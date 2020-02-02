Теплая зима сократила объем добычи "Газпрома"

Теплая погода в январе привела к сокращению добычи природного газа, сообщает в воскресенье, 2 февраля, "Интерфакс" на основе оперативных данных ЦДУ ТЭК. Снижение составило 6 процентов - до 44,3 млрд кубометров по сравнению с 47,32 млрд кубометров за январь 2019 года.

"Газпром" ожидал, что январь 2020 года в зоне Единой системы газоснабжения будет примерно на градус холоднее, чем годом ранее. А погода оказалась самой теплой как минимум за десятилетие - на 5 градусов выше, чем за последние три года.

Экспорт также сократился - до 13,3 млрд кубометров по сравнению с 17,55 млрд кубометров год назад. Это объясняется и тем, что европейские потребители российского газа сделали большие запасы в европейских хранилищах до подписания транзитного контракта "Газпрома" с Украиной, которое произошло в декабре 2019 года, и теперь тратят запасы.

Смотрите также:

Смотреть видео 12:17 Поделиться У Газпрома серьезные проблемы в Европе Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3X40u Замороженный Северный поток 2 - не единственная проблема Газпрома в Европе. DW Новости