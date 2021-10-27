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В октябре 1961 года в Берлине возникла опасная ситуация. Мир был на пороге Третьей мировой войны. Американские и советские танки стояли друг напротив друга и были готовы открыть огонь.
По данным главы "Рособоронэкспорта", в 2020 году в страны Юго-Восточной Азии и Африки было поставлено несколько десятков танков Т-90С.
19 августа 30 лет назад мир затаил дыхание. Путч в Москве отозвался даже на западе ФРГ. Неужели холодная война еще не закончилась? Вспоминает Кристиан Триппе.
Разлив нефти под Новороссийском произошел при закачке на танкер Minerva Symphony. Каспийский трубопроводный консорциум указал площадь разлива в 200 м², РАН оценила площадь загрязнения почти в 80 км².
Существующие доказательства четко указывают на ответственность Ирана за "осознанное и целенаправленное" нападение на танкер MT Mercer Street в Индийском океане, заявили главы МИД стран G7.
Ранее британское издание The Times со ссылкой на правительственные источники, сообщило, что группа из восьми или девяти вооруженных людей взяла под свой контроль танкер Asphalt Princess.
Великобритания полагает, что Иран с большой вероятностью стоит за атакой на танкер Mercer Street, управлявшийся израильской компанией. Израиль заявил о доказательствах разведки.
Представитель МИД Ирана назвал "беспочвенными" обвинения в нападении на танкер Mercer Street, выдвинутые Израилем.
Глава МИД Израиля Яир Лапид призвал международное сообщество к жесткой реакции после атаки беспилотников на танкер близ побережья Омана, в результате которой погибли два человека.
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По данным Turkmen.news, состав с танками, пушками и бронетранспортерами прибыл в Серхетабад. "Хроника Туркменистана" уточнило, что в город перебрасывались подразделения из Теджена и Тахта-Базара, а также артиллерия.
75 лет назад, 5 июля 1946 года, во Франции прошла презентация раздельного купальника. День бикини - хороший повод поговорить об истории пляжной моды.
Совместные маневры Баку и Анкары с участием танков, артиллерийских установок, вертолетов и беспилотников проходят в Азербайджане до 30 июня.
Изображение человека перед танками в Пекине исчезло из выдачи поиска в годовщину трагических событий на площади Тяньаньмэнь. Через несколько часов ошибку исправили, уверяют в Microsoft.
Корабль снабжения Kharg загорелся при невыясненных обстоятельствах. Попытки его потушить предпринимались на протяжении 20 часов, после чего танкер ВМС Ирана затонул.
На севере ФРГ начался суд над пенсионером, который коллекционировал нацистское оружие. Во время обыска среди прочего у него нашли танк "Пантера", на котором он чистил улицы от снега.
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