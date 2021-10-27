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Танк

Gespannte Situation wenige Wochen nach dem Mauerbau: Sowjetische Panzer vom TypT54 stehen am 28.10.1961 am Sektorengrenzübergang für Diplomaten und Ausländer in der Friedrichstraße, etwa 150 Meter hinter der Grenzlinie in Ostberlin. Vorn ein Diplomatenwagen kurz vor der Slalomsperre. Am Tag zuvor hatten mehrere amerikanische Panzer unmittelbar an der Grenzlinie zwischen West- und Ostberlin Aufstellung genommen. Anlass für die brisante Konfrontation war die Aufforderung der DDR-Grenzposten an Angehörige der US-Mission, sich beim Passieren des alliierten Kontrollpunktes auszuweisen. Am 29. Oktober entspannte sich die Lage wieder. Für Alliierte Zivilpersonen galt fortan eine Ausweispflicht.

Танковое противостояние в Берлине: что произошло на КПП "Чарли" 60 лет назад 27.10.2021

В октябре 1961 года в Берлине возникла опасная ситуация. Мир был на пороге Третьей мировой войны. Американские и советские танки стояли друг напротив друга и были готовы открыть огонь.
Pressebilder Kalashnikov AK 203

"Рособоронэкспорт" заявил о продажах более 100 тысяч автоматов Калашникова в год 24.08.2021

По данным главы "Рособоронэкспорта", в 2020 году в страны Юго-Восточной Азии и Африки было поставлено несколько десятков танков Т-90С.
ARCHIV - Der damaligen russischen Präsidenten Boris Jelzin (2.v.l) vordert auf einem Panzer stehend vor dem russischen Regierungsgebäude in Moskau die Bevölkerung mit geballter Faust zum Generalstreik auf (Archivfoto vom (19.08.2001). Konservative Funktionäre wollten den Reformer Gorbatschow stürzen, um die Sowjetunion zu erhalten, sie besiegelten letztlich den Zerfall des Riesenreichs. Im Widerstand gegen die Putschisten, der vom damaligen Volkshelden Boris Jelzin angeführt wurde, erreichte die Begeisterung für die Demokratie in Russland ihren Höhepunkt. Doch das ist lange her. Zu den Gedenktagen vom 19. bis 21. August wollen sich nur wenige hundert Demokratieanhänger versammeln. dpa (zu dpa-KORR.: Der Volkssieg im Augustputsch 1991 zählt in Russland heute wenigv om 15.08.2006) +++(c) dpa - +++ DPA: 26401293

Комментарий: Вспоминая путч в Москве - "Горбачев может быть даже мертв" 19.08.2021

19 августа 30 лет назад мир затаил дыхание. Путч в Москве отозвался даже на западе ФРГ. Неужели холодная война еще не закончилась? Вспоминает Кристиан Триппе.
TYUMEN REGION, RUSSIA. MARCH 18, 2015. An oil sample taken at the central oil refinery at Sorovskoye field of the LLC Burneftegaz acquired by Bashneft Group. Maxim Slutsky/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY RE15D59F Tyumen Region Russia March 18 2015 to Oil Sample Taken AT The Central Oil Refinery AT Field of The LLC Acquired by Bashneft Group Maxim Slutsky TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY RE15D59F

РАН: площадь разлива нефти в Черном море занижена в 400 тысяч раз 11.08.2021

Разлив нефти под Новороссийском произошел при закачке на танкер Minerva Symphony. Каспийский трубопроводный консорциум указал площадь разлива в 200 м², РАН оценила площадь загрязнения почти в 80 км².
This Jan. 2, 2016 photo shows the Liberian-flagged oil tanker Mercer Street off Cape Town, South Africa. The oil tanker linked to an Israeli billionaire reportedly came under attack off the coast of Oman in the Arabian Sea, authorities said Friday, July 30, 2021, as details about the incident remained few. (Johan Victor via AP)

МИД стран "большой семерки" осудили Иран за атаку на танкер у берегов Омана 07.08.2021

Существующие доказательства четко указывают на ответственность Ирана за "осознанное и целенаправленное" нападение на танкер MT Mercer Street в Индийском океане, заявили главы МИД стран G7.
This Jan. 2, 2016 photo shows the Liberian-flagged oil tanker Mercer Street off Cape Town, South Africa. The oil tanker linked to an Israeli billionaire reportedly came under attack off the coast of Oman in the Arabian Sea, authorities said Friday, July 30, 2021, as details about the incident remained few. (Johan Victor via AP)

Захваченный в Оманском заливе танкер освобожден 04.08.2021

Ранее британское издание The Times со ссылкой на правительственные источники, сообщило, что группа из восьми или девяти вооруженных людей взяла под свой контроль танкер Asphalt Princess.
This Jan. 2, 2016 photo shows the Liberian-flagged oil tanker Mercer Street off Cape Town, South Africa. The oil tanker linked to an Israeli billionaire reportedly came under attack off the coast of Oman in the Arabian Sea, authorities said Friday, July 30, 2021, as details about the incident remained few. (Johan Victor via AP)

США и Великобритания обвиняют Иран в нападении на танкер в Индийском океане 02.08.2021

Великобритания полагает, что Иран с большой вероятностью стоит за атакой на танкер Mercer Street, управлявшийся израильской компанией. Израиль заявил о доказательствах разведки.
This Jan. 2, 2016 photo shows the Liberian-flagged oil tanker Mercer Street off Cape Town, South Africa. The oil tanker linked to an Israeli billionaire reportedly came under attack off the coast of Oman in the Arabian Sea, authorities said Friday, July 30, 2021, as details about the incident remained few. (Johan Victor via AP)

Иран отрицает причастность к атаке на нефтяной танкер у берегов Омана 01.08.2021

Представитель МИД Ирана назвал "беспочвенными" обвинения в нападении на танкер Mercer Street, выдвинутые Израилем.
Israeli Foreign Minister Yair Lapid meets with Secretary of State in Rome, on June 27, 2021. - Israel's new foreign minister in his first meeting with the United States voiced concern on June 27, 2021 about talks on Iran but pledged a more cooperative approach with the Jewish state's closest ally. (Photo by Andrew Harnik / POOL / AFP) (Photo by ANDREW HARNIK/POOL/AFP via Getty Images)

Израиль обвинил Иран в нападении на нефтяной танкер 31.07.2021

Глава МИД Израиля Яир Лапид призвал международное сообщество к жесткой реакции после атаки беспилотников на танкер близ побережья Омана, в результате которой погибли два человека.

Шокирующие рассказы очевидцев наводнения в Германии. Европа в фокусе 29.07.2021

Также в программе: как сирийские беженцы помогают немцам, кто наживается на нелегальном бизнесе на моллюсках, как албанцы провозят в ЕС марихуану, где и как во Франции тренируются капитаны контейнеровозов и танкеров.

Der Palast des Präsidenten von Turkmenistan, Sapamurad Nijasow (genannt Turkmenbaschi), aufgenommen am Donnerstag (02.11.2006) in der turkmenischen Hauptstadt Aschchabad. Foto: Peer Grimm +++(c) dpa - Report+++ | Verwendung weltweit

СМИ сообщили о стягивании Туркменистаном тяжелой техники к границе с Афганистаном 10.07.2021

По данным Turkmen.news, состав с танками, пушками и бронетранспортерами прибыл в Серхетабад. "Хроника Туркменистана" уточнило, что в город перебрасывались подразделения из Теджена и Тахта-Базара, а также артиллерия.
ARCHIV - Micheline Bernardini, eine Nackttänzerin des Pariser Casinos, präsentiert am 5. Juli 1946 in einem Schwimmbad in Paris den ersten Bikini, den der französische Ingenieur Louis Reard entwickelt hatte (Archivfoto). Zunächst erhielt das als schamlos empfundene Kleidungsstück vielerorts Badeverbot. Erst in den freizügigeren 60er- Jahren setzte er sich durch. Jetzt wird der Bikini bereits 60 Jahre alt. (zu dpa-Korr. Liebling der Schönen: Der Bikini wird 60 vom 16.05.2006) - nur s/w - +++(c) dpa - +++

День бикини, или Откровения пляжной моды (фотогалерея) 05.07.2021

75 лет назад, 5 июля 1946 года, во Франции прошла презентация раздельного купальника. День бикини - хороший повод поговорить об истории пляжной моды.
17.09.2014 YAVOROV, UKRAINE - SEPTEMBER 17: Troops from Azerbaijan charge forward in an attack on U.S. soldiers on the third day of the 'Rapid Trident' bilateral military exercises between the United States and Ukraine that include troops from a variety of NATO and non-NATO countries on September 17, 2014 near Yavorov, Ukraine. Ukrainian President Petro Poroshenko is scheduled to travel to Washington tomorrow to appeal for more economic and military aid for his country burdened by the pro-Russian insurgency in eastern Ukraine. (Photo by Sean Gallup/Getty Images) Copyright: Getty Images/S. Gallup

Азербайджан и Турция начали совместные военные учения в Баку 28.06.2021

Совместные маневры Баку и Анкары с участием танков, артиллерийских установок, вертолетов и беспилотников проходят в Азербайджане до 30 июня.
REFILE - CORRECTING BYLINE IN IPTC A man stands in front of a convoy of tanks in the Avenue of Eternal Peace in Beijing in this June 5, 1989 file photo. On June 4, 2013, is the 24th anniversary of a military crackdown on pro-democracy movement in Beijing's Tiananmen Square. REUTERS/Arthur Tsang/Files (CHINA - Tags: POLITICS CIVIL UNREST MILITARY ANNIVERSARY)

Microsoft объяснил ошибкой исчезновение фото с площади Тяньаньмэнь в поисковике Bing 06.06.2021

Изображение человека перед танками в Пекине исчезло из выдачи поиска в годовщину трагических событий на площади Тяньаньмэнь. Через несколько часов ошибку исправили, уверяют в Microsoft.
27.02.2020 JAKARTA, INDONESIA - FEBRUARY 27: Iranian navy stand on the Kharg ship at Tanjung Priok port in Jakarta, Indonesia on February 27, 2020. The Kharg ship visit is part of 70th diplomatic relationship Islamic Republic of Iran-Republic of Indonesia. Kharg starts the journey from Abbas harbour in Iran, carries 300 Iranian navy student who will do sport activity together with the Indonesian navy during docked in Jakarta 25-28 February. Anton Raharjo / Anadolu Agency

Один из крупнейших кораблей ВМС Ирана затонул в Оманском заливе 02.06.2021

Корабль снабжения Kharg загорелся при невыясненных обстоятельствах. Попытки его потушить предпринимались на протяжении 20 часов, после чего танкер ВМС Ирана затонул.

Waffensammeler - Razzia - Die komplizierte Bergung eines Weltkriegs-Panzers und einer Flak aus der Kellergarage eines Sammlers in Heikendorf bei Kiel hat der Bundeswehr einiges abverlangt. Rund neun Stunden brauchten die Pioniere aus Husum, um den Panzer aus dem Haus zu holen und auf einen Tieflader zu schieben.

От коней Гитлера до танка в гараже: за что судят пенсионера в ФРГ 28.05.2021

На севере ФРГ начался суд над пенсионером, который коллекционировал нацистское оружие. Во время обыска среди прочего у него нашли танк "Пантера", на котором он чистил улицы от снега.
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