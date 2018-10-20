 Тереза Мэй заявила о почти полной готовности соглашения по ″Брекзиту″ | Новости из Германии о Европе | DW | 22.10.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Тереза Мэй заявила о почти полной готовности соглашения по "Брекзиту"

Премьер-министр Великобритании просит членов кабинета оказать поддержку ее плану выхода из Евросоюза. Мэй может столкнуться с противодействием. "Брекзит" затягивается.

Тереза Мэй идет по красной дорожке на фоне флагов стран-членов ЕС

Соглашение об условиях упорядоченного "Брекзита" готово на 95 процентов, полагает премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Значительного прогресса удалось достичь по вопросам безопасности и транспорта, говорится в обращении Мэй к нижней палате парламента, обнародованном в ночь на понедельник, 22 октября.

Контекст

Члены одного из комитетов британской Палаты общин выпустили доклад о фейковых новостях. Значительная часть текста посвящена России. DW - о важнейших деталях. (30.07.2018)

Отставка главы МИД Великобритании Бориса Джонсона демонстрирует раскол в правящей партии из-за "Брекзита". Британское правительство ведет свою страну в пропасть, считает Барбара Везель. (10.07.2018)

Организаторы акции в Болтоне выступили за "чистый" выход Великобритании из ЕС. Они упрекают Мэй в том, что она идет на компромиссы с Евросоюзом. (22.09.2018)

Участники саммита ЕС говорили о необходимости достижения соглашения с Великобританией, но никаких новых компромиссных идей для преодоления существующих разногласий, похоже, так и не дождались. (17.10.2018)

На People’s Vote March в Лондоне вышли, по данным организаторов, более полумиллиона человек. Они требуют провести голосование об условиях "Брекзит". (20.10.2018)

Однако Мэй "может столкнуться с бунтом кабинета после того, как она в последнюю минуту призвала министров оказать ей поддержку", сообщает британское издание The Telegraph. На выходных она в телефонных переговорах пыталась привлечь членов правительства на свою сторону, добиваясь большей сплоченности в партийных рядах по ее плану "Брекзит".

"Брекзит" затягивается

Ранее, 20 октября, более полумиллиона человек вышли в Лондоне на массовую акцию People's Vote March с требованием провести референдум об условиях выхода из состава Евросоюза. Первый министр правительства Шотландии Никола Стерджен поддержала акцию и идею провести еще один референдум, который предполагал бы возможность остаться в составе ЕС.

Камнем преткновения в переговорах Лондона с Брюсселем остается вопрос о границе между членом ЕС Ирландией и Северной Ирландией, входящей в состав Соединенного Королевства. Выход Великобритании из ЕС намечен на 29 марта 2019 года. Радикальные сторонники "Брекзита" настаивают на бескомпромиссном и быстром "разводе" с ЕС.

Одним из вариантов для поиска компромисса мог бы стать более длительный переходный период после "Брекзита". ЕС настаивал на годичном переходном периоде, но на саммите 18 октября предложил Лондону продлить срок еще на год до 2021 года, в течение которого для граждан и компаний не произойдет никаких изменений. Мэй не исключила такой вариант.

Смотрите также:

  • Британский флаг на фоне Биг-Бена

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Споры о "Брекзите" привели к расколу правительства

    Правительство Великобритании планировало выход страны из Европейского Союза в начале 2019 года, о чем ранее заявлял Дэвид Дэвис, возглавлявший министерство по делам Brexit. Но какой вариант "Брекзит" - жесткий или мягкий - в итоге будет иметь место, неизвестно. Разногласия по этому поводу привели к расколу в правительстве Терезы Мэй.

  • Тереза Мэй

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Мэй за мягкий вариант "Брекзит"

    Тереза Мэй, которая заняла пост премьера Великобритании после отставки Дэвида Кэмерона, выступавшего против выхода страны из ЕС, поддерживает модель мягкого Brexit. В частности, после того, как 6 июля 2018 года правительство согласовало коллективную позицию, Мэй объявила, что Великобритания выступает за создание зоны свободной торговли с ЕС после "Брекзита".

  • Борис Джонсон

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Несогласные ушли в отставку

    Вначале в отставку ушел Дэвид Дэвис - министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС. Затем - министр иностранных дел, сторонник "Брекзита" Борис Джонсон. Они свели на нет попытку премьера Терезы Мэй сплотить свой кабинет, чтобы осуществить мягкий вариант выхода из ЕС. В свою очередь, Джонсон заявил, что реализация "Брекзита" требует от премьера-министра более жесткой позиции по отношению к ЕC.

  • Бывший и нынешний главы МИД Великобритании

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    МИД возглавил противник Brexit

    На должности главы внешнеполитического ведомства Великобритании Бориса Джонсона сменил Джереми Хант, ранее занимавший пост министра здравоохранения и социальных дел страны. В отличие от Джонсона, выступавшего за полный "развод" с Евросоюзом, Хант ранее был известен как противник выхода страны из ЕС. На смену Дэвису,также ушедшему в отставку, пришел Доминик Рааб.

  • Флаг ЕС

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Что такое мягкий "Брекзит"

    Мягкий вариант Brexit декларирует отсутствие проверок на границе между Ирландией и Северной Ирландией. Кроме того, предполагается, что ЕС и Великобритания разработают "совместную институциональную базу" для последовательной трактовки правовых соглашений между ними. Наконец, кабинет Мэй одобрил принцип, позволяющий избежать таможенных проверок после 29 марта 2019 года - вступления в силу Brexit.

  • Тереза Мэй и Дональд Туск

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    В Брюсселе приветствуют решение Лондона

    Глава делегации ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье в Twitter уже приветствовал достигнутые правительством Великобритании договоренности, но добавил: "Мы оценим эти предложения и посмотрим, насколько они применимы на практике и реалистичны". В Брюсселе ждали, что Лондон озвучит конкретные предложения на недавнем саммите ЕС, однако этого не произошло.

  • бюллетень для голосования

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Историческое решение

    Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. 51,9 процента голосовавших сделали выбор в пользу Brexit. В референдуме приняли участие свыше 33,5 млн британцев, явка составила 72,1 процента. Прежде ни одно государство не покидало ЕС, учрежденный в 1992 году.

  • флаги Великобритании, Шотландии и ЕС

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Как в Великобритании голосовали по вопросу Brexit

    Соединенное Королевство состоит из Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Исход голосования в них оказался неоднородным. Если в Англии (53,4%) и Уэльсе (52,5%) проголосовали за выход из ЕС, то в Шотландии и Северной Ирландии большинство было за сохранение членства Великобритании в Евросоюзе - так высказались соответственно 55,8% и 62% местного населения.

  • демонстранты в Лондоне против Brexit

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Столичный взгляд

    Большой Лондон стал единственным из девяти регионов Англии, проголосовавшим за сохранение членства Великобритании в ЕС. 59,9 процента участников референдума здесь выступили за то, чтобы Великобритания осталась частью Евросоюза.

  • итоги референдума по возрастным группам

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Молодые британцы против Brexit

    75% британцев в возрасте от 18 до 24 лет, участвовавших в референдуме, проголосовали против выхода страны из ЕС. Зато 61% избирателей старше 65 лет высказался за "Брекзит". В возрастной группе от 25 до 49 лет сторонников сохранения членства в ЕС было 56%, а тот же процент британцев в возрасте от 50 до 64 лет, наоборот, проголосовал за Brexit.

    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова


Смотреть видео 01:44
Now live
01:44 мин

Как Франкфурт борется с Парижем за статус финансовой столицы ЕС

Контекст

Brexit: решение принято, вопросы остаются

Разногласия о том, каким будет выход Великобритании из ЕС привели к расколу в правительстве Мэй. За историческое решение о Brexit британцы проголосовали на референдуме в июле 2016 года. (10.07.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как Франкфурт борется с Парижем за статус финансовой столицы ЕС  

Тереза Мэй обвинила ГРУ в отравлении Скрипалей  

Почему ушел в отставку Борис Джонсон?  

Также по теме

Belgien Brüssel Brexit Treffen | Theresa May

Мэй не против продления срока переходного периода после "Брекзита" 18.10.2018

ЕС настаивал на годичном переходном периоде после "Брекзита", но на саммите предложил Лондону продлить срок еще на год. Тереза Мэй не исключила и такой вариант.

Großbritannien, London: Symbolbild Brexit

FAZ: Лондону не хватает реализма в переговорах по "Брекзиту" 16.10.2018

Покинув ЕС, Великобритания одновременно хочет сохранить преимущества членства в Евросоюзе. Такая позиция британцев мешает найти компромисс по "Брекзиту", считает обозреватель FAZ.

Brüssel Michel Barnier, Brexit-Unterhändler Großbritannien

ЕС готов продлить на год переходный период для "Брекзита" 17.10.2018

На переговорах о "Брекзите" Евросоюз идет на уступки Великобритании. Глава делегации ЕС Мишель Барнье предложил продлить срок переходного периода после "Брекзита" на один год.

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Кремль готовит распад страны?  

Комментарий: Конец фартовости российской власти  

От торговли людьми в Украине пострадали более 200 тысяч человек  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно