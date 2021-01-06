Присоединенный к Китаю высокогорный район Центральной Азии, где господствуют тибетский язык и тибетский буддизм. Борется за права своего коренного населения и независимость от Пекина.

Район Центральной Азии, расположенный на Тибетском нагорье, культурная и религиозная общность, отличительными чертами которой являются тибетский язык и тибетский буддизм. Был присоединен к Китаю в результате скоротечного военного конфликта в 1950 году. В течение нескольких лет регионом продолжали управлять традиционные буддийские власти. После Тибетского восстания 1959 года далай-лама XIV и его окружение бежали на север Индии. Тибет также были вынуждены покинуть тысячи беженцев, нашедших убежище в Индии, Бутане и Непале. Несмотря на давление Пекина, регион борется за независимость от КНР.