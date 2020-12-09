 Гора Эверест стала выше почти на метр. Как это произошло? | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 10.12.2020

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Мир

Гора Эверест стала выше почти на метр. Как это произошло?

Китай и Непал совместно объявили о новой высоте Эвереста. Самая высокая гора в мире официально "выросла" еще на метр. Ее высота сейчас - 8849 метров. Как это произошло?

Гора Эверест

Гора Эверест

Ничто на Земле не вечно, все меняется. Даже самая высокая гора в мире - Эверест (ее также называют Джомолунгмой) - может измениться из-за тектонической активности. После сильнейшего землетрясения в Непале в 2015 году, унесшего жизни почти 9000 человек, появились предположения о том, что высота горы уменьшилась, поскольку вершина могла разрушиться из-за сильных подземных толчков.

И без того уже давно было необходимо заново измерить высоту Эвереста, поскольку существовали разные данные. И вот Непал и Китай официально заявили, что высота горы Эверест составляет 8848,86 метров, округляя - 8849 метров, и тем самым она на метр выше, чем до этого официально считалось.

Китай и Непал проверили высоту Эвереста  

Эта цифра появилась на основании данных непальской топографической экспедиции, проведенной в 2019 году, и китайской - весной 2020 года. Три участника непальской экспедиции, целью которой было произвести замеры высоты горы, 22 мая 2019 года ночью достигли вершины Эвереста, чтобы никто из альпинистов не помешал им работать. Два часа они проводили измерения на вершине. В итоге одному из членов этой экспедиции даже пришлось из-за обморожения ампутировать палец на ноге. 

Руководитель непальской экспедиции топографов Кхим Лаль Гаутам (справа)

Руководитель непальской экспедиции топографов Кхим Лаль Гаутам (справа)

В мае 2020 года, во время единственного в период пандемии восхождения на Эверест, члены китайской экспедиции достигли вершины горы со стороны Тибета, с севера, и в течение 2,5 часов производили замеры пика.

То, что Непал и Китай совместно объявили результаты полученные в ходе экспедиций, правительства этих стран называют "символом традиционной дружбы". Экономические китайско-непальские связи в последние годы становятся все более тесными. 

Для многих китайцев Непал - излюбленное место отдыха. В 2019 году число гостей из Китая в Непал составило 169 500 человек. Это 14,2 процента от всех приезжавших в Гималаи туристов. На первом месте среди них туристы из Индии - 21,4 процента. На втором - китайцы. Все это происходит на фоне  того, что КНР пообещала помощь Непалу в создании инфраструктуры, а Непал считает Тайвань и Тибет частью территории Китая.

Как раньше измеряли высоту Эвереста 

Китайские топографы делают замеры на Эвересте

Китайские топографы делают замеры на Эвересте

Впервые замеры горы Эверест были произведены в середине 19 века со стороны Индии. На тот момент Непал не впускал иностранцев в свою страну. Топографы из числа сотрудников британской колониальной администрации использовали для измерения высоты горы опробованный еще в Древнем Египте метод триангуляции. Но замеры, произведенные таким образом, были не совсем точными.              

1 марта 1856 года глава британской геодезической службы в Индии Эндрю Скотт Уо сообщил Королевскому географическому обществу, что высота Эвереста составляет 8839,9 метров. Эту цифру он получил на основании 6 замеров, произведенных в разных точках Индии.

 "Уже несколько лет мы знаем, что эта горы выше, чем все другие горы Индии, которые мы измерили и, вероятнее всего, это самая высокая гора на Земле", - написал тогда Уо и предложил назвать ее, обозначаемую ранее как Пик-XV, в честь своего бывшего шефа Джорджа Эвереста. В 1856 году название было официально утверждено.

Несмотря на то, что были другие замеры, высота Эвереста, официально названная в 1856 году, оставалась неизменной почти сто лет - 8840 метров. Все изменилось в 1950 году, когда Непал открылся для иностранцев и стало возможным измерить гору более точно.

В 1954 году цифра изменилась на основании данных, предоставленных индийским топографом. Высота Эвереста составила 8848 метров. В 1975 году это подтвердили китайские ученые. В 1999 году их американские коллеги впервые с помощью GPS установили, что высота Эвереста составляет 8850 метров. Но в 2005 году китайцы опровергли эти данные, заявив, что на тот момент вершина горы была покрыта более чем трехметровым слоем снега, а подлинная высота Эвереста составляет 8848 метров.

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    Автор: Кристина Рута, Григорий Аросев


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