Телеканал Russia Today

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После блокировки двух каналов RT медиахостингом YouTube в Москве грозят "симметричными мерами" в отношении работающих в России немецких СМИ, в том числе и Deutsche Welle.
Роскомнадзор заявил, что может заблокировать YouTube, если видеохостинг не снимет ограничения с каналов RT. Ранее главред Russia Today Симоньян сообщила, что YouTube удалил два немецких канала компании.
После блокировки двух каналов RT медиахостингом YouTube в МИД РФ грозят "симметричными мерами" в отношении действующих в России немецких СМИ.
СМИ должны иметь возможность независимо и свободно работать за границей. "В Германии это возможно, такая возможность должна быть и в России", - заявил Хайко Мас.
В МИД Германии назвали "неуместной" угрозу немецким СМИ в России в ответ на решение Commerzbank прекратить финансовое обслуживание подразделений RT в ФРГ.
В ходе расследования будет изучено, как Навальному присвоили статус узника совести, как лишили его, и почему организация попала в такую ситуацию, заявила генсек AI Джули Верхаар.
Литовская комиссия по радио и телевидению обосновала запрет на вещание телеканала RT в стране его связью с гендиректором информагентства "Россия сегодня" Дмитрием Киселевым, в отношении которого введены санкции ЕС.
Иск RT составлен с ошибками, судья попросила исправить недочеты до 6 июля. Соболь предположила, что иск связан с роликом "Навальный Live" о накручивании просмотров.
В Лондоне начались судебные слушания по вопросу экстрадиции Джулиана Ассанжа в США. Американцы обвиняют Ассанжа в шпионаже и незаконном разглашении секретных данных. Процесс может занять несколько лет.
Сетевое издание EP Today представляло себя "ежемесячным новостным журналом Европейского парламента", но лишь 0,14% статей действительно имели отношение к евродепутатам.
Многомиллионные доходы от рекламы эффективно поддерживают сайты, отмеченные как источники дезинформации, говорят ученые. В числе этих сайтов они назвали RT, англоязычный портал Russia Today.
Англоязычный видеопроект In the Now стал вновь доступен пользователям соцсети после того, как администрация страницы раскрыла данные о своей материнской компании.
Видеопроект "In The Now" был блокирован, так как его владельцы не раскрыли данные о своей материнской компании, заявили в Facebook. В Москве возмущены действиями соцсети.
Официальный представитель германского правительства назвал абсурдными слова Марии Захаровой о "масштабной атаке" немецких СМИ на RT и Sputnik. Свободу прессы в ФРГ защищает Основной закон и уважает правительство.
В Роскомнадзоре отказались уточнить, о каких нарушениях идет речь и какие процессуальные действия в отношении российского вещателя BBC могут последовать.
В материалах BBC есть цитаты главаря террористов "Исламского государства", заявило ведомство. В декабре Роскомнадзор объявил о проверке BBC после аналогичных мер Лондона против RT.
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