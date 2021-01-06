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Тибет

Присоединенный к Китаю высокогорный район Центральной Азии, где господствуют тибетский язык и тибетский буддизм. Борется за права своего коренного населения и независимость от Пекина.

Район Центральной Азии, расположенный на Тибетском нагорье, культурная и религиозная общность, отличительными чертами которой являются тибетский язык и тибетский буддизм. Был присоединен к Китаю в результате скоротечного военного конфликта в 1950 году. В течение нескольких лет регионом продолжали управлять традиционные буддийские власти. После Тибетского восстания 1959 года далай-лама XIV и его окружение бежали на север Индии. Тибет также были вынуждены покинуть тысячи беженцев, нашедших убежище в Индии, Бутане и Непале. Несмотря на давление Пекина, регион борется за независимость от КНР.

Пирожки нарасхват: индийская домашняя выпечка во времена пандемии (06.01.2021) 06.01.2021

Локдаун в Индии, как и в других странах, сильно ударили по ресторанной индустрии. Но неожиданный расцвет переживает домашняя кухня. 2020 год стал отличным годом для многих, кто готовит дома на продажу. DW поговорил с двумя поварами из Дели.
Everest Gebirge von Norden DW/Stefan Nestler

Гора Эверест стала выше почти на метр. Как это произошло? 10.12.2020

Китай и Непал совместно объявили о новой высоте Эвереста. Самая высокая гора в мире официально "выросла" еще на метр. Ее высота сейчас - 8849 метров. Как это произошло?
16.09.2019, Niedersachsen, Hagenburg: Landwirt Henning Bothe steht auf seinem Feld und erntet Goji-Beeren. Die Gojibeere enthält viele Vitamine und Mineralstoffe. Nicht umsonst zählt die exotische Frucht zum sogenannten Superfood. Der Hof Hagenburg am Steinhuder Meer ist einer der wenigen Betriebe in Deutschland, der die Beere anbaut. Foto: Sina Schuldt/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Тибетский суперфуд: в Германии собирают урожай ягод годжи (фото) 23.09.2019

Родиной этих полезных для здоровья ягод являются Тибет и Гималаи, а лекарственные свойства - очень разнообразны.
LONDONDERRY, NORTHERN IRELAND - SEPTEMBER 10: His Holiness The Dalai Lama gives a public talk on the theme of 'Compassion in Action' to celebrate 20 years of the Children in Crossfire initiative on September 10, 2017 in Londonderry, Northern Ireland. The Dalai Lama is the patron of the Children in Crossfire charity which was founded by Richard Moore. Mr Moore was blinded by a plastic bullet fired by a British Soldier during the Troubles in Derry. (Photo by Charles McQuillan/Getty Images)

В Нью-Дели госпитализирован далай-лама 10.04.2019

Состояние 83-летнего духовного лидера последователей тибетского буддизма стабильное, заявил его представитель.
Fußball: Freundschaftsspiel Regionalliga Südwest, TSV Schott Mainz - U20 China am 18.11.2017 auf der Bezirkssportanlage in Mainz-Mombach (Rheinland-Pfalz). Necmi Gür (l) und Nenad Simic von Schott Mainz sprechen mit Zuschauern, die aus Protest gegen die chinesiche Tibet-Politik Fahnen des Nachbarlands von China auf der Tribüne hochhalten. Die Spieler der chinesichen U-20-Nationalmannschaft verließen dauraufhin aus Protest den Platz. Foto: Hasan Bratic/dpa | Verwendung weltweit

Федерация футбола ФРГ отменила матчи против "молодежки" КНР 24.11.2017

Во время матча молодежной сборной КНР против команды из Майнца на трибуне развернули флаг Тибета. Китайские футболисты покинули поле.

О чем говорили Ричард Гир и Ангела Меркель в Берлине 10.02.2017

Американский актер поговорил с канцлером ФРГ о правах человека в Тибете. В Берлине он также встретился с депутатом от партии "Союз-90"/"Зеленые" Клаудией Рот.
15.09.2016 ++++ Tibetan Spiritual leader, the Dalai Lama (C) speaks during a visit at the city hall in Strasbourg, northeastern France, on September 15, 2016. The Dalai Lama is on a six-day visit to France for the first time in five years. / Copyright: Getty Images/AFP/P. Hertzog

Далай-лама: ЕС должен подвергнуть Пекин конструктивной критике за Тибет 15.09.2016

Духовный лидер последователей тибетского буддизма выступил в Совете Европы и Европарламенте. Далай-лама призвал европейских политиков не забывать отстаивать права жителей Тибета.
Der Dalai Lama spricht am 12.07.2015 im Kurpark in Wiesbaden (Hessen). Das geistliche Oberhaupt der Tibeter hält sich bis zum kommenden Dienstag in Hessen auf. Foto: Boris Roessler/dpa

Далай-лама: В Европе слишком много мигрантов 31.05.2016

Мигрантов следует пускать в Европу временно, они должны будут вернуться и помочь в восстановлении своих стран, заявил далай-лама. Например, Германия не может стать арабской страной, отметил он.
Der Dalai Lama spricht am 12.07.2015 im Kurpark in Wiesbaden (Hessen). Das geistliche Oberhaupt der Tibeter hält sich bis zum kommenden Dienstag in Hessen auf. Foto: Boris Roessler/dpa

Далай-лама призвал европейцев к единению 12.07.2015

Евросоюз может стать примером для других регионов мира, заявил тибетский лидер далай-лама в ходе своего визита в Германию.
12.5.2015 *** A U.S. rescue team member walks above debris in search for survivors after the earthquake in Kathmandu May 12, 2015. A fresh 7.3-magnitude earthquake struck Nepal on Tuesday, killing more than two dozen people in the Himalayan country and neighboring states, as many buildings already weakened by a much bigger quake last month were brought down. The earthquake was centered 68 kilometers (42 miles) west of the town of Namche Bazaar, close to Mount Everest and the border with Tibet, the U.S. Geological Survey said. It could be felt as far away as northern India and Bangladesh. REUTERS/Navesh Chitrakar

Число жертв новых землетрясений в Гималаях превысило 80 человек 13.05.2015

Почти две тысячи человек получили ранения в результате крупнейших афтершоков после непальского землетрясения 25 апреля. Сообщается о жертвах и разрушениях в Непале, Индии и Тибете.
12.5.2015 *** Nepalese military personnel stands on a collapsed building after earthquake in centre of Kathmandu, Nepal, May 12, 2015. REUTERS/Athit Perawongmetha

В Непале произошло новое землетрясение 12.05.2015

Эпицентр нового землетрясения магнитудой 7,3 находился к востоку от Катманду. Сообщается о десятках погибших в Непале, Индии и Тибете. Еще около тысячи человек постарадали.
26.04.2015+++ epaselect epa04720907 A view of damaged building a day after a massive earthquake, in Kathmamdu, Nepal, 26 April 2015. More than 1,800 people were confirmed dead and many more were feared trapped under rubble Sunday in Nepal's worst earthquake in more than 80 years. The official death toll from the magnitude-7.9 earthquake reached 1,805, the Home Ministry said. One official said that figure could triple. Saturday's quake flattened buildings across the country and razed many historic landmarks. It was also felt in China, Bangladesh and India, where more than 40 deaths were reported. Buildings in the ancient centre of Kathmandu were destroyed, leaving mounds of timber and rubble, local television reported. EPA/NARENDRA SHRESTHA +++(c) dpa - Bildfunk+++

В Непале произошло новое сильное землетрясение 26.04.2015

Новое мощное землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Непале. Число погибших в результате подземных толчков 25 апреля превысило 2200 человек.
Das geistliche Oberhaupt der Tibeter, der Dalai Lama, nimmt am 25.08.2014 in Hamburg an der Veranstaltung «Das Leben meistern durch Geistesschulung» teil. Der Besuch des Dalai Lama dauert bis 26.08.2014. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Далай-лама раскритиковал действия президента России 07.09.2014

Духовный лидер Тибета подверг критике методы правления президента России Владимира Путина. Далай-лама уличил главу РФ в желании построить новую Берлинскую стену.
Screenshot Ausstellung Tibet - Nomaden in Not

Далай-лама посетит в Гамбурге выставку о номадах Тибета 14.08.2014

Китайские власти в ближайшие годы намерены заставить тибетских кочевников начать вести оседлый образ жизни.
Titelseiten diverser Tageszeitungen Zeitungen im Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, aufgenommen am 26.06.2005. Foto: Christian Slutterheim +++(c) dpa - Report+++

Пресса: Новый лидер тибетцев не затмит Далай-ламу 28.04.2011

Немецкая печать комментирует избрание главой "тибетского правительства в изгнании" жителя США Лобсанга Сангая, который будет наделен полномочиями, ранее исполнявшимися духовным лидером тибетских буддистов Далай-ламой.
Presseschau Deutsche Zeitungen Symbolbild

Die Welt: У тибетцев будет новый лидер 11.03.2011

В скором времени далай-лама будет всего лишь духовным лидером тибетцев, а мирскими делами будет заниматься избранный руководитель, указывает газета Die Welt.
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