными".

"Под колпаком" или на зарплате российских спецслужб?

В ходе расследования выяснилось также, что с 2015 года Марсалек занимался якобы коммерческими проектами в Ливии, а на самом деле - планами по созданию частных военных компаний. А его советником по ливийскому направлению был россиянин Андрей Чупрыгин - российский эксперт по арабскому миру, который, по мнению западных спецслужб, является высокопоставленным офицером ГРУ.

Владимир Путин на 100-летнем юбилее ГРУ в ноябре 2018 года

Владимир Путин на 100-летнем юбилее ГРУ в ноябре 2018 года

Bellingcat располагает данными, свидетельствующими о том, что российские спецслужбы проявляли повышенный интерес к Яну Марсалеку, с начала 2015 года ФСБ отслеживала и объединяла в доступной для поиска базе данных все его международные поездки.

"Одна из возможных интерпретаций - в 2014 году ФСБ решила, что он может быть интересным объектом для вербовки, - пишет The Insider. - Другая возможная интерпретация - все это время с 2014 года Марсалек уже сотрудничал с российскими спецслужбами".

Как Марсалек мог попасть в Россию?

Агентство "Интерфакс" цитирует в понедельник информированный источник в российских властных структурах: "Государственную границу России в международном пункте пропуска он (Ян Марсалек. - Ред.) не пересекал". Но это не значит, что его нет в России.

Последний раз сотрудники Wirecard видели своего топ-менеджера 18 июня. Затем он бесследно исчез. Ходили слухи, что он то ли на Филиппинах ищет пропавшие миллиарды, то ли скрывается на Маврикии или где-нибудь в Азии. По данным же журналистского расследования, уже несколько часов спустя Марсалек - скорее всего через Таллин - прилетел на частном самолете в Минск, о чем есть запись в базе о пересечении белорусской границы. Из Минска он вполне мог, не "засветившись" на белорусско-российской границе, переехать в Россию. Так что источник "Интерфакса" мог сказать чистую правду.

Станислав Белковский

Станислав Белковский

Московский политолог Станислав Белковский, однако, в интервью DW заявил, что, по его сведениям, Марсалека доставили из Минска в Москву на военном самолете сотрудники главного разведуправления Генштаба и разместили его где-то в Подмосковье. На связи бизнесмена с российскими спецслужбами, рассказал Белковский, указывают "многочисленные утечки: в Ливии, Сирии, Пальмире после освобождения, рассказывают о его визите в Чечню и встрече с Кадыровым". Правда, все это не означает, что он был официальным агентом, добавил политолог. Но Белковскому "очевидно, что он (Марсалек. - Ред.) интегрирован в российские элиты, у него здесь обширные коммуникации".

По мнению Белковского, российские власти, учитывая "заслуги" Марсалека, "сменят идентичность этого человека", он сможет жить по новому паспорту и, заявил он, "ответ (российских властей. - Ред.), что гражданина Австрии Яна Марсалека на территории России нет, формально будет справедливым".

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    Автор: Илья Коваль


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