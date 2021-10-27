Шокирующие рассказы очевидцев наводнения в Германии. Европа в фокусе

Также в программе: как сирийские беженцы помогают немцам, кто наживается на нелегальном бизнесе на моллюсках, как албанцы провозят в ЕС марихуану, где и как во Франции тренируются капитаны контейнеровозов и танкеров.