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Телеканал Russia Today

О блокировке RT DE в YouTube и "медийной войне": реакции в Москве и Берлине (29.09.2021) 29.09.2021

После блокировки двух каналов RT медиахостингом YouTube в Москве грозят "симметричными мерами" в отношении работающих в России немецких СМИ, в том числе и Deutsche Welle.
Schild von RT Deutsch Schild von RT Deutsch, 06.05.2018, Adlershof, Am Studio, Berlin, In Adlershof befindet sich die Redaktion des Auslandsfernsehsenders RT Deutsch. *** Shield of RT Deutsch Shield of RT German 06 05 2018 Adlershof At the Studio Berlin In Adlershof is the editorial office of the foreign TV station RT Deutsch

Роскомнадзор пригрозил блокировкой видеохостингу YouTube 29.09.2021

Роскомнадзор заявил, что может заблокировать YouTube, если видеохостинг не снимет ограничения с каналов RT. Ранее главред Russia Today Симоньян сообщила, что YouTube удалил два немецких канала компании.
*** Bitte nur in Zusammenhang mit der Berichterstattung verwenden *** Außenministerium. 1948-1953 via Efim Schuhmann

МИД РФ грозит немецким СМИ последствиями за блокировку RT на YouTube 29.09.2021

После блокировки двух каналов RT медиахостингом YouTube в МИД РФ грозят "симметричными мерами" в отношении действующих в России немецких СМИ.
Bundesaussenminister Heiko Maas, SPD, im Rahmen der digitalen Jemen - Konferenz. Berlin, 01.03.2021. Berlin Germany *** Federal Foreign Minister Heiko Maas, SPD, at the Digital Yemen Conference Berlin, 01 03 2021 Berlin Germany Copyright: xXanderxHeinl/photothek.dex

Глава МИД Германии отверг угрозы России в адрес немецких СМИ 17.03.2021

СМИ должны иметь возможность независимо и свободно работать за границей. "В Германии это возможно, такая возможность должна быть и в России", - заявил Хайко Мас.
The stand of Russia's state-controlled Russia Today (RT) broadcaster at the Saint Petersburg International Economic Forum on May 24, 2018 in Saint Petersburg. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP) (Photo credit should read KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/Getty Images)

Власти ФРГ не имеют отношения к конфликту RT с Commerzbank 05.03.2021

В МИД Германии назвали "неуместной" угрозу немецким СМИ в России в ответ на решение Commerzbank прекратить финансовое обслуживание подразделений RT в ФРГ.
Das Logo der Menschenrechtsorganisation Amnesty International in Deutschland, aufgenommen am 09.12.2011 in Berlin. Die Menschenrechtsorganisation zieht nach einem Jahr Arabischer Frühling und vor dem Internationalen Tag der Menschenrechte am 10.12.2011 eine Zwischenbilanz. Foto: Sebastian Kahnert dpa

Amnesty International проведет внутреннее расследование из-за Навального 27.02.2021

В ходе расследования будет изучено, как Навальному присвоили статус узника совести, как лишили его, и почему организация попала в такую ситуацию, заявила генсек AI Джули Верхаар.
The stand of Russia's state-controlled Russia Today (RT) broadcaster at the Saint Petersburg International Economic Forum on May 24, 2018 in Saint Petersburg. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP) (Photo credit should read KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/Getty Images)

В Литве запретили ретрансляцию российского телеканала RT 08.07.2020

Литовская комиссия по радио и телевидению обосновала запрет на вещание телеканала RT в стране его связью с гендиректором информагентства "Россия сегодня" Дмитрием Киселевым, в отношении которого введены санкции ЕС.
MOSCOW, RUSSIA - SEPTEMBER 29 : Russian opposition leader Alexei Navalny (R) and opposition figure Lyubov Sobol (L) attend a rally in support of political prisoners in Prospekt Sakharova Street in Moscow, Russia on September 29, 2019. Sefa Karacan / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Суд пока не принял к рассмотрению иск RT к Навальному, Соболь и Znak.com 07.06.2020

Иск RT составлен с ошибками, судья попросила исправить недочеты до 6 июля. Соболь предположила, что иск связан с роликом "Навальный Live" о накручивании просмотров.

Джулиан Ассанж и запрос США: бурное начало слушаний по экстрадиции (24.02.2020) 24.02.2020

В Лондоне начались судебные слушания по вопросу экстрадиции Джулиана Ассанжа в США. Американцы обвиняют Ассанжа в шпионаже и незаконном разглашении секретных данных. Процесс может занять несколько лет.
Flag of Europe in front of Le Berlaymont headquarters of the European Commission - European Union EU. The flag was designed by ArsÃ_ne Heitz and Paul M. G. LÃ©vy. March 21, 2019 - Brussels, Belgium. (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Фейковый журнал Европарламента публиковал контент Russia Today 09.10.2019

Сетевое издание EP Today представляло себя "ежемесячным новостным журналом Европейского парламента", но лишь 0,14% статей действительно имели отношение к евродепутатам.
14.05.2017, Würfel mit Fakt und Fake, Fakt, Tatsachen, Fake, Lüge, Falschmeldung, Würfel 14 05 2017 Dice with Fact and Fake Fact Facts Fake Lie Wrong message Dice

Распространяющие дезинформацию сайты ежегодно получают 235 млн долларов за рекламу 23.09.2019

Многомиллионные доходы от рекламы эффективно поддерживают сайты, отмеченные как источники дезинформации, говорят ученые. В числе этих сайтов они назвали RT, англоязычный портал Russia Today.
Cambridge Analytica probe. The logo of social networking site Facebook is reflected on the screen of a smartphone and a pair of glasses resting on a laptop keyboard. Mark Zuckerberg has yet to respond to a request by MPs to appear before them to give evidence about Facebook's links to political analysis consultancy Cambridge Analytica, the Department for Culture, Media and Sport (DCMS) said. Picture date: Sunday March 25, 2018. Damian Collins, chairman of the DCMS committee, accused Facebook of previously misleading the committee by understating the risks posed by firms who harvest vast swathes of personal data from millions of users of the social network. See PA story POLITICS Facebook. Photo credit should read: Dominic Lipinski/PA Wire URN:35702037 |

Facebook разблокировала страницу видеопроекта RT 26.02.2019

Англоязычный видеопроект In the Now стал вновь доступен пользователям соцсети после того, как администрация страницы раскрыла данные о своей материнской компании.
Cambridge Analytica probe. The logo of social networking site Facebook is reflected on the screen of a smartphone and a pair of glasses resting on a laptop keyboard. Mark Zuckerberg has yet to respond to a request by MPs to appear before them to give evidence about Facebook's links to political analysis consultancy Cambridge Analytica, the Department for Culture, Media and Sport (DCMS) said. Picture date: Sunday March 25, 2018. Damian Collins, chairman of the DCMS committee, accused Facebook of previously misleading the committee by understating the risks posed by firms who harvest vast swathes of personal data from millions of users of the social network. See PA story POLITICS Facebook. Photo credit should read: Dominic Lipinski/PA Wire URN:35702037 |

Facebook объяснила причину блокировки проекта RT 19.02.2019

Видеопроект "In The Now" был блокирован, так как его владельцы не раскрыли данные о своей материнской компании, заявили в Facebook. В Москве возмущены действиями соцсети.
MOSCOW, RUSSIA - MARCH 29: Ministry of Foreign Affairs of Russia main building is seen in Moscow, Russia on March 29, 2018. Russia has decided to close the U.S. consulate in Saint Petersburg and expel Äúsame number of diplomatsÄù, Foreign Minister Sergey Lavrov announced Thursday. Sefa Karacan / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Официальный Берлин отверг критику российского МИДа 01.02.2019

Официальный представитель германского правительства назвал абсурдными слова Марии Захаровой о "масштабной атаке" немецких СМИ на RT и Sputnik. Свободу прессы в ФРГ защищает Основной закон и уважает правительство.
ARCHIV - Ein Archivfoto vom 25.03.2015 zeigt die BBC-Zentrale in London, Großbritannien. (zu dpa BBC-Moderatorinnen protestieren gegen ungleiche Bezahlung am 23.07.2017) Foto: Andy Rain/EPA FILE/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Роскомнадзор заявил о нарушениях в вещании BBC World News в России 31.01.2019

В Роскомнадзоре отказались уточнить, о каких нарушениях идет речь и какие процессуальные действия в отношении российского вещателя BBC могут последовать.
ARCHIV - Ein Archivfoto vom 25.03.2015 zeigt die BBC-Zentrale in London, Großbritannien. (zu dpa BBC-Moderatorinnen protestieren gegen ungleiche Bezahlung am 23.07.2017) Foto: Andy Rain/EPA FILE/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Роскомнадзор обвинил BBC в распространении идеологии терроризма 11.01.2019

В материалах BBC есть цитаты главаря террористов "Исламского государства", заявило ведомство. В декабре Роскомнадзор объявил о проверке BBC после аналогичных мер Лондона против RT.
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